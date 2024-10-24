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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
14 минут назад
Рейтинг: +393
Посты: 781

Midjourney вскоре предоставит любому пользователю возможность редактировать изображения с помощью ИИ

Создатели популярного генератора изображений Midjourney сообщили, что планируют выпустить обновленный инструмент, который позволит пользователям редактировать любые загруженные из интернета изображения с помощью нейросети.

Сообщество
# Midjourney
# ИИ
# нейросети
# технологии
Певица Граймс — один из первых пользователей нового инструмента Midjourney, показала его работу, изменив свои фотографии / © Grimes / Midjourney
Певица Граймс — один из первых пользователей нового инструмента Midjourney, показала его работу, изменив свои фотографии / © Grimes / Midjourney

Обновленный инструмент, по словам генерального директора Midjourney Дэвида Хольца, появится до конца этой недели и позволит пользователям изменять текстуры объектов на изображениях, то есть, по сути, создавать дипфейки (видоизменять реальные изображения, создавая подделку).

В сообщении на официальном сервере Midjourney в Discord Хольц объяснил, что обновленный инструмент для работы с изображениями сначала будет доступен только ограниченной группе людей, при этом будет усилена модерация для предотвращения злоупотреблений. 

Даже несмотря на появление нового инструмента Midjourney, по данным Tech Crunch, количество дипфейков выросло на 900 процентов по сравнению с прошлым годом, а теперь их станет намного больше. 

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