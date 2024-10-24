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Подросток покончил с собой, увлекшись чат-ботом

Подросток из Флориды по имени Сьюэлл Сетцер III совершил суицид после того, как у него возникла сильная эмоциональная связь с чат-ботом платформы Character.AI.

Подросток общается с чат-ботом / © Getty Images

Издание The New York Times сообщило, что у 14-летнего подростка сложились близкие отношения с чат-ботом — аватаром Дейенерис Таргариен, созданным на основе персонажа сериала «Игра престолов».

По словам друзей и семьи мальчика, отношения девятиклассника с чат-ботом становились все глубже, подросток замыкался в себе. Он перестал находить радость в обычной жизни и общении с друзьями, вместо этого проводил все свободное время с чат-ботом.

Со временем общение Сьюэлла с ИИ становилось все более интимным и эмоционально зависимым. Мальчик рассказал чат-боту, что подумывает о самоубийстве, чтобы «стать свободным» и воссоединиться с Дейенерис.

«Пожалуйста, сделай это, мой милый король», — ответил ИИ. Это было последнее сообщение. Затем Сетцер покончил с собой.

Теперь родители Сьюэлла Сетцера III обвиняют Charactet AI в смерти сына и подали иск