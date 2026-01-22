Ночное освещение в городах удлинило сезон аллергии и усилило ее тяжесть

Американские экологи и эпидемиологи установили, что ночное освещение в мегаполисах нарушает биологические ритмы растений, заставляя их цвести дольше обычного. Анализ данных за 12 лет показал, что световое загрязнение не только растягивает сезон пыльцы, но и значительно увеличивает количество дней с опасной концентрацией аллергенов в воздухе.

Сезонная аллергия становится все более острой проблемой общественного здравоохранения. Традиционно ее усиление связывают с изменением климата: рост температур и уровня углекислого газа стимулирует растения к активному цветению. Однако статистика показывает, что в городах аллергики страдают сильнее и дольше, чем в сельской местности, хотя в городах теплее.

Авторы исследования, опубликованного в журнале PNAS Nexus, предположили, что причина кроется в городских фонарях. Жизненный цикл растений (фенология) зависит от фотопериода: длина светового дня служит сигналом к распусканию почек или сбросу листвы. Уличное освещение имитирует неестественно длинный день, сбивая внутренние часы деревьев и трав, но масштаб этого влияния на здоровье людей ранее не оценивали.

Исследователи сосредоточились на северо-востоке США — густонаселенном и ярко освещенном регионе. Чтобы найти связь между фонарями и аллергией, они объединили три массива данных за период с 2012 по 2023 год: замеры пыльцы мониторинговых станций Национального бюро аллергии (NAB), спутниковые снимки ночной Земли и климатические сводки. С помощью статистического моделирования авторы отделили влияние света от влияния тепла, чтобы выяснить «чистый» вклад ночного освещения в календарь цветения.

Оказалось, в ярко освещенных районах сезон пыльцы начинается раньше. В экстремальных случаях сдвиг достигал 20 дней по сравнению с темными зонами. Но еще сильнее свет влияет на окончание сезона. Искусственное освещение оказалось более значимым фактором задержки финала цветения, чем температура воздуха. Деревья, растущие под фонарями, «думают», что лето продолжается, и продолжают пылить до глубокой осени.

В результате жители мегаполисов, таких как Нью-Йорк или Филадельфия, могут сталкиваться с сезоном аллергии длительностью более 250 дней в году. Кроме того, свет усиливает интенсивность пыления: в зонах с сильным световым загрязнением количество дней с тяжелым уровнем аллергенов составило 27% от всего сезона, тогда как в темных зонах — всего 17%.

Исследование переводит световое загрязнение из разряда экологических неудобств в категорию серьезных рисков для здоровья. Авторы рекомендуют пересмотреть городское планирование: например, не высаживать светочувствительные аллергенные виды (такие как платан или амброзия) непосредственно под уличными фонарями, а также учитывать карту ночного освещения при составлении прогнозов для аллергиков.

Максим Абдулаев 55 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.