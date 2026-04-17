17 апреля, 10:30
Игорь Байдов
Сны стали эмоциональнее и ярче при приближении к смерти

Итальянские исследователи изучили опыт специалистов паллиативной помощи и волонтеров хосписов, которые рассказали о снах и видениях умирающих людей. Кроме того, они объяснили, как трактуют эти сновидения и используют полученную информацию в практике ухода за тяжелобольными. Авторы нового исследования выяснили, какие образы посещают пациентов хосписов и как сны влияют на отношение к смерти.

Море внутри
Кадр из фильма «Море внутри», в котором рассказывается о жизни парализованного испанца Рамона Сампедро / © Sogecine, Himenóptero, UGC Images, Eyescreen, Fine Line Features, Vudu

Паллиативная помощь — подход, позволяющий улучшить качество жизни тяжелобольных пациентов. Специалисты, занимающиеся этой помощью, пытаются облегчить боль таким людям и находятся рядом с ними до самого конца. 

Медсестры и доктора, работающие в хосписах, давно обращают внимание на сновидения своих подопечных. В частности, многие умирающие рассказывают о встречах с покойными мужьями, женами, детьми, родителями и даже домашними питомцами. Некоторые из них описывают символические образы: двери, пороги, лестницы, туннели, свет.

Долгое время научное сообщество относилось к этим сообщениям скептически. Обычно такое поведение объясняли действием лекарств, делирием или нарушениями работы мозга. Но в последние годы все больше ученых фиксируют повторяющиеся сюжеты в снах тяжелобольных. Врачи заметили: чем ближе смерть, тем реалистичнее становятся сны. Причем чаще всего эти сновидения не кошмары, они почти не пугают пациентов, а, наоборот, успокаивают. 

Группа итальянских ученых во главе с Элизой Рабитти (Elisa Rabitti) из Сети паллиативной помощи в Реджо-Эмилии провела опрос среди 239 специалистов паллиативной помощи и волонтеров хосписов, чтобы понять, какие именно сны видели их умирающие пациенты. Свои выводы исследователи представили в журнале Death Studies

Собранные данные указали на закономерность. Зачастую перед смертью пациенты видели практически одинаковые сюжеты, в частности встречи с умершими родственниками или домашними животными. Причем эти образы возникали не только во сне, но и наяву, в виде кратких видений. По мнению исследователей, подобные «встречи» приносят ощущения внутреннего покоя. 

В ряде случаев пациенты описывали символические образы. Среди них — двери, лестницы и яркий свет. Один из тяжелобольных рассказал о сне, где он босиком поднимался к открытой двери, наполненной белым сиянием. Подобные картины, по мнению Рабитти, помогают осмыслить переход от жизни к смерти и работают как внутренний механизм адаптации к неизбежному.

Согласно опросу, большинство пациентов после таких сновидений чувствовали спокойствие и умиротворение. Только примерно 10 процентов видели тревожные сны. В одном случае человек описал монстра с лицом своей матери, который тянул его вниз. Однако подобные сновидения встречались редко.

По словам Рабитти, за несколько недель до смерти сны и видения у тяжелобольных людей начинают выполнять важную психологическую функцию — помогают принять приближение ухода и ослабляют страх перед неизвестностью. Эти сновидения снижают чувство тревоги и помогают осмыслить неизбежное.

Немного раньше к схожим выводам пришел американский доктор Кристофер Керр (Christopher Kerr) из хосписа в Буффало в штате Ньйю-Йорк. Он заметил, что по мере приближения смерти сны о близких возникают все чаще. Причем пациенты практически всегда видят в них людей, которые дарили поддержку, любовь и чувство безопасности.

Керр также обратил внимание на другую деталь. Многие пациенты рассказывали о снах, связанных с подготовкой к уходу. Кто-то собирал вещи, кто-то садился в автобус или готовил к дороге. По мнению Керра, эти образы отражают внутреннюю готовность человека к завершению жизненного пути.

Порой такие сновидения возвращают к давно забытым переживаниям. Керр описал случай 70-летней пациентки, матери четырех детей. Во время видения она двигала руками, словно держала младенца. Перед ней возник образ ее первого ребенка, который умер при рождении. Женщина не могла говорить об этой утрате долгие годы, но в конце жизни, по словам Керра, он принес ей утешение.

Ученые связывают частоту сновидений с физиологическими изменениями. Как отметил Керр, когда организм слабеет, человек в течение дня может по несколько раз засыпать и просыпаться. Граница между сном и реальностью постепенно стирается. Люди не всегда начинают понимать, спят они или нет, поэтому переживания кажутся настоящими.

Кроме того, чем ближе смерть, тем сильнее проявляются такие состояния. Мозг будто готовит человека к уходу, показывая самые важные картины. 

Что еще интересно, добавил Керр, последние недели жизни не всегда проходят в страхе. Да, для человека естественно бояться смерти, но наблюдения врачей показывают, что многие пациенты постепенно успокаиваются, начинают принимать смерть и даже находят в этом некий смысл.

Отметим, что к выводам итальянских ученых следует относиться с осторожностью. Наблюдения за пациентами не проводили напрямую, а собирали информацию со слов медиков. Врачи и медсестры описывали то, что запомнили из разговоров с тяжелобольными людьми, а не фиксировали сны и видения в момент их появления. Проще говоря, специалисты могли что-то забыть, что-то упростить или неверно понять. Сам пациент рассказал бы о своих снах точнее и подробнее. 

Кроме того, все данные собраны только в одном регионе Италии — в Реджо-Эмилии. Неизвестно, увидят ли те же закономерности в других странах или у представителей других культур. Поэтому необходимы дополнительные международные исследования.

Игорь Байдов
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Лабораторная арктических историй
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Как 20 000 генов кодируют 100 000 белков?
Музей криптографии
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Лабораторная компьютерных историй
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Апр
1700
Жилища каменного века
Medio Modo
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Космическое питание: вчера, сегодня, завтра
Экспериментаниум
Москва
Лекция
18 Апр
1500
Рождение небоскребов
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
19 Апр
2000
Мифы о расах
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Апр
2000
Болезни древних людей
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Человек в космосе
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва

17 апреля, 17:19
МГППУ

Психологи узнали, когда у учителей наступает «вторая молодость»

В эпоху цифровой трансформации образования учителя сталкиваются со многими сложностями в работе: перегрузки, бюрократия, тревожность и страх перед конкуренцией с ИИ. Это приводит к массовому оттоку опытных кадров, особенно среди специалистов 45–54 лет, переживающих пик выгорания и кризис смысла жизни. Способность оставаться в строю и успешно работать — профессиональное долголетие — напрямую связано с физическими и психологическими показателями. Исследование психологов МГППУ проанализировало психологическое благополучие, возраст школьных педагогов объективный и «по ощущениям». Задача заключалась в поиске взаимосвязи между этими показателями.

МГППУ
# выгорание
# образование
# Психология
# учителя
17 апреля, 09:59
Максим Абдулаев

В щелчках кашалотов обнаружили закономерности человеческой речи

Исследователи из США и Гонконга обнаружили в акустических сигналах кашалотов фонологические законы, характерные для человеческих языков. Ученые выяснили, что киты используют аналоги гласных звуков, контролируют их долготу и подстраивают звучание под соседние сигналы в потоке общения. Открытие делает язык кашалотов одной из самых сложных систем коммуникации в животном мире.

Биология
# кашалоты
# лингвистика
# язык животных
17 апреля, 18:58
Редакция Naked Science

Российские ученые рассказали, как ИИ сможет ускорить исследования в геофизике и медицине

Очень часто научные задачи основаны на поиске закономерностей в огромном количестве исходных данных. Заметить их трудно, часто процесс интерпретации информации зависит от субъективного взгляда исследователя. Использование нейросетей в этом вопросе может привести к ряду серьезных успехов.

Технологии
# геотермальные источники
# геофизика
# ИИ
# искусственный интелект
# медицина
# Россия
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
15 апреля, 09:00
ПНИПУ

Чем отличаются сети 4G от 5G

Современная мобильная связь постоянно развивается, и операторы внедряют все новые поколения сетей. 30 марта для миллионов российских пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска началась новая цифровая эра. Абоненты из этих городов получили возможность протестировать связь 5G. Однако многие пользователи до сих пор не понимают, в чем принципиальная разница между поколениями — 4G и 5G. Ученый Пермского Политеха объясняет, что именно изменилось по сравнению с 4G и как это влияет на качество и доступность мобильного интернета.

ПНИПУ
# 4G
# 5G-связь
# мобильная связь
# технологии
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
Комментарии

Сергей Механик
Сергей Механик
23 часа назад
    Sam Dowson
    Sam Dowson
    22 часа назад
    Сергей, это всё провокационные вопросы. Ответы на них запрещены. Жить надо реальностью, а не снами и грезами. На благо других, а не себя, даже на смертном одре! Думать о жизни, а не о том, о чем тут писать нельзя, иначе привлекут по статье.
    Ответить
Последние новости:

  1. Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

    18 апреля, 10:00

  2. Российские ученые рассказали, как ИИ сможет ускорить исследования в геофизике и медицине

    17 апреля, 18:58

  3. Психологи узнали, когда у учителей наступает «вторая молодость»

    17 апреля, 17:19

  4. Сны стали эмоциональнее и ярче при приближении к смерти

    17 апреля, 10:30
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Sam Dowson
51 секунда назад
"аноды — отрицательные электроды" - а катоды положительные, получается? В литий-ионных аккумуляторах полярность электродов меняется местами в

Как кремний меняет аккумуляторы электромобилей: наглядная инфографика

Sergey Rogin
13 минут назад
Да и так понятно, что всем обычным людям габелла. И всем плевать. Одни слишком жадные, другие слишком тупые, чтобы понять, что жадные просто сожрут

Генеральный директор Palantir заявил, что ИИ заменит всех в гуманитарных науках

Владимир O
32 минуты назад
Альтман не умеет программировать, а Завьялова не умеет перечитывать хотя бы заголовки своих материалов перед публикацией.

Сэм Альтман едва умеет программировать и не понимает основ машинного обучени

hans knowledge
32 минуты назад
https://www.escortsserviceingurugram.co.in/

Психолог: возвращение к бывшим может оказаться полезным

Daniil Nikolaev
40 минут назад
J, в Сирии была тож оборона страны наверное? В Украине 4 года оборона страны? Забористый копинг

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Daniil Nikolaev
41 минута назад
Ник, то есть война идёт 4 года с потерями больше 200 тысяч русских пацанов потому что "жалеют и гладят"? Это получается Путину пофигу на русских?

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Евгений Александрович...
51 минута назад
КПЧ, а не КПЖ.

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Utkir Jabbarov
2 часа назад
Максим, так гляньте, сколько Бурдж бабла приносит, это будет доход от помещений туристами

Jeddah Tower достигла 100-го этажа: будущее самое высокое здание в мире продолжает расти

РАШИД ФУГУ
2 часа назад
Одни тратят миллиарды на пропаганду войны, другие себе в карман, есть кто в науку, а есть арабы) делающие километровые башни, ваши куда девают

Jeddah Tower достигла 100-го этажа: будущее самое высокое здание в мире продолжает расти

Arkady Zilberman
2 часа назад
Пишу из двадцать шестого года, счастливый владелец китайской электрички. Хотел уже написать гневную рецензию на статью но по комментам увидел

С электромобилями не все так просто! Эксперты вносят долю скепсиса

Arkady Zilberman
2 часа назад
Это наверное единственное 'серьёзное' место где можно почитать, как всё плохо у старшинпа. Представляю сколько желчи будет литься на качество

SpaceX провела первое полноценное статическое огневое испытание двигателей Starship V3

I Malashuk
2 часа назад
Владимир, кто сильно желает, может и об этой причине думать. Несмотря на то, что резкое увеличение добычи там началось с 2007, а к 2017 выросло на 50%, и

Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа в мире

Алексей
2 часа назад
Только Боинг. Никто больше не делал и не делает грузовых самолётов... Что за реклама?

Пять примечательных особенностей конструкции грузовых самолетов

Алексей Электрик
3 часа назад
Позорный сайт. Уберите ссаную звёздочку Роскомпозора. Каспаров достояние мира он не нуждается в путинских звездочках. Себе на зад налепите эту

Инфографика: чемпионы мира по шахматам

Пока не
3 часа назад
Минусы будут?

Лидеры по приросту населения с 2000 года: рейтинг стран

Дядька Глюк
3 часа назад
Про Японию очень сомнительно, особенно при доминировании отношений «ты начальник, я дурак». Притворная вежливость, иногда с ножом за спиной.

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Rus Tik
5 часов назад
Любое здание это вложение. Допустим взять тот же бурдж халиф, там большая часть не заселена, но при этом стоимость квадрата высокая, но стоит

Jeddah Tower достигла 100-го этажа: будущее самое высокое здание в мире продолжает расти

сидоренко андрей
5 часов назад
Вот так и думают "жертвы" ЕГ

Карта Аральского моря 1853 года

kamal kamals
5 часов назад
Где теплее там и продлятся

Лидеры по приросту населения с 2000 года: рейтинг стран

Sukhrob67
6 часов назад
Молдова может оказаться на первом месте. Вместо воды и чая все пьют вино. И самое главное начинается с утра с завтрака.Я сам удивился когда там

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

