Сны стали эмоциональнее и ярче при приближении к смерти
Итальянские исследователи изучили опыт специалистов паллиативной помощи и волонтеров хосписов, которые рассказали о снах и видениях умирающих людей. Кроме того, они объяснили, как трактуют эти сновидения и используют полученную информацию в практике ухода за тяжелобольными. Авторы нового исследования выяснили, какие образы посещают пациентов хосписов и как сны влияют на отношение к смерти.
Паллиативная помощь — подход, позволяющий улучшить качество жизни тяжелобольных пациентов. Специалисты, занимающиеся этой помощью, пытаются облегчить боль таким людям и находятся рядом с ними до самого конца.
Медсестры и доктора, работающие в хосписах, давно обращают внимание на сновидения своих подопечных. В частности, многие умирающие рассказывают о встречах с покойными мужьями, женами, детьми, родителями и даже домашними питомцами. Некоторые из них описывают символические образы: двери, пороги, лестницы, туннели, свет.
Долгое время научное сообщество относилось к этим сообщениям скептически. Обычно такое поведение объясняли действием лекарств, делирием или нарушениями работы мозга. Но в последние годы все больше ученых фиксируют повторяющиеся сюжеты в снах тяжелобольных. Врачи заметили: чем ближе смерть, тем реалистичнее становятся сны. Причем чаще всего эти сновидения не кошмары, они почти не пугают пациентов, а, наоборот, успокаивают.
Группа итальянских ученых во главе с Элизой Рабитти (Elisa Rabitti) из Сети паллиативной помощи в Реджо-Эмилии провела опрос среди 239 специалистов паллиативной помощи и волонтеров хосписов, чтобы понять, какие именно сны видели их умирающие пациенты. Свои выводы исследователи представили в журнале Death Studies.
Собранные данные указали на закономерность. Зачастую перед смертью пациенты видели практически одинаковые сюжеты, в частности встречи с умершими родственниками или домашними животными. Причем эти образы возникали не только во сне, но и наяву, в виде кратких видений. По мнению исследователей, подобные «встречи» приносят ощущения внутреннего покоя.
В ряде случаев пациенты описывали символические образы. Среди них — двери, лестницы и яркий свет. Один из тяжелобольных рассказал о сне, где он босиком поднимался к открытой двери, наполненной белым сиянием. Подобные картины, по мнению Рабитти, помогают осмыслить переход от жизни к смерти и работают как внутренний механизм адаптации к неизбежному.
Согласно опросу, большинство пациентов после таких сновидений чувствовали спокойствие и умиротворение. Только примерно 10 процентов видели тревожные сны. В одном случае человек описал монстра с лицом своей матери, который тянул его вниз. Однако подобные сновидения встречались редко.
По словам Рабитти, за несколько недель до смерти сны и видения у тяжелобольных людей начинают выполнять важную психологическую функцию — помогают принять приближение ухода и ослабляют страх перед неизвестностью. Эти сновидения снижают чувство тревоги и помогают осмыслить неизбежное.
Немного раньше к схожим выводам пришел американский доктор Кристофер Керр (Christopher Kerr) из хосписа в Буффало в штате Ньйю-Йорк. Он заметил, что по мере приближения смерти сны о близких возникают все чаще. Причем пациенты практически всегда видят в них людей, которые дарили поддержку, любовь и чувство безопасности.
Керр также обратил внимание на другую деталь. Многие пациенты рассказывали о снах, связанных с подготовкой к уходу. Кто-то собирал вещи, кто-то садился в автобус или готовил к дороге. По мнению Керра, эти образы отражают внутреннюю готовность человека к завершению жизненного пути.
Порой такие сновидения возвращают к давно забытым переживаниям. Керр описал случай 70-летней пациентки, матери четырех детей. Во время видения она двигала руками, словно держала младенца. Перед ней возник образ ее первого ребенка, который умер при рождении. Женщина не могла говорить об этой утрате долгие годы, но в конце жизни, по словам Керра, он принес ей утешение.
Ученые связывают частоту сновидений с физиологическими изменениями. Как отметил Керр, когда организм слабеет, человек в течение дня может по несколько раз засыпать и просыпаться. Граница между сном и реальностью постепенно стирается. Люди не всегда начинают понимать, спят они или нет, поэтому переживания кажутся настоящими.
Кроме того, чем ближе смерть, тем сильнее проявляются такие состояния. Мозг будто готовит человека к уходу, показывая самые важные картины.
Что еще интересно, добавил Керр, последние недели жизни не всегда проходят в страхе. Да, для человека естественно бояться смерти, но наблюдения врачей показывают, что многие пациенты постепенно успокаиваются, начинают принимать смерть и даже находят в этом некий смысл.
Отметим, что к выводам итальянских ученых следует относиться с осторожностью. Наблюдения за пациентами не проводили напрямую, а собирали информацию со слов медиков. Врачи и медсестры описывали то, что запомнили из разговоров с тяжелобольными людьми, а не фиксировали сны и видения в момент их появления. Проще говоря, специалисты могли что-то забыть, что-то упростить или неверно понять. Сам пациент рассказал бы о своих снах точнее и подробнее.
Кроме того, все данные собраны только в одном регионе Италии — в Реджо-Эмилии. Неизвестно, увидят ли те же закономерности в других странах или у представителей других культур. Поэтому необходимы дополнительные международные исследования.
