16 января, 12:59
Редакция Naked Science
35

Настольные игры улучшили математические навыки у детей

❋ 4.6

Настольные игры с линейными числами, в которых игроки перемещают фигуры по прямой пронумерованной траектории, могут положительно повлиять на математические навыки маленьких детей. Ученые выяснили, что нескольких десятиминутных сеансов игры достаточно, чтобы получить долгосрочные преимущества.

Психология
# дети
# игра
# математика
# математические способности
# настольная игра
# образование
Историческая настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

К такому выводу пришли в своем отчете исследователи из Института доказательных образовательных практик HEDCO при Орегонском университете (США). В основу лег систематический обзор 18 исследований, посвященных настольным играм с числами и математическим навыкам у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Обзор опубликован в журнале Review of Educational Research.

Как пояснила Джена Нельсон из Центра преподавания и обучения Колледжа образования Орегонского университета, математические навыки влияют на последующие успехи детей в школе. Она также отметила, что настольные игры с числами просты в использовании и доступны по цене.

Обзор показал, что короткие сеансы таких настольных игр улучшают базовые математические навыки. Дети начинают лучше распознавать числа, считать и понимать количество.

Авторы обзора пришли к выводу, что такие игры с вероятностью в 76% повысят математическую грамотность — способность понимать и использовать числа. Полученные результаты актуальны как для учителей, так и для домашнего обучения. Такие занятия помогут весело провести время с детьми и одновременно поспособствуют их обучению.

Ученые провели систематический обзор, чтобы использовать элементы лучших числовых настольных игр для разработки собственных игр, предназначенных для обучения детей с инвалидностью. Они сосредоточились на играх, подкрепленных заслуживающими доверия исследованиями. Они отобрали их из сотен вариантов, доступных в интернете.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
