Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи проверили, правда ли дети учатся легче взрослых
Популярно мнение, что дети быстрее взрослых осваивают новые навыки, будь то изучение языков или отработка танцевальных движений. Тем не менее, как выяснили ученые из Дании, физиология это утверждение не доказывает.
Недавние исследования в области педагогики и психологии описали некоторые механизмы обучения людей разного возраста. Например, выявили разные стратегии усвоения информации у детей и взрослых, а также объяснили, почему современным детям трудно концентрироваться на задании.
Специалисты из Копенгагенского университета в Дании сравнили, как дети и взрослые осваивают моторные навыки, а именно учатся выполнять новое для себя двигательное задание, и как на это влияют возрастные различия в центральной нервной системе. Результаты исследования опубликовал научный журнал Development Science.
В эксперименте участвовали 132 человека из четырех возрастных групп: 8-10 лет, 12-14 лет, 16-18 лет и 20-30 лет. В лабораторных условиях они выполняли задание, для которого требовалось перемещать курсор по экрану компьютера быстрыми и точными движениями пальцев. Их навыки измерялись сразу после ознакомления с заданием, после 30-минутной тренировки и короткого перерыва, а также спустя 24 часа после начала эксперимента.
Во время тренировки 16-18-летние и 20-30-летние участники значительно лучше развили свои навыки, чем 8-10-летние. Однако на следующий день ситуация изменилась:
«Чем старше участники, тем <…> больше пользы от ознакомления с заданиями. Мы подозреваем, что когнитивное развитие и повышенная способность обрабатывать информацию играют определенную роль — взрослые могут иметь больше опыта в получении инструкций и воплощении их в жизнь. Но когда мы смотрим на то, что происходит с момента окончания тренировки до возвращения участников на следующий день, динамика меняется на противоположную. Самые юные участники совершенствуются буквально за одну ночь, а взрослые частично теряют работоспособность. У самых маленьких лучше получается закреплять свою память после тренировки», — пояснили авторы статьи.
Исследователи предположили, что маленьким детям усваивать информацию после обучения помогает сон, но есть и другие факторы. Например, подростки и взрослые не только меньше спят, но и в течение дня посвящают время большему количеству других занятий. Так как новые знания усваиваются несколько часов после их получения, более высокая нагрузка может ухудшить их закрепление.
По мнению авторов публикации, результаты их работы полезны в сферах, которые связаны с преподаванием и подготовкой кадров, предполагающими освоение движений: в спорте, музыке. Однако выводы статьи можно использовать и в программах реабилитации: «Мы надеемся, что новое понимание возрастных различий поможет физиотерапевтам, трудотерапевтам и другим специалистам при разработке протоколов тренировок».
По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.
Ученые из Центра наук о жизни Вильнюсского университета нашли способ подавить активность определенных генов в клетках, не прибегая к разрезанию ДНК. Разработанный метод открывает возможность приостановки работы генетических инструкций внутри клеток.
Количество слов, которые человек знает, понимает и эффективно использует, можно считать фактором выбора потенциального романтического партнера. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, проанализировав двуязычные семейные пары.
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
Археологи определили возраст памятника, который относили к раннему Средневековью, и выяснили, что люди облюбовали это место за четыре тысячи лет до легендарного короля.
За последние 10 лет ученые наблюдали за необычным «поведением» красного сверхгиганта в соседней галактике. Сначала он становился ярче, потом принялся тускнеть, а теперь практически исчез. Причем никакого взрыва сверхновой, который в таких случаях бывает, астрономы не увидели.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Карабах: почему война была неизбежна, кому она выгодна и чем закончится?
Как появились птицы?
Семеро «жестоких вредителей» спасли морских рыб от уважаемого автора 250 научных работ
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии