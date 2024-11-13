Психологи проверили, правда ли дети учатся легче взрослых

Популярно мнение, что дети быстрее взрослых осваивают новые навыки, будь то изучение языков или отработка танцевальных движений. Тем не менее, как выяснили ученые из Дании, физиология это утверждение не доказывает.

Недавние исследования в области педагогики и психологии описали некоторые механизмы обучения людей разного возраста. Например, выявили разные стратегии усвоения информации у детей и взрослых, а также объяснили, почему современным детям трудно концентрироваться на задании.

Специалисты из Копенгагенского университета в Дании сравнили, как дети и взрослые осваивают моторные навыки, а именно учатся выполнять новое для себя двигательное задание, и как на это влияют возрастные различия в центральной нервной системе. Результаты исследования опубликовал научный журнал Development Science.

В эксперименте участвовали 132 человека из четырех возрастных групп: 8-10 лет, 12-14 лет, 16-18 лет и 20-30 лет. В лабораторных условиях они выполняли задание, для которого требовалось перемещать курсор по экрану компьютера быстрыми и точными движениями пальцев. Их навыки измерялись сразу после ознакомления с заданием, после 30-минутной тренировки и короткого перерыва, а также спустя 24 часа после начала эксперимента.

Во время тренировки 16-18-летние и 20-30-летние участники значительно лучше развили свои навыки, чем 8-10-летние. Однако на следующий день ситуация изменилась:

«Чем старше участники, тем <…> больше пользы от ознакомления с заданиями. Мы подозреваем, что когнитивное развитие и повышенная способность обрабатывать информацию играют определенную роль — взрослые могут иметь больше опыта в получении инструкций и воплощении их в жизнь. Но когда мы смотрим на то, что происходит с момента окончания тренировки до возвращения участников на следующий день, динамика меняется на противоположную. Самые юные участники совершенствуются буквально за одну ночь, а взрослые частично теряют работоспособность. У самых маленьких лучше получается закреплять свою память после тренировки», — пояснили авторы статьи.

Исследователи предположили, что маленьким детям усваивать информацию после обучения помогает сон, но есть и другие факторы. Например, подростки и взрослые не только меньше спят, но и в течение дня посвящают время большему количеству других занятий. Так как новые знания усваиваются несколько часов после их получения, более высокая нагрузка может ухудшить их закрепление.

По мнению авторов публикации, результаты их работы полезны в сферах, которые связаны с преподаванием и подготовкой кадров, предполагающими освоение движений: в спорте, музыке. Однако выводы статьи можно использовать и в программах реабилитации: «Мы надеемся, что новое понимание возрастных различий поможет физиотерапевтам, трудотерапевтам и другим специалистам при разработке протоколов тренировок».

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