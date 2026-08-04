Ученые придумали, как сделать уличные фонари безопаснее для насекомых

Эксперимент немецких ученых показал, что лампы теплого света меньше привлекают насекомых. Исследователи провели двухлетнее испытание на шести железнодорожных станциях в природном парке и установили, что замена холодных ламп на теплые вдвое сократила потери ночных летающих насекомых от искусственного освещения.

В последние десятилетия происходит «насекомый апокалипсис» — глобальное сокращение популяций членистоногих. В частности, исследование 2017 года в Германии показало снижение биомассы летающих насекомых на 75% за 27 лет. Исследователи других стран и континентов впоследствии подтвердили повсеместность процесса. Глобальное вымирание летающих насекомых (global insect decline) грозит потерей опылителей, разрушением пищевых цепей и каскадным обрушением целых экосистем.

В основном численность снижается из-за пестицидов и утраты мест обитания. Одна из причин, по которым среда становится неподходящей для насекомых, — искусственное ночное освещение (ALAN). Ночные бабочки и жуки используют луну и звезды для навигации. Уличные фонари сбивают насекомых с толку, заставляя часами кружить вокруг ламп до полного истощения и смерти.

Опаснее всего для насекомых холодный белый свет температуры около 4000 кельвин. В свете таких уличных фонарей есть коротковолновый синий спектр, к которому фасеточные глаза насекомых наиболее чувствительны.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Biological Conservation, попытались найти безопасную для насекомых альтернативу холодным белым фонарям на улицах и парках. Оказалось, это теплые фонари.

Эксперимент прошел на шести действующих железнодорожных станциях в биосферном заповеднике Вестхафелланд, который имеет статус зоны охраны темного неба. На платформах поставили три типа ламп: старые натриевые высокого давления (HPS, 2000 кельвин), стандартные белые светодиоды (4000 кельвин) и экспериментальные диоды самого теплого янтарного цвета с урезанным синим спектром (световая температура — 1800 кельвин). Под фонарями повесили 36 ловушек для подсчета насекомых. Чтобы в выборку не попали дневные виды, ловушки автоматически открывались только в темноте.

Анализ подтвердил низкую привлекательность теплых ламп. В первый год эксперимента теплые светодиоды (1800 кельвин) привлекли на 45% меньше насекомых по сравнению со стандартными белыми лампами 4000 кельвин: в среднем 96 особей за неделю против 175 на одну ловушку. Во второй год разница составила уже 51% — 25 особей против 51, — а биомасса привлеченных насекомых снизилась почти в четыре раза.

Старые желто-оранжевые натриевые лампы (HPS), несмотря на низкую цветовую температуру (2000 кельвин), оказались такими же привлекательными, как холодные белые диоды. Дело в том, что натриевые лампы сильно нагреваются во время работы. Тепло приманило комаров и других кровососов, которые спутали горячий фонарь со своими жертвами.

Эксперимент показал, что массовую гибель ночных насекомых можно предотвратить, просто скорректировав спектр излучения фонарей. По советам ученых железнодорожники уже поставили новые теплые светильники на шести платформах.

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Максим Абдулаев 189 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.