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26 августа, 10:50
Марк Чернов
27

И слишком мало, и слишком много сна ускорило старение почти всех органов

❋ 4.4

Недосып и злоупотребление сном одинаково губительны для человеческого организма. Международная группа исследователей проанализировала состояние здоровья полумиллиона человек и выяснила: отклонения от суточной нормы сна ускоряют старение практически всех внутренних органов — от головного мозга и сердца до легких и иммунной системы.

Медицина
# биологический возраст
# здоровье
# иммунитет
# недосып
# сон
# старение
Исследование показало, что и недостаток, и избыток сна связаны с ускоренным старением органов
Исследование показало, что и недостаток, и избыток сна связаны с ускоренным старением органов / © Кадр из фильма «День сурка»

В рамках масштабного проекта под руководством Джунхао Вэня из Вагелосовского колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета (США) команда исследователей обучила нейросети на базе данных Британского биобанка (UK Biobank). Вместо стандартных тестов, определяющих лишь общий биологический возраст всего тела, создали 23 цифровые модели «часов старения», нацеленные на 17 конкретных систем организма. Эти алгоритмы сопоставляли возраст человека с объективными показателями износа отдельных органов — структурными изменениями на снимках МРТ, а также уровнем белковых маркеров и метаболитов в крови. Результаты опубликовали в научном журнале Nature.

Сравнив биологический возраст органов с тем, сколько спит каждый участник, исследователи увидели четкую U-образную зависимость. И дефицит сна (менее шести часов в сутки), и его избыток (более восьми часов) коррелировали с ускоренным старением органов. Самые молодые показатели зафиксировали у людей, которые спали от 6,4 до 7,8 часа за ночь.

Ученые подчеркнули, что разная продолжительность сна разрушает организм по-своему. Хронический недосып оказался напрямую связан с рисками депрессии, тревожных расстройств, ожирения, диабета второго типа, гипертонии и аритмии. В то же время слишком долгий сон, как и его нехватка, коррелировал с развитием хронической болезни легких, астмы и заболеваний ЖКТ — например, гастрита и рефлюкса.

На примере поздней депрессии у пожилых людей исследователи показали, что избыток и недостаток сна приводят к одной проблеме абсолютно разными путями. Если нехватка отдыха влияет на психику напрямую, то избыточный сон провоцирует депрессивные состояния опосредованно — через преждевременное старение тканей мозга и жировой ткани. Это означает, что подход к терапии пациентов с бессонницей и любителей поспать подолгу должен фундаментально различаться.

Исследование, как отметили его авторы, пока показало лишь корреляцию, а не прямую причинно-следственную связь. Однако масштаб полученных данных доказывает, что продолжительность сна — не просто привычка, а ключевой индикатор здоровья всего организма.

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Марк Чернов
Марк Чернов
107 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# биологический возраст
# здоровье
# иммунитет
# недосып
# сон
# старение
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С точки зрения науки
# бензин
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# нпз
# Россия
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