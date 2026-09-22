22 сентября, 11:57
Марк Чернов
35

Хронический стресс повредил сердце через скрытое воспаление

❋ 4.0

Постоянный стресс и неблагоприятная социальная обстановка вызывают невидимые изменения в структуре сердца задолго до появления первых симптомов. Биологи доказали, что воспаление, возникающее на фоне тяжелых условий жизни и нездоровых привычек, постепенно утолщает стенки органа и существенно повышает вероятность тяжелых патологий сердца.

Медицина
# биомаркеры
# воспаление
# инсульт
# инфаркт
# сердечно-сосудистые заболевания
# сердце
# стресс
Ученые обнаружили изменения сердца, связанные с хроническим воспалением
Ученые обнаружили изменения сердца, связанные с хроническим воспалением / © Europeana

Команда исследователей из Лаборатории медицинских наук Медицинского исследовательского совета и Имперского колледжа Лондона (Великобритания) изучила данные почти 480 тысяч взрослых людей. Их образцы крови проанализировали на уровень гликопротеина GlycA (маркер вялотекущего фонового воспаления), а также сопоставили эти результаты с генетическими профилями и снимками МРТ сердца. Результаты опубликовали в научном журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Выяснилось, что у тех, у кого воспаление выражено сильнее всего, риск развития инфаркта или инсульта возрастает на 43% по сравнению с теми, у кого этот маркер минимален. Повышенную концентрацию GlycA исследователи напрямую связали с хроническим психологическим давлением неблагополучной среды, сильным стрессом и низким уровнем дохода, а также с привычными факторами риска — курением и избыточной массой тела. Анализ ДНК показал, что генетическая предрасположенность к воспалительным реакциям тоже играет значительную роль.

Снимки МРТ продемонстрировали, что на фоне скрытого воспалительного процесса сердце тихо перестраивается и повреждается. Стенки желудочков постепенно утолщаются, объем внутренних камер сокращается, а способность органа полноценно наполняться кровью существенно ухудшается. Эти повреждения долгое время протекают бессимптомно, пока неожиданно не приведут к тяжелой сердечной недостаточности.

Кроме того, ученые выявили конкретные воспалительные белки из семейств интерлейкина-1 и TNF, которые служат главными виновниками разрушения сердечных тканей. По мнению специалистов, совмещение стандартных анализов крови на маркеры воспаления с тестами на генетическую восприимчивость поможет выявлять людей из группы риска на самых ранних стадиях и вовремя предотвращать развитие болезни с помощью современной терапии.

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Марк Чернов
Марк Чернов
141 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# биомаркеры
# воспаление
# инсульт
# инфаркт
# сердечно-сосудистые заболевания
# сердце
# стресс
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