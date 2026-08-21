Голодание связали с частотой хронических заболеваний у пожилых
Ученые давно заметили, что длительное голодание может положительно сказываться на здоровье. Однако авторы нового исследования пришли к выводу, что эта методика работает не для всех возрастных категорий. Наблюдения показали, что долгие перерывы между приемами пищи могут быть связаны с увеличением числа хронических заболеваний у людей от 78 лет.
В последние годы среди адептов здорового образа жизни стало популярно так называемое интервальное голодание. Речь идет о режиме питания, когда человек принимает пищу строго в определенные часы, а в остальное время отказывается от нее. Главный упор делают не на состав продуктов, а на время их приема.
При голодании организм переходит на внутренние резервы. Сначала он продолжает использовать глюкозу в крови — главный источник энергии для многих типов клеток. Но примерно через восемь часов, когда уровень сахара снижается, запускается процесс расхода запас углеводов — гликогена в печени. После происходит переключение на жир: жировые клетки расщепляют накопленный жир, а его компоненты поступают в кровь. Мышцы и другие ткани получают из них энергию.
По мере увеличения продолжительности голодания организм постепенно меняет источники энергии. Если оно продолжается приблизительно сутки, печень производит из жиров особые вещества — кетоновые тела. Они становятся дополнительным источником энергии, в том числе для мозга, что позволяет экономнее расходовать глюкозу.
Но полностью перейти на такое «питание» организм не может. Некоторым тканям и процессам нужна глюкоза. Тогда печень начинает производить ее из других веществ — прежде всего из лактата, глицерина и аминокислот. Последние частично поступают из белков, в том числе высвобождаются из мышечной ткани, что приводит к разрушению мышечного белка, то есть потери мышечной массы.
Авторы предыдущих исследований выяснили, что ограничение времени приема пищи у молодых людей и людей среднего возраста может положительно сказаться на метаболизме: помочь снизить массу тела и улучшить показатели углеводного обмена.
Теперь международная команда исследователей под руководством Адриана Карбальо-Касла (Adrian Carballo-Casla) из Каролинского института в Швеции решила проверить, как ограничение времени приема пищи может отразиться на здоровье пожилых. В частности, их интересовало, могут ли длительные перерывы между приемами пищи влиять на скорость развития хронических заболеваний. В предыдущих исследованиях ученые отмечали связь между количеством, качеством пищи, временем ее приема и хроническими заболеваниями.
Карбальо-Касла и его коллеги работали с данными, полученными во время лонгитюдного исследования — когда одну и ту же группу людей изучают на протяжении нескольких лет. Всего проанализировали сведения о 2981 человеке. Средний возраст составил 74,3 года, 63,8 процента выборки были женщины.
Людей попросили заполнить опросник, в котором они должны были указать время обычного приема пищи. После этого исследователи отметили временные промежутки между приемами пищи в течение 24 часов. Такой подход позволил оценить периоды без еды, речь не шла о специальной диете.
Всех участников распределили на четыре группы: тех, кто не питался от шести до 11,5 часа, от 11,5 до 12,75 часа, от 12,75 до 14 часов и от 14 до 24 часа. Затем ученые наблюдали за ними на протяжении 15 лет, отслеживали состояние здоровья и появление новых хронических заболеваний: насколько быстро их число увеличивалось в разных группах. Информацию о таких заболеваниях брали из клинических обследований, результатов лабораторных исследований и данных об использовании определенных лекарственных средств.
У участников, у которых ежедневный интервал без еды составлял от 14 до 24 часов, выявили гораздо больше хронических заболеваний за год, чем у тех, кто голодал от шести до 11,5 часа. Причем такая связь наблюдалась только у людей 78 лет и старше. Интересно, что каждый дополнительный час привычного голодания ассоциировался с ростом числа хронических заболеваний.
Также у людей из группы «голодание от 14 до 24 часов в сутки» заметно чаще встречались сердечно-сосудистые заболевания и нервно-психические расстройства. Примечательно, что длительное голодание не повлияло на рост числа заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Исследователи учли множество факторов, способных повлиять на результат. Среди них — качество питания, курение, сон, образование, физическая активность, социальные связи. После дополнительных проверок связь между длительным голоданием и частотой хронических заболеваний сохранялась. Люди с самым длинным интервалом между приемами пищи были в среднем старше, питались реже, потребляли меньше энергии и белка, а также меньше занимались физическими упражнениями.
Ученые озвучили три версии, объясняющие, почему может наблюдаться такая картина у пожилых.
С возрастом меняются некоторые особенности обмена веществ, поэтому длительное голодание многим может не подойти. Например, ухудшаются пищеварительные функции: снижается секреция желудочной кислоты и пищеварительных ферментов, что потенциально влияет на усвоение витамина B12, кальция, железа, фолата. Если пожилой человек еще сильнее сокращает «окно» приема пищи, возникает риск, что организм получит меньше необходимых питательных веществ.
У пожилых развивается так называемая анаболическая резистентность — когда организм перестает эффективно использовать белок для построения мышц. Поэтому таким людям важно не только получать достаточное количество белка за день, но и регулярно потреблять его в течение дня. Долгие периоды без еды могут влиять на синтез мышечного белка.
Еще одна причина — полипрагмазия. Пожилые люди часто одновременно используют несколько лекарств. Некоторые из них нужно принимать во время еды или после нее, поскольку пища влияет на их всасывание и переносимость. Длительное голодание потенциально может мешать правильному приему лекарственных средств или изменять их действие.
Команда Карбальо-Касла не доказала, что долгие перерывы между едой обязательно увеличивают число хронических заболеваний, а лишь показала статистическую связь.
У научной работы есть одно важное ограничение, поэтому к результатам исследования нужно относиться с осторожностью. Участниками выступали люди, которые в основном жили в городах Швеции и обходились без посторонней помощи, а, значит, их пищевые привычки, скорее всего, будут отличаться от привычек пожилых людей из других стран или тех, кто живет в домах престарелых.
Результаты исследования опубликованы в Journal of Internal Medicine.
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