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21 августа, 11:28
Игорь Байдов
33

Голодание связали с частотой хронических заболеваний у пожилых

❋ 3.7

Ученые давно заметили, что длительное голодание может положительно сказываться на здоровье. Однако авторы нового исследования пришли к выводу, что эта методика работает не для всех возрастных категорий. Наблюдения показали, что долгие перерывы между приемами пищи могут быть связаны с увеличением числа хронических заболеваний у людей от 78 лет.

Медицина
# заболевания
# интервальное голодание
# пища
# пожилые люди
# прием пищи
# хронические заболевания
пожилые люди
Международная команда исследователей решила проверить, как ограничение времени приема пищи может отразиться на здоровье пожилых / © Shutterstock, Alexanderstock23

В последние годы среди адептов здорового образа жизни стало популярно так называемое интервальное голодание. Речь идет о режиме питания, когда человек принимает пищу строго в определенные часы, а в остальное время отказывается от нее. Главный упор делают не на состав продуктов, а на время их приема.

При голодании организм переходит на внутренние резервы. Сначала он продолжает использовать глюкозу в крови — главный источник энергии для многих типов клеток. Но примерно через восемь часов, когда уровень сахара снижается, запускается процесс расхода запас углеводов — гликогена в печени. После происходит переключение на жир: жировые клетки расщепляют накопленный жир, а его компоненты поступают в кровь. Мышцы и другие ткани получают из них энергию. 

По мере увеличения продолжительности голодания организм постепенно меняет источники энергии. Если оно продолжается приблизительно сутки, печень производит из жиров особые вещества — кетоновые тела. Они становятся дополнительным источником энергии, в том числе для мозга, что позволяет экономнее расходовать глюкозу.    

Но полностью перейти на такое «питание» организм не может. Некоторым тканям и процессам нужна глюкоза. Тогда печень начинает производить ее из других веществ — прежде всего из лактата, глицерина и аминокислот. Последние частично поступают из белков, в том числе высвобождаются из мышечной ткани, что приводит к разрушению мышечного белка, то есть потери мышечной массы.

Авторы предыдущих исследований выяснили, что ограничение времени приема пищи у молодых людей и людей среднего возраста может положительно сказаться на метаболизме: помочь снизить массу тела и улучшить показатели углеводного обмена. 

Теперь международная команда исследователей под руководством Адриана Карбальо-Касла (Adrian Carballo-Casla) из Каролинского института в Швеции решила проверить, как ограничение времени приема пищи может отразиться на здоровье пожилых. В частности, их интересовало, могут ли длительные перерывы между приемами пищи влиять на скорость развития хронических заболеваний. В предыдущих исследованиях ученые отмечали связь между количеством, качеством пищи, временем ее приема и хроническими заболеваниями. 

Карбальо-Касла и его коллеги работали с данными, полученными во время лонгитюдного исследования — когда одну и ту же группу людей изучают на протяжении нескольких лет. Всего проанализировали сведения о 2981 человеке. Средний возраст составил 74,3 года, 63,8 процента выборки были женщины. 

Людей попросили заполнить опросник, в котором они должны были указать время обычного приема пищи. После этого исследователи отметили временные промежутки между приемами пищи в течение 24 часов. Такой подход позволил оценить периоды без еды, речь не шла о специальной диете.

Всех участников распределили на четыре группы: тех, кто не питался от шести до 11,5 часа, от 11,5 до 12,75 часа, от 12,75 до 14 часов и от 14 до 24 часа. Затем ученые наблюдали за ними на протяжении 15 лет, отслеживали состояние здоровья и появление новых хронических заболеваний: насколько быстро их число увеличивалось в разных группах. Информацию о таких заболеваниях брали из клинических обследований, результатов лабораторных исследований и данных об использовании определенных лекарственных средств.  

У участников, у которых ежедневный интервал без еды составлял от 14 до 24 часов, выявили гораздо больше хронических заболеваний за год, чем у тех, кто голодал от шести до 11,5 часа. Причем такая связь наблюдалась только у людей 78 лет и старше. Интересно, что каждый дополнительный час привычного голодания ассоциировался с ростом числа хронических заболеваний. 

Также у людей из группы «голодание от 14 до 24 часов в сутки» заметно чаще встречались сердечно-сосудистые заболевания и нервно-психические расстройства. Примечательно, что длительное голодание не повлияло на рост числа заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Исследователи учли множество факторов, способных повлиять на результат. Среди них — качество питания, курение, сон, образование, физическая активность, социальные связи. После дополнительных проверок связь между длительным голоданием и частотой хронических заболеваний сохранялась. Люди с самым длинным интервалом между приемами пищи были в среднем старше, питались реже, потребляли меньше энергии и белка, а также меньше занимались физическими упражнениями.

Ученые озвучили три версии, объясняющие, почему может наблюдаться такая картина у пожилых.  

С возрастом меняются некоторые особенности обмена веществ, поэтому длительное голодание многим может не подойти. Например, ухудшаются пищеварительные функции: снижается секреция желудочной кислоты и пищеварительных ферментов, что потенциально влияет на усвоение витамина B12, кальция, железа, фолата. Если пожилой человек еще сильнее сокращает «окно» приема пищи, возникает риск, что организм получит меньше необходимых питательных веществ.   

У пожилых развивается так называемая анаболическая резистентность — когда организм перестает эффективно использовать белок для построения мышц. Поэтому таким людям важно не только получать достаточное количество белка за день, но и регулярно потреблять его в течение дня. Долгие периоды без еды могут влиять на синтез мышечного белка. 

Еще одна причина — полипрагмазия. Пожилые люди часто одновременно используют несколько лекарств. Некоторые из них нужно принимать во время еды или после нее, поскольку пища влияет на их всасывание и переносимость. Длительное голодание потенциально может мешать правильному приему лекарственных средств или изменять их действие.

Команда Карбальо-Касла не доказала, что долгие перерывы между едой обязательно увеличивают число хронических заболеваний, а лишь показала статистическую связь.

У научной работы есть одно важное ограничение, поэтому к результатам исследования нужно относиться с осторожностью. Участниками выступали люди, которые в основном жили в городах Швеции и обходились без посторонней помощи, а, значит, их пищевые привычки, скорее всего, будут отличаться от привычек пожилых людей из других стран или тех, кто живет в домах престарелых. 

Результаты исследования опубликованы в Journal of Internal Medicine.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
626 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Медицина
# заболевания
# интервальное голодание
# пища
# пожилые люди
# прием пищи
# хронические заболевания
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