Китайские физики будут участвовать в исследованиях на российском реакторе МБИР

«Росатом» и Институт современной физики Академии наук Китая договорились, что китайские ученые смогут присоединиться к исследованиям на многоцелевом научно-исследовательском реакторе (МБИР). Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

МБИР — многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем — сейчас возводят в Димитровграде, на площадке АО «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов», входящего в научный дивизион госкорпорации «Росатом». Тепловая мощность реактора составит 150 мегаватт. Специалисты планируют проводить на реакторе эксперименты, нарабатывать радиоизотопы, производить модифицированные материалы и испытывать оборудование. На базе МБИР создали Международный центр исследований (МЦИ).

ООО «Лидер Консорциума «Международный центр исследований на базе реактора МБИР» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») подписало соглашение о сотрудничестве с Институтом современной физики Академии наук Китая. Стороны планируют сотрудничать по нескольким направлениям.

Корпус реактора МБИР / © «Росатом»

Китайские специалисты смогут участвовать в научных мероприятиях МЦИ МБИР, в том числе в заседаниях Консультативного совета. Стороны продумают, как можно использовать возможности реактора МБИР для разработки реакторно-ускорительных систем (ADS-систем), в том числе для исследований в области материаловедения и экспериментов с нейтронами. Также они уточнят, на каких условиях Институт современной физики Академии наук Китая сможет присоединиться к Консорциуму.

Институт современной физики Китайской академии наук, расположенный в Ланьчжоу, специализируется на исследованиях в области физики тяжелых ионов. Заместитель директора института, профессор Юань Хэ отметил, что МБИР позволит китайским ученым проводить исследования с использованием нейтронов.

«Направления, зафиксированные в соглашении, — ADS-системы, нейтронная наука — требуют именно таких экспериментов», — пояснил Юань Хэ.

Генеральный директор ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР» Василий Константинов и заместитель директора Института современной физики Академии наук Китая, профессор Юань Хэ / © «Росатом»

Генеральный директор ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР» Василий Константинов в свою очередь отметил, что компетенции Института современной физики Академии наук Китая в исследованиях тяжелых ионов и работе с ускорителями будут полезны при подготовке программы научных исследований на реакторе МБИР.

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Росатом 49 статей Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — ГК «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.