В Саудовской Аравии нашли следы древнейшего применения яда на охоте

На берегу некогда существовавшего озера Мундафан археологи обнаружили одно из наиболее подробных свидетельств жизни древних людей. Они нашли остатки растений и животных, а также тысячи каменных орудий со следами износа и растительного яда. Эти находки могут стать древнейшим случаем использования ядовитых веществ природного происхождения во время охоты.

В пустыне Руб-эль-Хали на юге Аравийского полуострова расположена стоянка древних людей Урук-аль-Джулейба возрастом 125 тысяч лет. Сегодня это засушливый регион, но во время последнего межледниковья он выглядел иначе. Климат там был более влажным, а на месте песков простирались водоемы.

Один из таких водоемов — озеро Мундафан. С помощью цифровых моделей рельефа удалось восстановить его размеры: оно занимало примерно 340 квадратных километров, а его глубина достигала 29 метров. Анализ осадочных пород, остатков водных организмов и близлежащего рельефа показал, что озеро было пресноводным и со всех сторон его окружали луга, на которых паслись животные.

Сочетание пресной воды, растений и стад делало берега озера весьма привлекательными для древних людей. Чтобы выяснить, как они использовали местные ресурсы, международная команда исследователей под руководством Франса ван Бухема (Frans van Buchem) из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии провела археологическую разведку территории.

Ученые нашли более 500 ископаемых образцов растений и животных, включая беспозвоночных. Среди остатков оказались кости бегемотов, верблюдов, аравийских ориксов, газелей и страусов, а также вымершего вида быков Syncerus antiquus.

Окаменелость, обнаруженная на поверхности древнего дна озера Мундафан в Урук-эль-Джулайбе / © KAUST, Saudi Heritage Commission

Также собрали 5511 каменных артефактов размером более двух сантиметров. Почти 98 процентов из них были из кремня. При изготовлении орудий древние мастера применяли метод леваллуа. Сперва они придавали каменной заготовке (нуклеусу) определенную форму, затем откалывали от нее кусок нужного размера и очертания.

Возраст песчаных отложений определили методом оптически стимулированной люминесценции. Дополнительно исследователи применили уран-ториевый метод и электронный спиновый резонанс для датирования зубов животных. Каменные артефакты изучили с помощью трехмерной реконструкции сколов и анализа органических остатков на их поверхностях.

Микроскопический и химический анализ помог выявить на поверхности 75 артефактов следы растительных соединений, связанных с ядовитым растением Acokanthera schimperi. Одновременно на отдельных орудиях обнаружили повреждения, которые обычно появляются в результате охоты.

На основе полученных данных ван Бухем и его коллеги предположили, что древние охотники применяли яды. Но ученые подчеркнули, что пока не могут узнать, как именно их готовили и наносили.

Если гипотеза верна, получается, что команда обнаружила самые древние на сегодня следы применения растительных ядов на охоте. До этого открытия древнейшим свидетельством использования яда на орудиях считали артефакты из Южной Африки возрастом почти 60 тысяч лет. Новая находка потенциально отодвигает известную историю отравленного охотничьего оружия примерно на 65 тысяч лет назад.

Выводы исследователей позволяют заключить, что технологии древних охотников были гораздо сложнее, чем считалось. Сапиенсы не ограничивались изготовлением каменных орудий, но также умели использовать природные яды, чтобы сделать охоту эффективнее.

Отметим, что стоянку Урук-аль-Джулейба относят к периоду, когда Homo sapiens уже присутствовали в Юго-Западной Азии. Но там ученые не обнаружили человеческих останков, поэтому не берутся утверждать, кем именно были эти охотники. Морфология каменных орудий сама по себе не позволяет установить видовую принадлежность мастеров.

Научная работа опубликована в журнале Science.

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Игорь Байдов 687 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.