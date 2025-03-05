Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Медики описали, как аспирин подавляет метастазы
Предыдущие исследования показали, что аспирин способен усиливать иммунный ответ против распространения раковых клеток из первичной опухоли в отдаленные органы. Однако не было ясно, почему и как это происходит. Международная команда ученых нашла ответ на этот вопрос.
Авторы современных исследований в области медицины выявили несколько неожиданных закономерностей, связанных с онкологическими заболеваниями. Например, стало известно, что здоровые клетки могут помочь метастазам проникнуть в отдаленные органы, а также появились основания не называть раком рак предстательной железы.
Специалисты из нескольких университетов Великобритании, Италии, Тайваня и Франции выявили механизм подавления метастазов с помощью аспирина. Исследование, в котором описано, каким образом препарат мешает раковым клеткам из первичной опухоли проникать в отдаленные органы, появилось в журнале Nature.
Авторы публикации провели эксперимент на мышах и обнаружили, что у животных, которые получали аспирин, по сравнению с контрольной группой реже метастазировали злокачественные опухоли нескольких типов. В их числе были рак молочной железы, рак толстой кишки и рак кожи (меланома). Аспирин не позволял раковым клеткам проникать в такие органы, как легкие и печень.
Оказалось, что способность препарата препятствовать распространению метастазов связана с другим его свойством, которое уже было известно. Аспирин блокирует фермент, участвующий в воспалении, и уменьшает выработку тромбоксана А2. Это вещество относится к окисленным производным полиненасыщенных жирных кислот, которые сужают сосуды, повышают артериальное давление и увеличивают риск тромбоза.
Новый эксперимент показал, что, когда из-за аспирина вырабатывается меньше тромбоксана А2, это вещество менее активно подавляет иммунные клетки (Т-лимфоциты). В результате иммунный ответ организма против метастазов становится сильнее.
По мнению ученых, аспирин может стать частью терапии метастатического рака. В дальнейших исследованиях, считают они, нужно изучить возможность сочетать его с другими препаратами иммунотерапии, чтобы усилить эффект.
Пон Джун‑хо вновь удивил мир кино своим последним проектом «Микки 17», представленным вне конкурса на 75‑м Берлинском кинофестивале. Эта третья англоязычная работа режиссера после «Сквозь снег» и «Окчи» успела привлечь внимание критиков благодаря гармоничному сочетанию научной фантастики, социальной сатиры и черного юмора.
Новая конструкция топливных форсунок авиационных воздушно-реактивных двигателей с системой охлаждения без применения и с применением электростатических полей от ученых КНИТУ-КАИ имени А. Н Туполева и Центрального института авиационного моторостроения имени П .И. Баранова предотвратит образование в них твердого углеродистого осадка. Конструктивные схемы включают наружную рубашку охлаждения с каналами особой геометрии.
В древних отложениях на севере Гренландии обнаружили путешествующие во времени микроорганизмы, ожившие при благоприятных условиях
Из всех геологических эпох плиоцен и ранний плейстоцен наиболее похожи на возможное будущее Земли, если глобальное потепление продолжится. Неудивительно, что ученые стремятся узнать больше о видовом разнообразии того периода. До недавнего времени они могли изучать только следы генома пыльцы и крупных окаменелостей. Решением проблемы стал метод анализа eDNA — генетического материала из продуктов жизнедеятельности, сохраняющегося в осадочных породах. Недавно он помог реконструировать экосистему геологической формации Кап-Кёбенхавн на Севере Гренландии, возникшую два миллиона лет назад при средней температуре на 10 градусов выше современной. Теперь ученые исследовали микроорганизмы оттуда и обнаружили поразительное сходство с современными болотными угодьями.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Сегодня, 2 марта 2025 года, аппарат Blue Ghost, построенный техасской компанией Firefly Aerospace, мягко прилунился в Море Кризисов. До сих пор все попытки частных аппаратов сделать это заканчивались не вполне удачно.
Пон Джун‑хо вновь удивил мир кино своим последним проектом «Микки 17», представленным вне конкурса на 75‑м Берлинском кинофестивале. Эта третья англоязычная работа режиссера после «Сквозь снег» и «Окчи» успела привлечь внимание критиков благодаря гармоничному сочетанию научной фантастики, социальной сатиры и черного юмора.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии