Медики описали, как аспирин подавляет метастазы

Предыдущие исследования показали, что аспирин способен усиливать иммунный ответ против распространения раковых клеток из первичной опухоли в отдаленные органы. Однако не было ясно, почему и как это происходит. Международная команда ученых нашла ответ на этот вопрос.

Авторы современных исследований в области медицины выявили несколько неожиданных закономерностей, связанных с онкологическими заболеваниями. Например, стало известно, что здоровые клетки могут помочь метастазам проникнуть в отдаленные органы, а также появились основания не называть раком рак предстательной железы.

Специалисты из нескольких университетов Великобритании, Италии, Тайваня и Франции выявили механизм подавления метастазов с помощью аспирина. Исследование, в котором описано, каким образом препарат мешает раковым клеткам из первичной опухоли проникать в отдаленные органы, появилось в журнале Nature.

Авторы публикации провели эксперимент на мышах и обнаружили, что у животных, которые получали аспирин, по сравнению с контрольной группой реже метастазировали злокачественные опухоли нескольких типов. В их числе были рак молочной железы, рак толстой кишки и рак кожи (меланома). Аспирин не позволял раковым клеткам проникать в такие органы, как легкие и печень.

Оказалось, что способность препарата препятствовать распространению метастазов связана с другим его свойством, которое уже было известно. Аспирин блокирует фермент, участвующий в воспалении, и уменьшает выработку тромбоксана А2. Это вещество относится к окисленным производным полиненасыщенных жирных кислот, которые сужают сосуды, повышают артериальное давление и увеличивают риск тромбоза.

Новый эксперимент показал, что, когда из-за аспирина вырабатывается меньше тромбоксана А2, это вещество менее активно подавляет иммунные клетки (Т-лимфоциты). В результате иммунный ответ организма против метастазов становится сильнее.

По мнению ученых, аспирин может стать частью терапии метастатического рака. В дальнейших исследованиях, считают они, нужно изучить возможность сочетать его с другими препаратами иммунотерапии, чтобы усилить эффект.

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