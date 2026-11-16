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BIG предложила превратить крупнейший лагерь беженцев в Африке в полноценный город
Архитектурное бюро BIG представило проект «Город беженцев» — генеральный план преобразования лагеря беженцев Биди-Биди в Уганде в полноценный экономический центр.
Проект разработан BIG совместно с социальным предприятием To.org. Он предусматривает создание необходимой городской инфраструктуры для крупнейшего поселения беженцев в Африке, где проживают около 250 000 вынужденных переселенцев. В частности, планируется строительство жилья, школ и рынков.
Инициатива задумана как альтернатива краткосрочной гуманитарной помощи и благотворительным программам, на которых традиционно строится поддержка лагерей беженцев. Вместо этого авторы предлагают создать «устойчивую экономическую модель», которая позволит вынужденным переселенцам самостоятельно обеспечивать свое благополучие и развивать местные сообщества.
В случае реализации проект станет продолжением уже существующей инфраструктуры Биди-Биди: в 2024 году здесь был открыт центр исполнительских искусств.
Генеральный план BIG разработан по принципу масштабируемой модульной системы, чтобы его можно было адаптировать и реализовать в других местах. Чтобы город мог развиваться постепенно и естественным образом, архитекторы применили так называемый фрактальный подход. Строительство предполагается начать с отдельных жилых домов, затем перейти к формированию кварталов и со временем — целых городских районов. На это могут уйти несколько лет.
Первый этап предусматривает строительство прототипа отдельного жилого дома для одной семьи. Сейчас он уже возводится на территории поселения. Его модульная конструкция призвана усовершенствовать существующие типы жилья для беженцев, одновременно учитывая особенности местной архитектуры. После завершения строительства дом будет использоваться как действующий гостевой комплекс для размещения международных инвесторов и потенциальных партнеров проекта.
На архитектурных визуализациях будущего города также показана торговая улица с рынками. При строительстве предполагается использовать местные материалы, в том числе кирпич и бамбук.
Угандийское поселение Биди-Биди было выбрано для реализации первого проекта «Город беженцев» благодаря особенностям законодательства страны. Принятый в 2006 году Закон Уганды о беженцах предоставляет вынужденным переселенцам право работать и открывать собственный бизнес, свободно передвигаться по стране, а также получать земельные участки для ведения сельского хозяйства в составе интегрированных сельских поселений.
Полномасштабная реализация генерального плана в Биди-Биди будет зависеть от привлечения инвестиций. Для запуска аналогичных проектов в других странах потребуется готовность правительств принимающих государств предоставлять беженцам определенные правовые гарантии, включая свободу передвижения и право на труд.
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