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Китай разработал первый беспилотный вертолет с водородной силовой установкой

Китайские исследователи разработали первый в стране беспилотный вертолет с водородной силовой установкой весовой категории 20 килограммов. Одновременно были созданы две различные силовые системы: одна работает исключительно на водородных топливных элементах, другая сочетает водородную и литиевую технологии.

Испытания беспилотного вертолета с водородной силовой установкой / © Science and Technology Daily

Исследовательскую группу возглавляет Мао Цин, доцент Института химической технологии Даляньского технологического университета. К настоящему времени специалисты создали две действующие модели вертолета.

Первая оснащена водородной топливной системой с 12-литровым баллоном, рассчитанным на давление 35 мегапаскаль. Она обеспечивает продолжительность полета до трех часов. Вторая модель использует гибридную водородно-литиевую силовую установку с пятилитровым водородным баллоном, также рассчитанным на давление 35 мегапаскаль. Ее продолжительность полета составляет до полутора часов.

Для сравнения: обычные беспилотники аналогичной весовой категории, оснащенные литиевыми аккумуляторами, как правило, способны находиться в воздухе лишь около 30 минут. Благодаря высокой удельной энергоемкости водородные топливные элементы могут стать перспективным решением проблемы ограниченной продолжительности полета, которая долгое время сдерживала более широкое применение электрических летательных аппаратов.

Увеличить продолжительность полета вертолетов позволила и разработанная исследовательской группой собственная силовая система. Созданная специалистами топливная система с воздушным охлаждением успешно прошла испытания при различных температурах, уровнях влажности и воздействии соляного тумана. Результаты подтвердили стабильность ее работы и высокую устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды. Кроме того, разработанный командой мембранно-электродный блок обеспечивает более продолжительный полет беспилотников, позволяя одновременно увеличить запас по массе полезной нагрузки и мощности.

На уровне всего летательного аппарата исследователи создали интегрированный модуль управления, объединяющий мониторинг силовой установки, спектроскопическую диагностику и интеллектуальные системы контроля. Он формирует замкнутую систему управления, обеспечивающую бесшовную интеграцию разработанных командой топливных элементов с бортовыми системами вертолета.

Разработка стала примером интеграции водородной энергетики и химической технологии с авиационным машиностроением. Она открывает перспективный путь для внедрения водородных силовых установок в летательные аппараты малой высоты и позволяет преодолеть разрыв между созданием отдельных силовых систем и их интеграцией в полноценные воздушные платформы.

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