Спутники раскрыли масштабы восстановления мангровых лесов на планете

В 1970-х годах, после запуска первого спутника серии Landsat, ученые начали использовать спутниковые снимки для картирования мангровых лесов. На протяжении нескольких десятилетий полученные данные свидетельствовали преимущественно об их сокращении и деградации. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science , показывает, что ситуация начала меняться к лучшему.

Мангровые леса в районе Палав округа Мьей на юге Мьянмы в 2010 году / © NASA Earth Observatory Мангровые леса в районе Палав округа Мьей на юге Мьянмы в 2026 году / © NASA Earth Observatory

По данным исследователей, примерно в 2010 году началось глобальное восстановление мангровых лесов, обусловленное прежде всего расширением их площади в Азии, Австралии и Южной Америке. Ученые проанализировали спутниковые снимки Landsat, полученные в период с 1984 по 2023 год, и проследили за изменениями площади мангровых зарослей и плотности их крон.

Выяснилось, что с 1984 по 2010 год площадь мангровых лесов сократилась почти на 3000 квадратных километров. Однако после 2010 года, вопреки прежним тенденциям, она увеличилась почти на 2000 квадратных километров. Исследователи также обнаружили, что кроны многих современных мангровых лесов стали более густыми и сомкнутыми по сравнению с 2010 годом. Это свидетельствует об улучшении состояния экосистем и снижении степени их деградации, особенно в Южной Америке.

«Другие исследовательские группы составляли карты и изучали долгосрочные изменения в отдельных регионах, однако мы впервые получили глобальные карты мангровых лесов, охватывающие столь продолжительный период», — рассказал Чжэнь Чжан, специалист по экологическим наукам из Университета Тулейна (США). По его словам, примерно две трети прироста площади связаны с освоением мангровыми деревьями новых территорий, а оставшаяся треть — с восстановлением и естественным возобновлением лесов на ранее деградировавших участках.

Одни из наиболее заметных положительных изменений произошли в Юго-Восточной Азии, в особенности в Бирме (Мьянме). В 1980-х и 1990-х годах площадь мангровых лесов здесь стремительно сокращалась из-за расширения сельскохозяйственных угодий, развития аквакультуры и заготовки дров в прибрежных районах. Однако примерно с 2010 года тенденция изменилась: во многих местах мангровые заросли вновь начали распространяться.

Авторы исследования связывают этот перелом с повышением внимания к сохранению мангровых экосистем и активизацией восстановительных работ после разрушительного цунами в Индийском океане в 2004 году. Свою роль сыграли также усиление правовой защиты лесов и интенсивное накопление наносных отложений, благодаря которому появились новые илистые отмели, пригодные для заселения мангровыми деревьями.

На двух спутниковых снимках вверху показано расширение мангровых лесов в районе Палав округа Мьей на юге Мьянмы. С 2010 года здесь происходят как заметное восстановление деградировавших лесных массивов, так и распространение деревьев на новые территории. Значительная часть естественного восстановления, по-видимому, приходится на заброшенные рисовые поля (обозначены коричневым цветом) к югу от деревни Чаунтаунг. Жители расположенного неподалеку острова Пьин-Букьи, в свою очередь, опробовали различные природоохранные проекты и программы посадки деревьев, призванные поддержать мангровые экосистемы.

Несмотря на достигнутые успехи, обезлесение по-прежнему остается серьезной проблемой для Мьянмы. В период с 1980-х годов по 2010 год страна лишилась 28,6 процента площади мангровых лесов. С тех пор их площадь увеличилась примерно на 10 процентов.

Мангровые деревья сравнительно невысоки — в среднем около 13 метров, — однако их экологическое значение трудно переоценить. Мангровые экосистемы способны накапливать до четырех раз больше углерода, чем более высокие тропические леса, расположенные в глубине материков. Они играют важную роль в защите прибрежных населенных пунктов от эрозии берегов и штормовых нагонов воды. Кроме того, характерные ходульные корни мангровых деревьев служат убежищем и важнейшей естественной средой для размножения и развития рыб, креветок, крабов и других морских организмов.

Впрочем, далеко не во всех регионах положительная динамика оказалась столь же выраженной. В некоторых местах потери мангровых лесов по-прежнему превышают темпы их восстановления. Например, значительное сокращение мангровых зарослей в дельте Нигера привело к уменьшению их общей площади в Западной и Центральной Африке после 2010 года. В Северной Америке и на юге Африки, в свою очередь, обширные участки мангровых лесов подверглись серьезной деградации после разрушительных тропических циклонов.

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