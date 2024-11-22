«Безгрудые» манекены для обучения реанимации поставили под угрозу жизни женщин

Как показало исследование, в большинстве тренировочных манекенов для отработки приемов сердечно-легочной реанимации (СЛР) не предусмотрена женская грудь. По мнению ученых, это может снижать шансы женщин при остановке сердца получить первую помощь от окружающих и выжить.

Тему подняла группа австралийских исследователей во главе с акушером-гинекологом и медицинским инструктором Ребеккой Сабо (Rebecca Szabo). Она сама столкнулась с проблемой засилья «безгрудых» манекенов-тренажеров для СЛР, когда попыталась купить версию с женской грудью для обучения сотрудников оказанию помощи при остановке сердца у беременных.

Комментируя ситуацию изданию The Guardian, исследовательница рассказала, что нужного манекена тогда не нашли. Пришлось заказать в интернете накладку в виде женского бюста и использовать ее в паре со стандартным учебным тренажером СЛР.

После этого Сабо вместе с коллегами решили проанализировать доступные на мировом рынке модели учебных манекенов для отработки сердечно-легочной реанимации взрослых. Из 20 рассмотренных вариантов только в одном производитель предусмотрел накладную женскую грудь, а остальные были плоскими. Восемь манекенов имитировали мужской торс, семь не имели признаков половой принадлежности.

Ранее в другой научной работе австралийские медики выяснили, что при внебольничной остановке сердца у женщин очевидцы происшествия реже оказывали им помощь в виде сердечно-легочной реанимации.

Во время недавнего опроса в Великобритании, организованного службой скорой помощи, почти четверть из 1000 респондентов признались, что в меньшей степени готовы проводить СЛР женщинам при остановке сердца в общественном месте. Треть опрошенных мужчин заявили, что опасаются возможных обвинений в «неуместных прикосновениях» к груди.

В своей работе Ребекка Сабо и ее коллеги настаивают, что предпосылки для такого отношения могут закладываться еще во время обучения приемам СЛР, поскольку при их отработке не используют «женские» манекены.

По словам исследовательницы, сама техника сердечно-легочной реанимации для женщин и мужчин не различается. Тренировка на манекенах, имитирующих оба пола, могла бы помочь людям чувствовать себя увереннее в реальных экстренных ситуациях, когда для помощи человеку с остановкой сердца нужно иметь дело с бюстгальтером и женской грудью, добавила Сабо.

Авторы новой статьи, вышедшей в журнале Health Promotion International, призвали организаторов курсов по обучению реанимации и производителей тренировочных манекенов исправить ситуацию с доступностью женских версий.

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