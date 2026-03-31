31 марта, 17:42
Редакция Naked Science
48

Эксперты обсудили, заменят ли нейросети и роботы человека

❋ 4.1

Российские эксперты рассказали о влиянии нейросетевых технологий на человечество. В проекте «Не фантастика» писатель Сергей Лукьяненко рассказал о том, как кино и книги предсказали нынешнюю технологическую революцию, а специалист по инновациям в промышленности Радмир Хусаинов — о ее последствиях для мира и том, куда нейросети приведут нас завтра. Дмитрий Пучков (Гоблин) оценил, насколько кино смогло предсказать технологии будущего.

Иллюстрация проекта «Комсомольской правды» «Не фантастика»

Еще недавно искусственный интеллект казался чем-то из научно-фантастических фильмов, а роботы были либо неуклюжими специализированными промышленными машинами, либо падали при попытке ходить со скоростью человека. Сегодня нейросети изменили все это: чат-бот, которого не каждый сможет отличить от человека, стал реальностью, а роботы, управляемые нейросетями, могут бежать на уровне неплохих спортсменов.

Технологический скачок изменил даже то, как мы общаемся на отдыхе за рубежом: нейросетевой переводчик теперь выручит даже там, где все разговаривают только на экзотических языках. Другой стала и учеба, и работа: среди программистов ходит шутка о том, что стоит переучиться на сантехника, потому что непонятно, не заменит ли ИИ всех, кто пишет код сегодня.

В такой ситуации стало интересно сравнить: насколько точными оказались прогнозы писателей и режиссеров об ИИ? Что из этого сбылось, а что не особенно? Известный фантаст Сергей Лукьяненко в своем интервью поделился прогнозами о ближайшем будущем: зачем людям понадобится космос и когда туристические поездки за пределы Земли станут таким же привычным делом, как отдых в Турции.

Радмир Хусаинов, глава технологического развития в «Газпром нефти», рассказал о том, что принесла с собой четвертая промышленная революция, которую уже запустил ИИ. Эксперт уверен, что цифра вскоре откроет доступ к новым источникам. Он остановился и на вопросе, который волнует многих: заменит ли ИИ человека? Причем оценка человека из промышленности может показаться футуристичней любых «Звездных войн»: «В ближайшем будущем ИИ, безусловно, превзойдет когнитивные способности человека».

Дмитрий Пучков, известный переводами знаменитых кинофильмов, вспомнил десятки картин, в которых режиссеры пытались заглянуть в будущее: от «Звездных войн» до «Матрицы» и «Бегущего по лезвию». По его мнению, ни одному режиссеру не удалось точно предугадать реальный ход событий.

С полной версией проекта «Не фантастика» вы можете ознакомиться по ссылке.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Мар
1000
Коллегия жрецов священнодействий и гаруспики: заимствованные гадания
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Апр
800
Ранняя республика: 1780-1800-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Кометы: тысячелетняя история мифов и суеверий
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Что нового в динозаврах?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Жизнь вне Земли
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Древняя ДНК и история эпидемий
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
О роли ДНК-исследований в реконструкции истории человечества
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
04 Апр
1000
Как русский язык не перешел на латиницу
Medio Modo
Москва
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Профессия — инженер в области искусственного интеллекта
Музей криптографии
Москва

31 марта, 12:11
Андрей Серегин

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.

История
# алфавит
# Кавказ
# культура
# Эфиопия
# языки
31 марта, 10:08
Игорь Байдов

На Туринской плащанице обнаружили ДНК людей, растений и животных

На полотне, которое многие католики и православные почитают как погребальный саван Иисуса Христа, ученые нашли генетический материал множества биологических видов — людей, животных, а также растений, завезенных в Европу из Америки. Результаты исследования не прояснили, а лишь умножили число вопросов вокруг происхождения одного из самых спорных христианских артефактов.

История
# ДНК
# католичество
# православие
# религия
# реликвии
# Туринская плащаница
# христианство
# церковь
31 марта, 11:34
Илья Гриднев

Популярная эволюционная модель оказалась основана на математической ошибке

Исследователи выявили серьезный недостаток в широко используемой эволюционной модели — ингибиторной каскадной модели (ICM). Оказалось, ее предсказательная сила обусловлена не биологическими механизмами, а математическим артефактом, связанным с методом стандартизации данных.

Биология
# моделирование
# статистический анализ
# эволюция
28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

Биология
# водные роды
# дельфины
# кашалоты
# китообразные
# поведение животных
# этология
30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

КБГУ
# бактерии
# кефир
# кишечная микрофлора
# пробиотики
28 марта, 13:28
Игорь Байдов

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».

Биология
# мужчины
# половой орган
# секс
# сексуальная жизнь
# сексуальное удовольствие
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Последние новости:

  1. Эксперты обсудили, заменят ли нейросети и роботы человека

    31 марта, 17:42

  2. Физики показали эффективность скошенных антиферромагнетиков для спинтроники и магноники

    31 марта, 16:31

  3. Спутниковые снимки выявили в дельте Нила скрытое сооружение возрастом 2600 лет

    31 марта, 15:30

  4. Астрономы впервые выявили «потерянный» класс звездных систем с рентгеновским излучением

    31 марта, 14:59
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

