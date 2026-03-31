Эксперты обсудили, заменят ли нейросети и роботы человека

Российские эксперты рассказали о влиянии нейросетевых технологий на человечество. В проекте «Не фантастика» писатель Сергей Лукьяненко рассказал о том, как кино и книги предсказали нынешнюю технологическую революцию, а специалист по инновациям в промышленности Радмир Хусаинов — о ее последствиях для мира и том, куда нейросети приведут нас завтра. Дмитрий Пучков (Гоблин) оценил, насколько кино смогло предсказать технологии будущего.

Еще недавно искусственный интеллект казался чем-то из научно-фантастических фильмов, а роботы были либо неуклюжими специализированными промышленными машинами, либо падали при попытке ходить со скоростью человека. Сегодня нейросети изменили все это: чат-бот, которого не каждый сможет отличить от человека, стал реальностью, а роботы, управляемые нейросетями, могут бежать на уровне неплохих спортсменов.

Технологический скачок изменил даже то, как мы общаемся на отдыхе за рубежом: нейросетевой переводчик теперь выручит даже там, где все разговаривают только на экзотических языках. Другой стала и учеба, и работа: среди программистов ходит шутка о том, что стоит переучиться на сантехника, потому что непонятно, не заменит ли ИИ всех, кто пишет код сегодня.

В такой ситуации стало интересно сравнить: насколько точными оказались прогнозы писателей и режиссеров об ИИ? Что из этого сбылось, а что не особенно? Известный фантаст Сергей Лукьяненко в своем интервью поделился прогнозами о ближайшем будущем: зачем людям понадобится космос и когда туристические поездки за пределы Земли станут таким же привычным делом, как отдых в Турции.

Радмир Хусаинов, глава технологического развития в «Газпром нефти», рассказал о том, что принесла с собой четвертая промышленная революция, которую уже запустил ИИ. Эксперт уверен, что цифра вскоре откроет доступ к новым источникам. Он остановился и на вопросе, который волнует многих: заменит ли ИИ человека? Причем оценка человека из промышленности может показаться футуристичней любых «Звездных войн»: «В ближайшем будущем ИИ, безусловно, превзойдет когнитивные способности человека».

Дмитрий Пучков, известный переводами знаменитых кинофильмов, вспомнил десятки картин, в которых режиссеры пытались заглянуть в будущее: от «Звездных войн» до «Матрицы» и «Бегущего по лезвию». По его мнению, ни одному режиссеру не удалось точно предугадать реальный ход событий.

С полной версией проекта «Не фантастика» вы можете ознакомиться по ссылке.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.