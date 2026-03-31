Эксперты обсудили, заменят ли нейросети и роботы человека
Российские эксперты рассказали о влиянии нейросетевых технологий на человечество. В проекте «Не фантастика» писатель Сергей Лукьяненко рассказал о том, как кино и книги предсказали нынешнюю технологическую революцию, а специалист по инновациям в промышленности Радмир Хусаинов — о ее последствиях для мира и том, куда нейросети приведут нас завтра. Дмитрий Пучков (Гоблин) оценил, насколько кино смогло предсказать технологии будущего.
Еще недавно искусственный интеллект казался чем-то из научно-фантастических фильмов, а роботы были либо неуклюжими специализированными промышленными машинами, либо падали при попытке ходить со скоростью человека. Сегодня нейросети изменили все это: чат-бот, которого не каждый сможет отличить от человека, стал реальностью, а роботы, управляемые нейросетями, могут бежать на уровне неплохих спортсменов.
Технологический скачок изменил даже то, как мы общаемся на отдыхе за рубежом: нейросетевой переводчик теперь выручит даже там, где все разговаривают только на экзотических языках. Другой стала и учеба, и работа: среди программистов ходит шутка о том, что стоит переучиться на сантехника, потому что непонятно, не заменит ли ИИ всех, кто пишет код сегодня.
В такой ситуации стало интересно сравнить: насколько точными оказались прогнозы писателей и режиссеров об ИИ? Что из этого сбылось, а что не особенно? Известный фантаст Сергей Лукьяненко в своем интервью поделился прогнозами о ближайшем будущем: зачем людям понадобится космос и когда туристические поездки за пределы Земли станут таким же привычным делом, как отдых в Турции.
Радмир Хусаинов, глава технологического развития в «Газпром нефти», рассказал о том, что принесла с собой четвертая промышленная революция, которую уже запустил ИИ. Эксперт уверен, что цифра вскоре откроет доступ к новым источникам. Он остановился и на вопросе, который волнует многих: заменит ли ИИ человека? Причем оценка человека из промышленности может показаться футуристичней любых «Звездных войн»: «В ближайшем будущем ИИ, безусловно, превзойдет когнитивные способности человека».
Дмитрий Пучков, известный переводами знаменитых кинофильмов, вспомнил десятки картин, в которых режиссеры пытались заглянуть в будущее: от «Звездных войн» до «Матрицы» и «Бегущего по лезвию». По его мнению, ни одному режиссеру не удалось точно предугадать реальный ход событий.
С полной версией проекта «Не фантастика» вы можете ознакомиться по ссылке.
Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.
На полотне, которое многие католики и православные почитают как погребальный саван Иисуса Христа, ученые нашли генетический материал множества биологических видов — людей, животных, а также растений, завезенных в Европу из Америки. Результаты исследования не прояснили, а лишь умножили число вопросов вокруг происхождения одного из самых спорных христианских артефактов.
Исследователи выявили серьезный недостаток в широко используемой эволюционной модели — ингибиторной каскадной модели (ICM). Оказалось, ее предсказательная сила обусловлена не биологическими механизмами, а математическим артефактом, связанным с методом стандартизации данных.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
3 Сентября, 2020
Ядерная рубашка: все ближе к телу
11 Января, 2020
Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения
23 Декабря, 2021
Самолеты стратегического привета
