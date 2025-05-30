Электронная татуировка предсказала умственную усталость

В США создали временную электронную татуировку, которая анализирует активность головного мозга. С ее помощью планируют отслеживать усталость сотрудников на рабочем месте.

Современные технологии делают возможным то, что раньше можно было увидеть только в научно-фантастическом кино. Например, чип Neuralink позволил своим обладателям перемещать курсор силой мысли, а специальный «мягкий пластырь» — говорить без голоса.

Специалисты из Техасского университета в Остине (США) создали беспроводную электронную татуировку, которая закрепляется на лбу человека и измеряет умственное напряжение без громоздких шлемов, характерных, например, для электроэнцефалографии (ЭЭГ). Описание разработки опубликовал научный журнал Device.

«Татуировка» анализирует электрическую активность мозга и движения глаз с помощью ЭЭГ и электроокулографии — ЭОГ. Прибор состоит из легкого аккумулятора и тонких, как бумага, датчиков, напоминающих наклейки. Поскольку электротатуировка плотно прилегает к коже, она более комфортна в использовании и обеспечивает более четкие сигналы.

«Хотя у шлемов для ЭЭГ больше датчиков для разных областей мозга, сигнал никогда не получается идеальным. Дело в том, что у всех разная форма головы. Чтобы датчики электронной татуировки находились в нужных местах, мы делаем ее персонализированной, измеряя лица будущих пользователей», — пояснили авторы публикации.

Исследователи протестировали разработку на шести участниках, которые во время эксперимента выполняли задания на память в порядке увеличения сложности. Электронная татуировка смогла точно определить, в какой момент у людей увеличивалась нагрузка на мозг и проявлялась умственная усталость. На основе сигналов прибора с помощью компьютерной модели удалось также предсказать потенциальный уровень умственной нагрузки.

По словам авторов статьи, их разработка позволит компаниям контролировать состояние сотрудников, не допуская когнитивного переутомления. В дальнейшем они планируют усовершенствовать электротатуировку, чтобы она работала не только на гладкой коже, но и на волосах, а также сделать прибор доступным каждому человеку.

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Полина Меньшова 370 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.