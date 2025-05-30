Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Электронная татуировка предсказала умственную усталость
В США создали временную электронную татуировку, которая анализирует активность головного мозга. С ее помощью планируют отслеживать усталость сотрудников на рабочем месте.
Современные технологии делают возможным то, что раньше можно было увидеть только в научно-фантастическом кино. Например, чип Neuralink позволил своим обладателям перемещать курсор силой мысли, а специальный «мягкий пластырь» — говорить без голоса.
Специалисты из Техасского университета в Остине (США) создали беспроводную электронную татуировку, которая закрепляется на лбу человека и измеряет умственное напряжение без громоздких шлемов, характерных, например, для электроэнцефалографии (ЭЭГ). Описание разработки опубликовал научный журнал Device.
«Татуировка» анализирует электрическую активность мозга и движения глаз с помощью ЭЭГ и электроокулографии — ЭОГ. Прибор состоит из легкого аккумулятора и тонких, как бумага, датчиков, напоминающих наклейки. Поскольку электротатуировка плотно прилегает к коже, она более комфортна в использовании и обеспечивает более четкие сигналы.
«Хотя у шлемов для ЭЭГ больше датчиков для разных областей мозга, сигнал никогда не получается идеальным. Дело в том, что у всех разная форма головы. Чтобы датчики электронной татуировки находились в нужных местах, мы делаем ее персонализированной, измеряя лица будущих пользователей», — пояснили авторы публикации.
Исследователи протестировали разработку на шести участниках, которые во время эксперимента выполняли задания на память в порядке увеличения сложности. Электронная татуировка смогла точно определить, в какой момент у людей увеличивалась нагрузка на мозг и проявлялась умственная усталость. На основе сигналов прибора с помощью компьютерной модели удалось также предсказать потенциальный уровень умственной нагрузки.
По словам авторов статьи, их разработка позволит компаниям контролировать состояние сотрудников, не допуская когнитивного переутомления. В дальнейшем они планируют усовершенствовать электротатуировку, чтобы она работала не только на гладкой коже, но и на волосах, а также сделать прибор доступным каждому человеку.
Команда российских исследователей, включая ученых из НИУ ВШЭ, применили искусственный интеллект для анализа подписок 4,5 тысячи студентов на VK-сообщества. Оказалось, что алгоритмы могут с высокой точностью предсказывать, кто отличник, а у кого трудности с учебой.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
Около 55 миллионов лет назад на планете внезапно стало очень тепло — в среднем на 11 градусов теплее, чем сегодня. Побережье Северного Ледовитого океана получило климат нынешнего южного Крыма. Этот период крайне интересует ученых, поскольку более сильного потепления в истории планеты нет, а причины и последствия случившегося все еще загадка. Авторы новой работы несколько прояснили ее.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Какие бывают галактики?
10 самых необычных грибов
Вселенная десяти измерений: как представить дополнительные измерения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии