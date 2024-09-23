  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 минуты назад
Любовь Соковикова
9

Геологи обнаружили общий источник лавы для всех горячих точек Земли

4.8

Команда геологов из Университета Британской Колумбии (Канада) предложила переосмыслить наше понимание происхождения вулканических лав, извергающихся в таких горячих точках Земли, как Гавайи, Исландия и Самоа. Исследователи пришли к выводу, что все лавы, вероятно, происходят из единого резервуара в мантии планеты.

Геология
# лава
# магма
# мантия Земли
# химический состав
Общий лавовый источник для всех горячих точек Земли расположен в глубинах мантии / © University of British Columbia

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, указали на то, что мантия Земли более однородна, чем предполагалось, а лавы приобретают свой уникальный химический «отпечаток» по пути к поверхности.

Напомним, мантия Земли — это слой твердых горных пород, который составляет примерно 84% от объема планеты и расположен между железным ядром и земной корой. Несмотря на высокие температуры, мантия остается в основном твердой из-за высокого давления. Лавой называют магму, которая выделяется из мантии, проникая сквозь кору и извергаясь на поверхность.

Горячие точки, в свою очередь, представляют собой области на поверхности планеты, где магма из глубин мантии прорывается вверх, создавая вулканические острова и горные цепи. Традиционно считалось, что химическое разнообразие лав, извергаемых в этих регионах, обусловлено гетерогенностью источников в глубокой мантии, которые содержат различные компоненты по составу, происхождению и возрасту.

В рамках исследования геологи проанализировали микроэлементы и изотопы в лавовых потоках горячих точек, чтобы определить состав их родительских магм и источников. Как показали результаты, химическая неоднородность лавовых потоков формируется в результате процессов, происходящих с магмой по мере ее подъема на поверхность. 

Команда обнаружила, что родительские магмы для лав горячих точек, а также кимберлитов и базальтов из крупных магматических провинций имеют удивительно однородный элементный и изотопный состав. Это означает, что, несмотря на видимые различия на поверхности, в глубинах мантии существует единый резервуар.

Открытие предлагает более простую модель эволюции мантии Земли, в которой единый истощенный и дегазированный резервуар мантии обогатился несовместимыми элементами во время архейского эона (приблизительно 2,5-4 миллиарда лет назад) и с тех пор оставался относительно неизменным.

Если выводы авторов новой научной работы верны, то мантия Земли более однородна, чем считалось раньше. Результаты исследования также позволяют лучше понять процессы, наблюдавшиеся в ранней истории нашей планеты.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Геология
# лава
# магма
# мантия Земли
# химический состав
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Первые домашние животные
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Компас. Ориентация в пространстве
Политехнический музей
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
История переливания крови
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Сравнительная геномика немодельных организмов — инфузории, осьминоги, куколки насекомых
Сколтех
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Дело техники: космические фотографии Земли
Политехнический музей
Москва
Лекция
24 Сен
500
Ирэдзуми: история и культура Японии в татуировках
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Природа и формирование магнитосферы Земли
Политехнический музей
Москва
Лекция
25 Сен
600
Возрастная антропология
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Сен
1500
Графы, случайные графы и надежность сети
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:03
Юлия Трепалина

Ветеринары выявили самый действенный способ охладить собаку при перегреве

Лето становится все более жарким, и в такую погоду четвероногим питомцам легко перегреться. При признаках теплового стресса у собак специалисты советуют как можно скорее охладить животное, поместив в прохладное место, с помощью мокрых полотенец или непрямого прикладывания льда. Однако американские ветеринары рекомендуют другой метод, в большей эффективности которого они недавно убедились экспериментально.

Биология
# гипертермия
# домашнее животное
# жара
# охлаждение
# питомцы
# служебные собаки
# собаки
# тепловой стресс
5 часов назад
Полина Меньшова

Связь идеологии со структурой мозга оказалась сложнее, чем было принято считать

Психологи из Греции и Нидерландов проверили предыдущее исследование, согласно которому политические взгляды связаны с объемом миндалевидного тела в головном мозге. Его выводы подтвердились только частично, зато ученые обнаружили новую закономерность.

Биология
# миндалевидное тело
# мозг
# политические взгляды
# структура мозга
Вчера, 17:02
Александр Березин

Непростой выбор: кто построит модульную АЭС для Армении

Армения не вчера впервые испытала проблемы с энергетикой: все началось с остановки Мецаморской АЭС после землетрясения 1988 года. Недавно премьер-министр Армении заявил, что принял стратегическое решение — построить модульную АЭС. При этом обсуждают варианты с технологиями США, России и Южной Кореи. Но есть нюанс: реальными возможностями в этой области обладает только один из игроков.

С точки зрения науки
# Армения
# атомная энергетика
# АЭС
# РИТМ-200
Выбор редакции
19 сентября
Любовь

Сверхмассивная черная дыра выбросила джеты протяженностью в 23 миллиона световых лет

Астрофизики впервые обнаружили мощные плазменные потоки, которые вырываются из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии примерно 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Зафиксировать рекордные джеты удалось с помощью радиотелескопа LOFAR (International LOw-Frequency ARray) в Нидерландах.

Астрономия
# джеты
# космические телескопы
# раняя вселенная
# Черные дыры
20 сентября
Юлия Трепалина

Вживленные дроздам датчики не подтвердили выгоду перелетов на зимовку

Во время сезонной миграции птицам приходится преодолевать сотни и тысячи километров, расходуя большое количество энергии и сталкиваясь со множеством опасностей. Считалось, что эти издержки в дальнейшем окупаются: пребывание зимой в более теплой местности в теории должно было позволить пернатым тратить меньше сил и энергии. Однако результаты недавнего эксперимента опровергли общепринятое мнение о выгоде миграции птиц с точки зрения энергозатрат.

Биология
# миграция
# перелет
# перелетные птицы
# птицы
# сердцебиение
# энергозатраты
Позавчера, 10:03
Юлия Трепалина

Ветеринары выявили самый действенный способ охладить собаку при перегреве

Лето становится все более жарким, и в такую погоду четвероногим питомцам легко перегреться. При признаках теплового стресса у собак специалисты советуют как можно скорее охладить животное, поместив в прохладное место, с помощью мокрых полотенец или непрямого прикладывания льда. Однако американские ветеринары рекомендуют другой метод, в большей эффективности которого они недавно убедились экспериментально.

Биология
# гипертермия
# домашнее животное
# жара
# охлаждение
# питомцы
# служебные собаки
# собаки
# тепловой стресс
2 сентября
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
4 сентября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
11 сентября
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Геологи обнаружили общий источник лавы для всех горячих точек Земли

    2 минуты назад

  2. В ПНИПУ разработали способ снижения пыли в забоях калийных рудников

    1 час назад

  3. В ТюмГУ усовершенствовали программное устройство для работы с информацией

    2 часа назад

  4. Связь идеологии со структурой мозга оказалась сложнее, чем было принято считать

    5 часов назад
Выбор редакции

Непростой выбор: кто построит модульную АЭС для Армении

Вчера, 17:02

Последние комментарии

Сергей Мороз
3 минуты назад
Александр, вот это и называется натянуть сову на глобус.

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Сергей Мороз
4 минуты назад
Игорь, голубчик, так они и уходят от угольной энергетики, чтобы в Пекине смог не висел и уйдут от нее рано или поздно. А мы от нее уйдем когда уголь у

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

nifnif nafnaf
8 минут назад
Так и почему рабочая память младшего поколения развивается хуже чем память старших поколений?

Психологи объяснили, почему современные дети не могут сосредоточиться на заданииПсихологи объяснили, почему современные дети не могут сосредоточиться на задании

Александр Березин
33 минуты назад
Михаил, нет, это не консенсус -- см. КНР и Россию. "

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Александр Березин
34 минуты назад
Masyanya, в относительных долях -- именно в Европе. Не думаю, кто КНР когда-нибудь дойдет до уровня Дании в этом смысле. Это, технически, почти

Непростой выбор: кто построит модульную АЭС для АрменииНепростой выбор: кто построит модульную АЭС для Армении

Михаил Невский
45 минут назад
Сергей, да, сейчас консенсус в мире такой что атомные стоить дорого. И долго (5-10 лет). Иначе бы доля атома не стала меньше чем у ветряков. Через пару

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Masyanya Masyanya
57 минут назад
Александр, самые большие мощности ветрогенерации не в Европе

Непростой выбор: кто построит модульную АЭС для АрменииНепростой выбор: кто построит модульную АЭС для Армении

Михаил Невский
58 минут назад
Игорь, минус за нецензурную речь. Китай лидер по переходу на ВИЭ. Естественно такая огромная экономика не может быстро перейти на ВИЭ. Кстати

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Никита
1 час назад
Maxim, в плане ядерной энергетики всё нормально у России, вот и сотрудничают, а с США Китай не дружит, как пример, недавно обделили их в раздаче грунта

«Роскосмос» и Китай хотят разместить на Луне ядерный реактор. Как они собираются отводить тепло?«Роскосмос» и Китай хотят разместить на Луне ядерный реактор. Как они собираются отводить тепло?

Александр Березин
2 часа назад
Сергей, такие комментарии не нужны. Достаточно поинтересоваться ценами на электричество в странах, где доля ВЭС выше 40% -- это их лучшая критика.

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Иван Колупаев
2 часа назад
Сергей, а это кто Сергей Переслегин? Фантаст и альтернативный историк?

«Роскосмос» и Китай хотят разместить на Луне ядерный реактор. Как они собираются отводить тепло?«Роскосмос» и Китай хотят разместить на Луне ядерный реактор. Как они собираются отводить тепло?

Игорь Коняшов
2 часа назад
Сергей, Зелёным долбо...ломам: Китай ежегодно сжигает свыше 4 миллиардов тонн угля. В Пекине висит смог. На этом фоне все эти ветрячки -это слезы...

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Сергей Харитоненко
5 часов назад
Сергей Переслегин как-то заметил: мол, чтобы развивать космонавтику, надо отстранить от неё Роскосмос (не дословно). Он же отметил, что у Роскосмоса

«Роскосмос» и Китай хотят разместить на Луне ядерный реактор. Как они собираются отводить тепло?«Роскосмос» и Китай хотят разместить на Луне ядерный реактор. Как они собираются отводить тепло?

Артур Хабибуллин
5 часов назад
Сергей, это глобальный обман, они все умалчивают, куда потом тоннами лопасти и другие отходы девают😂

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Сергей Мороз
6 часов назад
Обязательно нужны комментарии местных специалистов по ветроэнергетики). Уж они то растолкуют что такое КИУМ, что ветроэнергетика это очень

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Сергей Мороз
6 часов назад
Denis, ну точно 😁, а все считают что из-за теплоэнергетики, прям глаза открылись 😁

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Даниил Змиевский
9 часов назад
"Щас я прыгну на Гараж. Космос точно будет наш!" Почему-то с ходу вспомнился это легендарное творение энджойкика... Ну ничуть мне почему-то в

«Роскосмос» и Китай хотят разместить на Луне ядерный реактор. Как они собираются отводить тепло?«Роскосмос» и Китай хотят разместить на Луне ядерный реактор. Как они собираются отводить тепло?

Denis Denis
10 часов назад
Из за них изменение климата.

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Иван
11 часов назад
Какой идиот это написал? Как можно быть настолько умственно-отсталым теплый климат в Европе связан не с ветрами и атмосферой, а с температурой воды

Что будет с Европой, когда умрет Гольфстрим? Что будет с Европой, когда умрет Гольфстрим? 

Aлек сей Нии_pet
12 часов назад
И?, откуда мне знать, что он его поправил - правки нигде не отображаются. а тема архиинтересная - америций начали массово исследовать лишь в 2019

Новая ядерная батарейка может работать десятилетиями в космосе и под водойНовая ядерная батарейка может работать десятилетиями в космосе и под водой

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно