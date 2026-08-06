  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 августа, 07:52
Игорь Байдов
0

Догадку Дарвина о хищных растениях подтвердили спустя 150 лет

❋ 3.5

Во второй половине XIX века в книге о насекомоядных растениях Чарлз Дарвин предположил, что некоторые камнеломки с липкими железистыми волосками могут проявлять свойства хищника — ловить и переваривать насекомых. Но тогда ученому не удалось экспериментально подтвердить свою догадку. Теперь это сделала международная команда ботаников.

Биология
# ботаники
# Дарвин
# китай
# насекомые
# плотоядные
# растение
Saxifraga candelabrum
Липкие железистые волоски камнеломки Saxifraga candelabrum / © Xin-Jian Zhang

Английский биолог-эволюционист Чарлз Дарвин начал интересоваться насекомоядными растениями еще в 1860-х годах. Как результат своего увлечения он написал книгу Insectivorous Plants, которая вышла в 1875-м и стала одним из первых подробных исследований механизмов ловли и переваривания добычи у растений. 

Внимание ученого привлекли некоторые представители рода камнеломок (Saxifraga), у которых есть железистые волоски, выделяющие липкое вещество и удерживающие мелких насекомых. Тогда Дарвин предположил, что камнеломки на самом деле проявляют свойства хищника: способны не только удерживать жертву, но и использовать ее как источник питательных веществ. Однако подтвердить гипотезу у него не получилось. 

Чтобы растение признали хищным, оно должно обладать сразу несколькими признаками: привлекать добычу, захватывать ее, расщеплять органические вещества и получать из них питательные элементы. Самый известный пример такого поведения — венерина мухоловка (Dionaea muscipula), которая ловит жертв с помощью видоизмененных листьев, образующих захлопывающуюся ловушку.

Род камнеломка насчитывает примерно 450 видов, произрастающих в Северном полушарии, особенно в арктических и горных районах. Некоторые представители встречаются и в Южной Америке, включая Анды. 

Ранее исследователи обнаружили у некоторых видов камнеломки признкаи плотоядности, что заставило батаников вновь вернуться к предположению Дарвина и окончательно его проверить. 

Международная группа ботаников под руководством Ханя Суня (Hang Sun) из Куньминского ботанического института при Китайской академии наук изучила вид Saxifraga candelabrum, который произрастает на высоте примерно 2500-3300 метров над уровнем моря на территории Цинхай-Тибетского нагорья, включая районы Тибетского автономного района, а также в горах юго-западной части Китая. Представители этого вида растут на бедных питательными веществами каменистых участках и отличаются от тех камнеломок, которые изучал Дарвин. 

Сунь и его коллеги применили несколько научных методов. Среди них — полевые наблюдения за растением, анализ веществ, привлекающих насекомых, пищеварительных ферментов и перемещения питательных веществ внутри растения, а также изучение железистых волосков под микроскопом. 

Авторы исследования выяснили, что Saxifraga candelabrum соответствует всем основным критериям настоящего хищного растения. 

Saxifraga candelabrum
Различные изображения Saxifraga candelabrum, а также насекомых, которых она ловит / © Xin-Jian Zhang

Во-первых, Saxifraga candelabrum привлекает добычу. Выделяет летучие вещества, которые могут привлекать мелких насекомых. То есть насекомые оказываются на поверхности растения не случайно — оно активно взаимодействует с потенциальной добычей.

Во-вторых, Saxifraga candelabrum ловит насекомых. Во время наблюдений ботаники заметили, что липкие железистые волоски растения удерживают мелких существ, в основном небольших комаров. Более крупные насекомые-опылители не попадали в ловушку, они освобождались от липких волосков и улетали. Благодаря такому поведению растение получает питательные вещества, но сохраняет возможность размножаться. 

В-третьих, Saxifraga candelabrum переваривает добычу. На его поверхности ученые обнаружили активность пищеварительных ферментов. Многие растения могут случайно удерживать насекомых, но настоящими хищниками считаются только те, которые способны расщеплять добычу и использовать ее компоненты.

Наконец, Saxifraga candelabrum получает питательные вещества из насекомых. К этому выводу команда Суня пришла после эксперимента. Ботаники провели опыт с плодовыми мушками, которых выращивали на пище с повышенным содержанием стабильного изотопа азота, а затем помещали на растение и отслеживали перемещение этого химического элемента. Оказалось, что азот из насекомых попадал в ткани растения. Это стало прямым доказательством того, что Saxifraga candelabrum действительно питается добычей, а не просто ловит насекомых механически.

Дополнительный анализ генома укрепил выводы исследователей. У камнеломки обнаружили гены, сходные с теми, что участвуют в механизмах хищничества у известных плотоядных растений, таких как росянка (Drosera). Многие из них связаны с перевариванием добычи и усвоением полученных питательных веществ. 

Новые данные подтвердили, что Saxifraga candelabrum относится к настоящим плотоядным растениям. Открытие расширило список известных хищных представителей растительного мира и показало, что такие особенности могли появляться у разных групп растений независимо друг от друга. 

Авторы исследования полагают, что их выводу могут изменить взгляд на другие виды камнеломки. Многие представители этого рода имеют похожие волоски и, скорее всего, обладают скрытыми способностями к охоте на насекомых.

Научная работа опубликована в журнале Nature Communications.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
Игорь Байдов
618 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Биология
# ботаники
# Дарвин
# китай
# насекомые
# плотоядные
# растение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Ночная стража
Московский зоопарк
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Колористика: цветные картинки в печати и на экранах
Политехнический музей
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Марковская республика
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Человек начинается с незнания: как науки (не)создают нас
Sistema Gallery
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Синестезия восприятия: как увидеть звук и попробовать цвет?
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
07 Авг
1000
Бессмертие по промокоду
Medio Modo
Москва
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Не могли! Вымышленные и реальные возможности древних людей
Зануда
Онлайн
Лекция
08 Авг
3000
Древняя ДНК и история человечества: опасные связи в палеолите
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Загадки муравьиной цивилизации. Тайны подземных городов
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 августа, 10:09
Александр Березин

Вторая ступень Falcon 9 врезалась в Луну

Хотя тротиловый эквивалент взрыва от удара был умеренным, всего несколько тонн, благодаря рыхлости лунного грунта низких широт он может поднять до 400 тонн пыли. Она способна образовать облако высотой в десятки километров. Астрономы надеются провести наблюдения этого события и, возможно, зафиксировать какие-то особенности выброшенного лунного материала.

Астрономия
# Falcon 9
# астрономия
# космос
# Луна
4 августа, 12:03
Александр Березин

SpaceX планирует купить 526 квадратных километров земли под самый большой частный космодром в мире

Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.

Космонавтика
# SpaceX
# космодромы
# космос
# США
4 августа, 13:21
Андрей Серегин

Кабаны помогли воронам оценить безопасность еды

Животные нередко оценивают безопасность незнакомой пищи по поведению сородичей и представителей других видов. Эксперименты ученых в Альпах показали, что вороны не спешат подходить к новому месту кормления, пока к еде не приступят кабаны, ориентируясь на них в рискованной ситуации.

Биология
# вороны
# еда
# межвидовая коммуникация
# стая
# эволюция
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
4 августа, 12:03
Александр Березин

SpaceX планирует купить 526 квадратных километров земли под самый большой частный космодром в мире

Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.

Космонавтика
# SpaceX
# космодромы
# космос
# США
1 августа, 20:27
Evgenia Vavilova

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.

Археология
# Арарат
# Армения
# горы
# климатические изменения
# лед
# ледники
# Месопотамия
# Турция
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Догадку Дарвина о хищных растениях подтвердили спустя 150 лет

    6 августа, 07:52

  2. Использование каменных орудий у макак связали с полом, но не со статусом

    5 августа, 13:25

  3. Ученые выяснили, каких по запаху людей предпочитают разные виды комаров

    5 августа, 13:11

  4. На Мадагаскаре открыли сразу семь видов лягушек

    5 августа, 11:36
Выбор редакции

Оттащите ее от края: как спасают русскую выхухоль

4 августа, 16:16

Последние комментарии

Алексей Радов
2 минуты назад
Зная китайцев , через неделю закончат)

Китай приступил к строительству транспортного кольца длиной 27 тысяч километров

Александр Речкин
9 минут назад
Chiril, нет, все верно, это пятилетний план, а по счету он 15-й, потом будет 16-й пятилетний план с 2031 года.

Китай приступил к строительству транспортного кольца длиной 27 тысяч километров

андрей грибков
11 минут назад
Sergey, мы знали, что ты не знаешь. Поэтому расслабься. Твое сообщение наполненное смыслом очень важно для нас!

Рейтинг крупнейших сельскохозяйственных экономик мира

Chiril Teterea
12 минут назад
> Реализация проекта намечена на период 15-го пятилетнего плана (2026–2030 годы). Наверное, опечатка, и должно быть 2026-2040?

Китай приступил к строительству транспортного кольца длиной 27 тысяч километров

Михаил Невский
2 часа назад
Alexander, это отдельная тема до 2019 года просто в России хранически недофинансировали буквально ВСЁ. И то что экономика росла в 2022-2023 это отчасти

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Михаил Невский
2 часа назад
Иван, ресурсы сами по себе никому не нужны. В виде рек и воды. Есть пример Бразилии тоже на ГЭС получает огромную долю электричества только живёт

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Михаил Невский
2 часа назад
Анатолий, 12 крупных складов и хабов полностью сгорели или получили критические повреждения. Огонь уничтожил более 1,5 млн кв. метров складских

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Михаил Невский
2 часа назад
Анатолий, да мне тоже не особо хочется на вашем уровне общаться. "в страну "все плохо и будет еще хуже"" - вы Россию имеете ввиду или что? США? Европу?

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Михаил Невский
2 часа назад
Иван, про женщин согласен пр справедливости пенсионный возраст должен быть 65 лет у женщин и 60 лет у мужчин, но так никто не сделает. Хотя бы уровняли

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

viper fx
4 часа назад
Марат, их👆

Сны оказались не случайным шумом, а сложной пересборкой реальности

Иван Иванов
6 часов назад
Иван, Традиционные ценности? Советую почитать про китай, где жен и детей обменивали на мешок риса во время голода. Можно про древний рим или

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Elusive Joe
6 часов назад
Из статьи не понятно, что эти ступени должны делать на орбите земли и как её занесло на Луну. Ракета Falcon 9 стартовала 15 января 2025 года и успешно

Вторая ступень Falcon 9 врезалась в Луну

Иван Колупаев
7 часов назад
Alexander, да вы не переживайте 😁 скоро запретят выкладывать фото и "о творящемся на заправках" и снова опять все станет хорошо. Ну это я так шучу. На

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Иван Колупаев
7 часов назад
Иван, мизогинии пост? Вы как-то странно толкуете "традиционные ценности" где принято женщин оберегать и защищать.

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Иван Иванов
8 часов назад
Анатолий, "мобилизации женщин не планируется" А вот жаль что не планируется, ради справедливости провести 300к мобилизацию среди женщин и

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Иван Иванов
8 часов назад
Михаил, Ничего они не разогнали, вертолётные деньги в сша во время ковида, подняли инфляцию и неравенство ещё сильнее. Мало того, почти все

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Иван Иванов
8 часов назад
Михаил, Нет так даже хуже, у нас тотальный дисбаланс, женщины живут на 11 лет дольше и на 5 лет раньше пенсия. В среднем где то 17-18 лет на пенсии.

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Dmitriy Dorian
8 часов назад
"Согласно экономической теории, соотношение мужчин и женщин влияет на формирование отношений, распределение ресурсов внутри семьи и положение

Дефицит мужчин отразился на здоровье женщин и их новорожденных детей

Иван Колупаев
9 часов назад
Alexander, так тут Березин возражает, ко мне какие вопросы? Единственно что можно уточнить склады вбшки конечно не такая важная стратегическая цель, но

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Виктор Павлов
10 часов назад
Affidavit, А вот нет, не могли. Выбирала вся страна, а свергала кучка западенцев с некоторыми примкнувшими к ним киевлянами.

Сказание об «Искандере», или Как работает тактический ракетный комплекс

Самые обсуждаемые