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5 августа, 13:11
Илья Гриднев
53

Ученые выяснили, каких по запаху людей предпочитают разные виды комаров

❋ 4.1

Исследователи объяснили, почему комары кусают людей с разной частотой. Оказалось, что не существует «универсально вкусных» людей — предпочтения зависят от вида комара. Каждый вид привлекают уникальные наборы запахов и кожных микробов.

Биология
# запах тела
# комары
# микробиом
# укусы
# энтомология
Кровососущий комар Aedes albopictus / © Pixabay/CC0 Public Domain

Многие люди замечают, что комары кусают их чаще, чем других, или, наоборот, совершенно игнорируют. Предыдущие исследования уже связывали эти предпочтения с бактериями на коже и запахом тела. Кожные микробы питаются нашим потом, превращая его в летучие органические вещества. При поиске жертвы насекомые улавливают этот химический шлейф.

Раньше биологи тестировали только один вид комаров за раз. Вопрос о том, существуют ли люди, привлекательные для всех комаров, оставался открытым. А это может быть важно для разработки эффективных репеллентов.

Команда американских биологов решила проверить, как три разных вида комаров, переносящих опасные болезни (желтую лихорадку, лихорадку денге и вирус Западного Нила), реагируют на запахи людей. Результаты исследования опубликовали в журнале iScience

В эксперименте участвовали 119 добровольцев. Каждый помещал руку в ароматическую камеру, на другом конце которой находились комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Поскольку третий вид Culex quinquefasciatus кусает в основном ночью, для него запах собирали с помощью нейлоновых рукавов, которые добровольцы носили на руках. Ученые проанализировали химический состав запахов каждого человека с помощью газовой хроматографии и взяли мазки с кожи для анализа ДНК бактерий. 

Анализ показал, что не существует людей, которые были бы одинаково привлекательны для всех насекомых. Ни один из участников не попал в 10% самых привлекательных целей для трех видов одновременно. Вид Aedes aegypti показал небольшую склонность кусать мужчин, хотя другие не делали различий по полу.

Графический абстракт статьи. Каждый вид комаров предпочитал разных людей в зависимости от палитры запахов / © Kaylee M. Marrero et al./iScience(2026)

Два вида комаров реже летели на людей, на коже которых было много циклических спиртов и монотерпенов — химических веществ с растительным запахом, которые часто встречаются в эфирных маслах. Третий вид Aedes albopictus, напротив, активно летел на специфические человеческие запахи — кетоны.

Бактериальный анализ также подтвердил различия. Ученые выделили 246 типов кожных микробов у участников. Люди, которых реже всего кусали желтолихорадочные комары, носили на коже высокий уровень бактерии Pseudomonas aeruginosa. При этом у самых привлекательных для насекомых людей такой бактерии на коже не было вообще.

В итоге биологи экспериментально доказали, что каждый вид комаров использует собственный набор химических маркеров для поиска идеальной жертвы. То, что отпугивает один вид насекомых, может привлекать другой. В будущем это поможет химикам создавать средства защиты от разных видов насекомых на основе микробиома кожи человека.

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Илья Гриднев
Илья Гриднев
192 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
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Биология
# запах тела
# комары
# микробиом
# укусы
# энтомология
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