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Китай впервые показал бомбардировщик H-6N с предполагаемой аэробаллистической ракетой
Новый документальный фильм Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продемонстрировал стратегический бомбардировщик H-6N с крупной ракетой, подвешенной под фюзеляжем во время совместных ударных учений.
Эти кадры стали одним из наиболее наглядных публичных свидетельств использования самолетом такого вооружения и вновь привлекли внимание к развитию китайских средств нанесения дальних ударов.
Видеозапись была показана в заключительном эпизоде документального цикла Zhisheng («Победа»), вышедшего на телеканале CCTV. На кадрах H-6N сопровождают два малозаметных истребителя J-20, а под центральной частью фюзеляжа самолета закреплена одна крупная ракета — вместо привычного набора более компактных боеприпасов, размещаемых на подкрыльевых узлах подвески.
Хотя китайские государственные СМИ не назвали тип вооружения, военные аналитики полагают, что речь может идти об одной из самых современных китайских авиационных ударных систем.
По данным издания Global Times, главный редактор пекинского журнала Aerospace Knowledge Ван Янань считает, что на H-6N, вероятнее всего, установлена аэробаллистическая ракета, предназначенная для поражения как морских, так и наземных целей. По его словам, ракета внешне напоминает дальнобойную авиационную систему JL-1, впервые публично продемонстрированную на военном параде в честь Дня Победы в Китае в 2025 году. Однако эксперт подчеркнул, что имеющиеся кадры сняты с большого расстояния, поэтому достоверно определить тип ракеты пока невозможно.
Если предположение подтвердится, это будет означать использование принципиально иного концепта вооружения по сравнению с традиционными крылатыми ракетами. В отличие от них баллистические ракеты после запуска следуют по высокоскоростной баллистической траектории, что значительно осложняет их перехват средствами противоракетной обороны.
Главным преимуществом аэробаллистической ракеты считается ее высокая гибкость применения. Как отметил Ван Янань, наземные ракетные комплексы привязаны к определенным позициям, тогда как H-6N способен стартовать с различных аэродромов и выходить к цели по разным маршрутам. Это делает направление удара менее предсказуемым и значительно усложняет планирование обороны противника. Кроме того, запуск с самолета увеличивает эффективную дальность полета ракеты. Бомбардировщик обеспечивает ей начальную высоту и скорость еще до отделения, а в сочетании с большим боевым радиусом самого H-6N это позволяет поражать удаленные цели без необходимости использовать только стационарные пусковые позиции.
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