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Рейтинг крупнейших сельскохозяйственных экономик мира
Мировой объем сельскохозяйственного производства достиг 5,2 триллиона долларов, что делает аграрный сектор одной из крупнейших отраслей мировой экономики.
В этой инфографике представлены крупнейшие сельскохозяйственные экономики мира, ранжированные по стоимости произведенной продукции. Данные основаны на статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В 2024 году стоимость сельскохозяйственной продукции, произведенной в Китае, составила 1,9 триллиона долларов, или 36% мирового объема. Для сравнения: сельскохозяйственная экономика Китая превосходит совокупный объем производства Индии, США и Бразилии — трех следующих крупнейших аграрных держав мира.
Хотя сельскохозяйственную продукцию выпускают более 190 стран, Китай, Индия, США и Бразилия обеспечивают почти 60% мировой стоимости сельскохозяйственного производства.
Китай и Индия располагают огромными внутренними продовольственными системами, обеспечивающими питанием почти три миллиарда человек. США сочетают передовые технологии с одними из самых высоких в мире показателей урожайности, тогда как Бразилия сделала ставку на экспортную конкурентоспособность и сформировала один из самых эффективных агропромышленных комплексов в мире.
За пределами Азии и Америки сельскохозяйственное производство распределено между несколькими крупными европейскими экономиками, а не сосредоточено в одной стране.
Лидером Европы является Россия, во многом благодаря мощному зерновому сектору. Страна занимает первое место в мире по экспорту пшеницы и остается одним из крупнейших поставщиков ячменя и подсолнечного масла.
В свою очередь, Франция, Германия, Италия и Испания специализируются на продукции с высокой добавленной стоимостью — прежде всего винах, молочной продукции и оливковом масле.
Если крупнейшие мировые производители конкурируют прежде всего масштабами производства, то Европа заняла особую нишу в сегменте высокомаржинальной сельскохозяйственной продукции, одновременно сохраняя лидирующие позиции на мировом рынке переработанных продуктов питания и напитков.
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