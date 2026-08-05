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5 августа, 13:25
Андрей Серегин
5

Использование каменных орудий у макак связали с полом, но не со статусом

❋ 4.6

Наблюдения за технологическим поведением животных помогают понять, как навыки обращения с орудиями возникают и закрепляются в группах приматов. Наблюдения за длиннохвостыми макаками показали, что камнями чаще пользуются самцы. Однако владение орудиями не было связано с более высоким статусом или особыми преимуществами в социальной жизни.

Биология
# камень
# обезьяны
# орудия труда
# Таиланд
# эксперемент
Macaca fascicularis на Бали / © Jakub Hałun

Известно, что палки, камни и другие предметы применяют шимпанзе, капуцины, вороны, дельфины и некоторые другие виды. Однако каменные орудия по-прежнему редко встречаются в животном мире.

Длиннохвостые макаки в прибрежных районах Таиланда используют камни как молотки: разбивают ими раковины устриц и других моллюсков, чтобы добраться до пищи. Ранее ученые показали, что обезьяны подбирают камни в зависимости от задачи, а разные группы оставляют после себя различающиеся наборы орудий.

Кроме того, известно, что близость к умелому пользователю повышает возможность учиться и иногда позволяет подобрать остатки вскрытой пищи. При этом исследователи почти не изучали, различается ли положение владельцев орудий внутри группы, получают ли они более высокий статус и предпочитают ли общаться друг с другом вне кормления.

Авторы новой статьи в журнале Scientific Reports исследовали макак с острова Корам (Таиланд). Там живет гибридная популяция двух подвидов длиннохвостой макаки: бирманского Macaca fascicularis aurea, у которого каменные технологии распространены, и M. f. fascicularis, для которого такое поведение редкое. На каменистом берегу одни особи регулярно вскрывают морских беспозвоночных камнями, а другие, находясь в той же группе и имея доступ к тем же ресурсам, этого не делают.

Исследователи следили за отдельными животными, отмечали использование орудий, конфликты и груминг — перебирание шерсти, с помощью которого приматы поддерживают социальные связи. После исключения младенцев и особей с неполными данными в анализ вошли 42 макаки. Вместе с этим ученые определили положение каждой особи в иерархии.

Результат полового и иерархического положения особей показал, что камнями пользовались 78% самцов и 54% самок. Возраст и положение в иерархии заметной связи с владением орудиями не показали. Таким образом, технологический навык не был привилегией доминирующих животных и не соответствовал более высокому социальному статусу.

Не подтвердилось и предположение, что владельцы орудий занимают особое место в сети отношений. В масштабе всей группы навык не разделял животных на два лагеря. Однако макаки, не применявшие камни, дольше ухаживали за подобными себе и чаще выбирали их партнерами. Владельцы орудий, напротив, одинаково взаимодействовали с обеими категориями. 

В итоге ученые исключили социальный фактор из анализа использования орудий труда макаками. Результаты исследования показали, что использование камней у них остается прежде всего способом добыть пищу, а не знаком престижа или основой отдельной социальной группы. Технологическая традиция может сохраняться без повышенного ранга и особых дружеских преимуществ ее носителей.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
153 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Биология
# камень
# обезьяны
# орудия труда
# Таиланд
# эксперемент
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