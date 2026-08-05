На Мадагаскаре открыли сразу семь видов лягушек
Авторы нового исследования не просто описали несколько новых видов алмазных лягушек с Мадагаскара, но и пересмотрели представления о разнообразии этого рода. Ученые пришли к выводу, что богатство животного мира острова по-прежнему недооценивают — даже среди групп амфибий, которые изучают на протяжении десятилетий. Многие виды лягушек внешне выглядят почти одинаково, но при более детальном анализе оказываются отдельными эволюционными линиями.
Международная команда герпетологов под руководством Марка Шерца (Mark Scherz) из Национального музея естественной истории Дании описала семь ранее неизвестных видов алмазных лягушек (Rhombophryne). Эти земноводные встречаются только на Мадагаскаре и долгое время оставались плохо изученной группой среди местных амфибий.
Главная сложность изучения лягушек Rhombophryne связана с их скрытностью. Они ведут наземный или роющий образ жизни: почти не покидают лесную подстилку либо проводят значительную часть жизни под землей. В последнем случае животные выходят на поверхность лишь в определенные периоды, поэтому представителей этого рода сложно находить в дикой природе. Еще одна проблема — многие виды внешне похожи, отчего их становится трудно различить.
Одни, например, напоминают круглых дождевых лягушек с Африканского континента. Другие имеют массивные сильные конечности, необходимые для рытья нор.
Что касается окраса, то, в отличие от формы тела, он не столь разнообразный. У некоторых видов преобладает коричневый цвет, хотя встречаются лягушки с яркими отметинами, например оранжевыми участками на конечностях, а также с контрастными белыми и черными пятнышками на бедрах и спине. По мнению ряда специалистов, такие яркие отметины могут играть роль в коммуникации или защите от хищников.
Герпетологи начали изучать алмазных лягушек 12 лет назад. Уже тогда среди этих земноводных стали замечать группы, которые могли относиться к новым видам, но подтвердить это было сложно. Проблема заключалась в том, что похожих лягушек уже ранее описывали и давали им названия. Поэтому ученым предстояло выяснить: найденные животные — это отдельные эволюционные линии или варианты известных видов.
Разобраться в вопросе помогли архивные данные. Шерц и его коллеги использовали музейные образцы, включая типовые экземпляры ранее описанных видов, и сравнили их генетические данные с генетическими данными новых лягушек, найденных во время экспедиций. Дополнительно изучили строение тела и особенности скелета животных. Это позволило понять, представляют собой внешне похожие лягушки один вид или разные эволюционные линии.
В результате Шерц с коллегами описали семь новых видов алмазных лягушек: Rhombophryne mavokely, Rhombophryne maraorao, Rhombophryne sonaliae, Rhombophryne anatiala, Rhombophryne kotrobaratra, Rhombophryne quentini, Rhombophryne serratopalpebrosa. Ранее род насчитывал 20 видов, теперь их количество выросло до 27.
Открытие команды Шерца важно не только для уточнения разнообразия животного мира. Зоологам необходимо знать, где обитают эти лягушки, как устроена их среда обитания и что влияет на их выживание. Такие сведения помогают понять состояние популяций и определить, какие меры нужны для их защиты.
Семь новых видов алмазных лягушек — лишь очередной шаг в изучении этих земноводных. Авторы исследования предположили, что в лесах Мадагаскара по-прежнему скрываются неизвестные науке представители рода, которых только предстоит описать.
Научная работа опубликована в журнале Vertebrate Zoology.
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