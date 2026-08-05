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5 августа, 10:09
Александр Березин
224

Вторая ступень Falcon 9 врезалась в Луну

❋ 4.5

Хотя тротиловый эквивалент взрыва от удара был умеренным, всего несколько тонн, благодаря рыхлости лунного грунта низких широт он может поднять до 400 тонн пыли. Она способна образовать облако высотой в десятки километров. Астрономы надеются провести наблюдения этого события и, возможно, зафиксировать какие-то особенности выброшенного лунного материала.

Астрономия
# Falcon 9
# астрономия
# космос
# Луна
Кратер Эйнштейна в центре. В этой районе и упала вторая ступень Falcon 9 / © Wikimedia Commons

Земляне наносили удары по Луне с помощью искусственных объектов с 1959 года (советская миссия «Луна-2»). Верхняя ступень «Сатурн-V» (массой 14 тонн) в эпоху лунных высадок американцев тоже «бомбила» земной спутник. Однако зарегистрировать последствия таких событий с 400 тысяч километров тогда было крайне сложно: не существовало еще современных камер. Хорошо с научной точки зрения были зафиксированы только следы падения верхней ступени ракеты Centaur в 2009 году. Тогда в миссии LCROSS падение ступени в 2,8 тонны в южную приполярную область Селены использовали для анализа ее грунта. В результате удалось подтвердить наличие там молекул воды (несколько процентов от общей массы выброса), а также сероводорода, этилена и метанола.

Падение второй ступени Falcon 9 в районе кратера Эйнштейна (20 градусов северной широты, 93 градуса западной долготы) отличается от этих примеров тем, что оно непреднамеренное. Вторые ступени этой ракеты в норме остаются на околоземной орбите. Но в данном случае вторая ступень под действием совокупности факторов медленно — за полтора года — отдрейфовала к Луне. Ступень весит четыре тонны и ударилась о поверхность со скоростью около 2,43 километра в секунду, с тротиловым эквивалентом около трех тонн. Ожидаемые параметры воронки — 18 метров в диаметре и три метра в глубину, что именно по глубине меньше, чем с LCROSS.

Невооруженным глазом событие, случившееся около 9.35 московского времени, с Земли не видно. Но в течение десяти минут после взрыва облако пыли будет подниматься вверх. Астрономы надеются зафиксировать его параметры. К сожалению, среди телескопов, направленных на зону события, нет тех, что могут видеть волны с длиной 1,5 микрона, то есть следы воды. Хотя теоретически какое-то количество воды может быть даже в этой точке Луны. Как уже писало Naked Science, данные последних лет позволяют считать, что какое-то количество воды может быть распределено и в нижних широтах Селены, просто на глубине более двух метров, что делает ее недоступной для наблюдения нейтронными детекторами (нейтроны нужных параметров не могут проникнуть глубже и отразиться от водного льда).

Район удара был на краю видимого диска Луны, в указанной верхней стрелкой точке / © EPIC, NASA, Николай Горькавый

В видимом и УФ-диапазоне NASA получит снимки точки удара с помощью ряда космических телескопов. Они позволят понять динамику пылевого облака. Это довольно редкий случай для астрономов: похожие по энергии объекты падают на Селену примерно раз в неделю, но поскольку место и энергия их падения заранее неизвестны, наблюдать их так же качественно нельзя. В этот раз дата была известна заранее, что позволило направить на кратер Эйнштейна сразу несколько телескопов. Такие данные могут пригодиться в будущем, поскольку грядущее освоение Луны рано или поздно, но неизбежно будет связано с падением на нее искусственных объектов.

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Астрономия
# Falcon 9
# астрономия
# космос
# Луна
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