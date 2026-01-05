Ученые рассказали, как менялись рождественские традиции в России и мире

Около 72% россиян отмечают православное Рождество, при этом большая часть проводит его дома, в кругу семьи, а около четверти — посещают церковь. Ученые Пермского Политеха рассказали, когда зародился этот праздник, как он пришел в Россию, почему РПЦ не разрешили отмечать его 25 декабря, почему именно Николай Чудотворец стал прообразом Санта Клауса, зачем советская власть отменила субботу и воскресенье, а также почему сейчас большинство воспринимает Рождество как мини-Новый год.

Как зародилась традиция праздновать Рождество

— Праздник Рождества зародился в первые века нашей эры в Римской империи при правителе Константине с появлением христианских общин и становлением религии на государственном уровне. Его утвердил первый Вселенский собор, произошедший в 325 году. Это событие положило начало упоминанию Рождества как одного из двунадесятых, то есть двенадцати важнейших после Пасхи, годовых праздников, — рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры «Государственное управление и история» ПНИПУ Михаил Нечаев.

Римская культура легла в основу европейской и, по ходу распространения христианства и сопутствующих праздников, традиции смешивались и накладывались на существующие языческие ритуалы.

— Например, елки считаются священными деревьями в Германии. В языческие времена на них вешали подарки в качестве жертвоприношений, чтобы задобрить духов. С приходом христианства этот ритуал адаптировали под церковные нормы, а потом он распространился по другим странам. На Руси роль священных деревьев всегда выполняли береза и дуб, но их никогда не использовали в качестве рождественских, — отметил ученый ПНИПУ.

Из сочетания театральных представлений и икон возникли вертепы — знаменитые кукольные театры в виде переносного ящика, в котором разыгрывают сценки о рождении Иисуса Христа.

— Они повсеместно распространились по Европе в XVIII веке в ответ на появившиеся антицерковные настроения. Главной целью их создания было передать народу историческую цепочку событий, происходивших в день появления Христа. Не везде имелась возможность показывать такие тематические театральные представления из-за отсутствия артистов, и их заменяли подобными конструкциями, — добавил Михаил Нечаев.

Как начали праздновать Рождество в России

До появления христианства и, соответственно, Рождества на Руси зимой отмечали языческий праздник День Велеса — бога скотоводства, торговли и проводника душ между мирами. Он сопровождался жертвоприношениями в виде сливочного масла, молока, хлеба, зерна. Бога просили о даровании мудрости, благосостоянии, о здоровье для себя, своих близких и для домашних животных. Кроме того, в этот день поминали души усопших предков.

— В летописях не указана точная дата начала празднования Рождества на Руси. Известно только, что первый в российской истории митрополит Феопемпт, который появился во время правления князя Ярослава Мудрого, в 1036 году ввел систематическое празднование всех христианских праздников, в том числе Рождества Христова 25 декабря, — рассказал Михаил Нечаев.

До принятия христианства Новый год на Руси начинался 21 марта, после — с 1 сентября. Петр I, ориентируясь на европейские нормы, в 1699 году ввел в России новый юлианский календарь, согласно которому летоисчисление начинается не с сотворения мира, а с Рождения Иисуса Христа. С этого момента церковный праздник стал приурочен к началу нового года.

Русская православная церковь хотела отмечать Рождество 25 декабря: почему все празднуют в разные даты

— Целью ввода современного григорианского календаря была компенсация астрономической неточности. Однако он оказался довольно революционным для церковных праздников. Больше всего разногласий было по поводу Пасхи, так как за ней не закреплена определенная дата, и католики считают юлианский календарь более точным именно с этой точки зрения. В итоге каждой церкви позволили самостоятельно определять предпочитаемую дату Рождества и прочих христианских праздников, — пояснил Михаил Нечаев.

Поэтому лютеране, часть протестантских конфессий и англиканская церковь отмечают его 25 декабря, русская, иерусалимская, сербская и грузинская православные церкви — 7 января, а некоторые другие, например, болгарская и греческая, отмечают его 25 декабря вместе с католиками.

— Вообще в 1917-1918 годах на поместном соборе православная церковь решила оставить дату празднования Рождества 25 декабря по юлианскому календарю. Но советское правительство закрепило григорианский календарь, и, так как его влияние на церковь в то время было крайне сильно, в итоге с 1918 года РПЦ пришлось смириться с переносом даты празднования на 7 января, — отметил Михаил Нечаев.

В Армянской апостольской церкви этот праздник отмечают 6 января. Это связано с древней традицией, согласно которой Рождество и Крещение Иисуса Христа празднуются в один день, известный как Богоявление.

Почему Николай Чудотворец стал одним из прообразов Санта Клауса

— Николай Чудотворец покровительствует не только морякам и путешественникам, как обычно принято считать. Это самый общественно почитаемый святой для жителей Европы и, в том числе России. Не менее половины из всех существующих христианских храмов — Никольские, то есть посвященные Николаю Чудотворцу. При этом важно отметить, что Санта Клаус в первую очередь — образ, выросший из языческих представлений и легенд, а уже после к нему привязали ассоциации с Николаем Чудотворцем, — пояснил Михаил Нечаев.

Существует легенда, согласно которой бедность толкнула жителя города Патара отдать своих дочерей на любодеяние, чтобы заработать на жизнь, а святой Николай, узнав об этом, тайно подбрасывал мешочки золота через окно или дымоход, чтобы спасти их от злой участи. Она дала начало мотивам подарков в чулках над камином и ночному визиту в дом в канун Рождества. Со временем имя «Saint Nicholas» трансформировалось в Санта-Клауса.

А наш Дед Мороз появился в результате смешения язычества, русских сказок, таких как «Морозко» из сборника Афанасьева, «Снегурочка» Островского, поэмы «Мороз Красный Нос» Некрасова, и уже существующего на тот момент образа Санта Клауса.

Отменили субботу и воскресенье: как советская власть боролась с Рождеством

Рождество находилось в советском календаре до 1929 года. Его обычно отмечали семейным ужином и походом в церковь на службу. После этого была принята первая безбожная пятилетка и введен официальный запрет: «С пьяным праздником покончить пора» с целью искоренить религиозные пережитки.

— Все знают про запрет на рождественские елки и подобные праздничные традиции, однако немногие помнят о том, что с 1929 года советская власть также ввела новый пятидневный календарь. В нем были полностью исключены все церковные праздники, а также суббота и воскресенье, — рассказал Михаил Нечаев.

Такие ограничения оказались весьма радикальными, ведь суббота — второй по значению день в богослужебном круге. В этот момент также поминают всех усопших. Воскресенье связано с торжеством Пасхи. Его празднуют как день решительной победы жизни над смертью и Воскресения Иисуса Христа.

— В 1939 году в связи с началом Второй мировой войны эти ограничения отменили, но, при этом, все Рождественские атрибуты — елка со звездой, подарки, застолье и так далее, были приурочены к празднованию Нового года. Само Рождество 7 января отмечали только в церкви. В 1941 году вышло постановление всесоюзного центрального совета профессиональных союзов о необходимости организации новогодних детских елок и каникул для школьников, несмотря на военное время. И только после 1989 года уже в постсоветской России Рождество стало всеобщим праздником и выходным днем, — добавил ученый Пермского Политеха.

Новый год 2.0 — как россияне воспринимают современное Рождество

— Согласно данным опросов ВЦИОМ, около 72% россиян отмечают православное Рождество, при этом большая часть проводит его дома, в кругу семьи, а около четверти — посещает церковь. В целом число людей, отмечающих Рождество, за последние 5 лет особенно не менялось, — отметил кандидат социологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Константин Антипьев.

Католическое Рождество в нашей стране не пользуется такой популярностью. По словам Константина Антипьева, католическая община в России насчитывает примерно 770—800 тысяч человек (или 0,5 % населения).

В современном мире для многих Рождество приобрело, в дополнение к религиозной составляющей, культурное значение.

— Его могут праздновать и по-светски, просто собираясь с семьей за ужином. Для многих этот праздник стал вторым мини-Новым годом. В том числе это связано с тем, что квартира уже украшена, елка стоит, гирлянды мигают, основные подарки вручены. Гастрономические традиции тоже поменялись. До революции 1917 года, например, обязательным гастрономическим атрибутом Рождества была кутья из пшеницы или риса, меда, орехов, изюма, как символ достатка и памяти предков. Сейчас стол напоминает новогодний, но поскромнее, — пояснил Константин Антипьев.

Какие необычные Рождественские традиции есть в разных странах

Православные

Эфиопская православная церковь называет этот праздник Генна. Накануне верующие, облаченные в белые одежды, совершают долгое ночное паломничество к храмам, а на рассвете после службы устраивают красочные шествия с ритмичными песнопениями и барабанным боем, напоминающие карнавал. В Грузии после ночной литургии в домах зажигают особые Рождественские свечи (чанти), которые должны гореть всю ночь.

В России в некоторых семьях принято печь козули — пряники в форме животных, которые были в евангельском хлеву и окружали ясли, где лежал новорожденный Иисус. Начиная с 6 января, в вечер Рождественского Сочельника, в деревнях начинают петь колядки — ритуальные песни, посвященные смене природных сезонов. Также запрещается шить и вязать, чтобы случайно не «сплести» судьбу членов семьи в плохую сторону. А вот завязывать узлы на веревке в этот день, наоборот, считается хорошим делом — так притягивают благополучие в дом.

Католические

В скандинавских странах праздник окутан древней языческой мистикой — исландские дети до Рождества каждую ночь получают либо подарки, либо гнилую картошку от одного из троллей-сыновей великанши Грилы. В Латинской Америке католическая вера сливается с индейскими и африканскими ритуалами — в Мексике проходят красочные театрализованные шествия «Посадас», изображающие поиски приюта Марией и Иосифом, которые завершаются разбиванием пиньяты. А в Венесуэле в Каракасе утро 25 декабря превращается в уникальную «роллер-мессу», когда тысячи людей едут на роликовых коньках на церковную службу по специально перекрытым улицам.

