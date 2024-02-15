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В НИТУ МИСИС разработали нейроимплантат для восстановления спинного мозга после травмы
Исследователи Университета МИСИС разработали прототип нейроимплантата, который в перспективе поможет восстановить повреждения спинного мозга. Дальнейшая доработка изделия до полноценного метода терапии позволит вернуть к норме двигательные и чувствительные функции организма.
Травмы спинного мозга ежегодно получают до 500 тысяч человек во всем мире. Наибольшее количество осложнений при таких повреждениях отмечается в крупных промышленных городах, одним из которых является Москва. Причины травм — дорожные происшествия, увеличение среднего возраста населения, падения с большой высоты и аварии на производстве. Когда происходит частичное травмирование спинного мозга, передача нервного сигнала останавливается в месте повреждения. Наиболее распространенными методами лечения являются медикаментозные, в основном, направленные на снятие воспаления и болевых эффектов.
«Одним из современных подходов для восстановления нервной ткани является разработка нейроиплантата, способствующего воссозданию ее структуры. Имплантат должен быть механически совместимым с нативной тканью, пористым и биодеградируемым, чтобы его строение и материал были “комфортными” для прикрепления клеток и роста тканей. Для восстановления нервной ткани спинного мозга эффективной и полноценной терапии пока не существует, поэтому дальнейшая разработка подобных структур, имплантируемых в острую фазу травмы, необходима», – сказала одна из разработчиков нейроимплантата, Элеонора Зеленова, студентка программы магистратуры iPhD «Биоматериаловедение», сотрудник научно-образовательной лаборатории тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС.
Студенты программы iPhD «Биоматериаловедение» под руководством кандидата физико-математических наук, директора Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Федора Сенатова уже несколько лет занимаются разработкой материалов и изделий в области нейроинженерии. Они создали наноструктурированные каркасы, состоящие из резорбируемого полимера. Нейроимплантаты прошли испытания, доказывающие свою эффективность на клеточных культурах. Проект реализуется командой биоинженеров из Университета МИСИС совместно партнерами организациями-членами консорциума «Инженерия Здоровья».
«Привлечение молодых людей в науку и развитие навыков технопредпринимательства – одна из важных задач НИТУ МИСИС. Магистранты и аспиранты вуза участвуют в реализации масштабных научных проектов, которые финансируются как государством, так и бизнес-партнерами университета. В вузе действует Платформа студенческого технологического предпринимательства, где обучающиеся могут выполнять технологические заказы индустриальных партнеров, используя инфраструктуру и научно-исследовательскую базу НИТУ МИСИС», – отметила ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова.
В ближайших планах продолжение исследований на животных моделях. Команда студентов и аспирантов Университета МИСИС представили проект по разработке и внедрению нейроимплантата на конкурсе IV Московского международного фестиваля студенческого предпринимательства «Москва — точка старта» в 2024 году и одержали победу с большим отрывом.
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