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В МГППУ проанализировали поведение российских водителей
Данные опроса ученых из МГППУ показали, что риск вождения в нетрезвом состоянии связан с полом и возрастом водителя. Такой риск имеет тенденцию к возрастанию у водителей-мужчин, но снижается с возрастом у водителей-женщин. Поведение водителей, нарушающих ПДД, также зависит от их опыта и ряда других характеристик. Статистически подтвердилось, что водители-перевозчики склонны чаще к определенным нарушениям правил (например, проезд на желтый мигающий сигнал светофора), чем начинающие автолюбители.
В исследовании использовалась процедура психологического скрининга — первый шаг для дальнейшей психологической диагностики. Эта методика открывает широкие возможности для определения пригодности к управлению транспортным средством. Участники исследования заполняли предложенные опросники в web-формате в специально разработанной системе, после чего получали на свой почтовый адрес отчет с краткой характеристикой их дорожного поведения и уровня риска. Результаты исследования опубликованы в журнале «Социальная психология и общество».
Выборка исследования включала 398 участников, среди которых были представлены три группы водителей: начинающие, водители такси и водители-перевозчики. Была использована шкала AUDIT, которая позволяет определить склонность к употреблению алкоголя, а также опросник, разработанный Г. Мейнхардом, позволяющий определить уровень риска водителя.
Исследователи изучили связь между нарушениями правил дорожного поведения и употреблением алкоголя. Оказалось, что у водителей, которые чаще нарушают правила, вероятность вождения в нетрезвом состоянии выше, чем у водителей, которые соблюдают ПДД. Это согласуется с другими исследованиями, которые показывают, что даже незначительные связи между нарушениями и алкоголем могут быть важными.
«Стоит отметить, что все паттерны рискованного дорожного поведения водителей значимо взаимосвязаны со склонностью к употреблению алкоголя. При этом наибольшие корреляции между шкалой AUDIT прослеживаются со шкалой «Нарушения и проступки вне контекста дорожного движения» и шкалой «Нарушения в дорожно-транспортной среде»», — рассказала Татьяна Кочетова, доцент кафедры психологии управления факультета социальной психологии МГППУ.
Начинающие водители садятся за руль нетрезвом состоянии реже, чем водители-профессионалы. Кроме того, выяснилось, что риск езды в нетрезвом состоянии у мужчин растет со временем, а у женщин снижается.
Психологические исследования, посвященные изучению структуры рискованного дорожного поведения с помощью скрининговой диагностики, позволяют определить уровень индивидуального риска водителя относительно других автолюбителей, и могут служить хорошей основой для планирования дальнейшей дифференцированной работы психолога по коррекции нарушений в дорожном поведении водителей.
Более того, скрининговые диагностические инструменты открывают широкие возможности для углубленной психологической диагностики отклонений в водительской деятельности, а их использование может стать важным шагом в построении системы превенции аварий и дорожно-транспортных происшествий. Подобного рода психологические практики показали себя как высокоэффективные в ряде зарубежных стран с высоким уровнем автомобилизации населения.
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