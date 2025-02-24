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Ученые оценили риски выхода из цифрового пространства
Новые возможности цифровизации общества несут в себе и новые проблемы. Сотрудники Учебно-научный центра гуманитарных и социальных наук МФТИ посвятили исследованию части этих проблем свой проект. Первая статья, отражающая результаты работы над ним, посвящена оценке влияния рисков социотехнической конвергенции.
Результаты исследования опубликован в журнале Sociodynamics. Термин «социотехническая конвергенция» относится к со-развитию человека и цифровых сервисов, устройств и технологий. Это приводит к формированию новой социотехнической (гибридной) реальности, в которой получает распространение смешанное взаимодействие людей в виртуальных и реальных средах.
Распространенный пример: два человека сидят за чашечкой кофе и ведут одновременно беседу в реале и посредством мессенджеров, что создает единый коммуникационный поток. Такую реальность невозможно адекватно проанализировать исключительно через призму социальных или технических факторов, поскольку она представляет собой сложную систему взаимозависимостей.
В современной повседневной жизни цифровые сервисы играют все более важную роль. Сегодня их использование является необходимым условием для социальной адаптации. В результате возникает ситуация, когда человек должен изменить свои связи и отношения на их цифровой формат. В этот период он находится в пограничном состоянии: между жизнью в гибридном мире, где во взаимодействие на равных вступают и люди, и «умные» цифровые технологии, и жизнью в традиционном мире, где сохраняются только отношения между людьми. В социологии переходное состояние традиционно называется маргинальной позицией, а сам процесс — маргинализацией. В нашем случае это цифровая маргинализация.
В контексте современных реалий феномен маргинализации требует пересмотра, что обусловливает необходимость уточнения факторов, влияющих на его развитие. Согласно гипотезе ученых, среди последних следует выделить риски социотехнической конвергенции и крайне важно понимать их влияние на процесс маргинализации части населения в интенсивно развивающейся цифровой среде. Поскольку именно такого рода риски не позволяют части населения принимать формирующуюся реальность. Как итог, они могут оказаться за пределами активно развивающейся «гибридной реальности». Здесь мы уже имеем дело с отчуждением человека от общества, а также общества от человека.
«Наша первая статья посвящена выявлению и оценкам рисков цифровой маргинализации со стороны экспертного сообщества. Мы исходим из того положения, что опасности существуют объективно, а риски — это нечто, что возникает в сознании человека и может оказать воздействие на его поведение. Например, большинство из нас не понимает процесс и причины различных технических сбоев, но понимает, что они случаются в процессе работы цифровых сервисов с определенной долей вероятности и определенными негативными последствиями для нас.
В итоге “сервисная” опасность превращается в риск использования технологий. Чем чаще происходят сбои в работе сервиса и чем серьезнее их последствия, тем больше мы осознаем риски, связанные с использованием цифровых технологий в повседневной жизни. В такие моменты мы все чаще задаемся вопросом: действительно ли стоит полагаться на эти цифровые сервисы и устройства?», — рассказал о работе первый автор Виталий Зотов, главный научный сотрудник Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук МФТИ.
Такое поведение, когда человек отказывается от использования распространенных в обществе устройств, ведет к тому, что он может оказаться на границе или вовсе не войти в цифровой мир. Но по итогу цифровой маргинал лишает себя благ общества. Например, стремительно возрастающий электронный государственный документооборот, затрагивает уже напрямую каждого члена общества. Не пользоваться государственными сервисами, которые становятся проактивными (сами предлагают положенные наборы государственных услуг), значит лишить возможности получить эти услуги.
«Уже сейчас возникает вопрос: а что может заставить человека не входить в уже сложившийся гибридный мир? Наше исследование показало, что, как правило, человек отказывается прежде всего из-за технических сбоев, которые не может оценить, понять и, как следствие, предсказать и избежать. На втором месте идут риски, которые связаны с деятельностью других людей, связанные с мошенническим использованием чужих персональных данных», — подчеркнул Виталий Зотов.
Именно эти факторы становятся начальным импульсом маргинализации. Исследование показало, что эти опасности влияют в первую очередь на старшее поколение. Проект «Цифровая маргинализация в условиях социотехнической конвергенции» поддержан грантом РНФ.
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