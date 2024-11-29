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8 часов назад
ПНИПУ
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Пермские ученые предложили эффективный способ защиты горных выработок от обрушения

4.4

При добыче полезных ископаемых под землей в ходе очистных работ образуется пространство. Его необходимо закладывать специальной смесью, чтобы предотвратить негативные последствия, связанные с выбросами вредных газов и просадкой почвы над выработками, которые могут приводить к аварийным ситуациям и гибели людей. На время ее затвердевания участки ограждают изоляционными перемычками, но их сложно изготавливать и монтировать, а также невозможно использовать повторно. Ученые Пермского Политеха предлагают заменить их на перемычки нового типа, что позволит сократить временные и денежные затраты.

ПНИПУ
# горные выработки
# обрушение
# полезные ископаемые
# шахты
В ПНИПУ предложили еще один способ защиты горных выработок от обрушения / © Vedrana Filipović, Unsplash

Статья опубликована в журнале «Безопасность труда в промышленности». При работе горных предприятий есть негативный эффект, связанный с экологически опасными выбросами, проседанием и обрушением горных выработок. Уменьшить последствия позволяет гидрозакладка – заполнение выработанного пространства в шахтах для укрепления неустойчивых пород. Для этого применяют смеси, состав которых подбирают на основе специфики добычи того или иного типа материала и особенностей местности. В рамках технологического процесса она, постепенно застывая слой за слоем, формирует твердую структуру, которая заменяет выработанную горную породу и может эффективно воспринимать давление от верхних слоев.

«Один из самых интересных этапов реализации нашего исследования – создание алгоритма, позволяющего в автоматическом режиме изменять геометрию конструкции: расположение, количество балок, толщину изоляционного материала, характер взаимодействия каркас-изоляция и так далее. Созданный скрипт ускоряет процесс многофакторного анализа», – рассказывает Юрий Носов, аспирант, старший преподаватель кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ.

«Пустоты, оставшиеся в горном массиве после прекращения добычи, поэтапно отгораживают при помощи изоляционных перемычек и заполняют закладочной смесью. На настоящий момент сборка перемычек – трудоемкий процесс, связанный с созданием единожды применимой сложной конструкции. Один из способов сократить расходы ресурсов – изготовление и внедрение в технологию закладки пустот легкосборной перемычки с возможностью многократно ее использовать», – дополняет Ляйсан Сахабутдинова, старший преподаватель кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Ученые Пермского Политеха предложили в качестве основы взять конструкцию шахтной вентиляционной перемычки и исследовали возможность расширения ее функционала на гидрозакладку. Ранее такой способ не рассматривался. Конструкция состоит из основания, каркаса и изоляционных панелей. Для проверки эффективности решения политехники разработали численный аналог перемычки и имитационную модель технологического процесса. Высокую точность обеспечил учет всех факторов: материала, скорости подачи, времени застывания и так далее.

«Максимальная реакция конструкции происходит в ее упорах, что требует введения дополнительных элементов в несущий каркас. Численный аналог позволяет анализировать влияние изменения геометрии перемычки на ее деформирование и на основе полученных данных принимать инженерные решения о внесении корректив», – рассказывает Александр Николаев, профессор кафедры «Горная электромеханика» ПНИПУ, доктор технических наук.

«При полной заливке выработки максимальная интенсивность напряжений в области упоров достигает 750 МПа, а предел прочности стали, наиболее близкой к материалу перемычки, – 610 МПа. Это значит, что конструкция не выдержит такой уровень нагрузки, а стенка толщиной 12 мм повредится на последнем этапе. Ситуацию исправит закрепление вверху перемычки и установка дополнительной горизонтальной балки в центральной части. Тогда предложенный метод можно будет полноценно использовать в гидрозакладке», – комментирует Анна Каменских, заместитель директора по образовательной деятельности Передовой Инженерной Школы, кандидат технических наук.

Ученые Пермского Политеха разработали метод, который повысит уровень промышленной безопасности в горных выработках шахт при закладке выработанного пространства. Создание нового типа перемычек упрощает технологический процесс за счет быстрого монтажа, демонтажа и многократного использования.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# горные выработки
# обрушение
# полезные ископаемые
# шахты
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