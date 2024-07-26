В Президентской академии узнали, сколько россиян умерло от вредных привычек за последние 25 лет

При расчетах использовалась информация Российской базы данных о рождаемости и смертности (РосБРиС) за 1959-2021 годы. При выборе отдельных причин и групп причин смерти автор ориентировалась на данные глобального исследовательского ресурса «Глобальное бремя болезней» (Global Burden of Disease Study или GBD). Исследование выполнено в рамках НИР «Демографическое поведение населения России: фактор социального самочувствия».

По данным GBD смерти из-за курения в России чаще всего происходят от болезней системы кровообращения (56%) и рака легких (13%), на смертность от злоупотребления алкоголем влияют также болезни системы кровообращения (30%), цирроз печени (21%) и алкогольные отравления (19%), на смертность от потребления наркотических веществ – ВИЧ (35%), цирроз печени (27%) и наркотические отравления (21%).

«Для анализа динамики смертности мы использовали тепловые карты, как наиболее перспективный графический метод представления данных», – подчеркнула Полина Кузнецова. Что касается возрастных групп, автор работы отмечает большие гендерные различия. Например, «вклад» рака легких в смертность мужчин в возрасте 55-59 лет в 1990-е годы составил 10 процентов, что существенно выше аналогичного значения для смертности женщин той же возрастной группы – не более трех процентов. Эксперт также отметил, что последствия курения наиболее сказываются на смертности в возрасте от 50 до 69 лет, что связано с так называемым отложенным эффектом.

Смертность от отравлений алкоголем мужчин и женщин разных возрастных групп начала расти в поздний советский период. Антиалкогольная кампания второй половины 1980-х годов ненадолго приостановила негативную тенденцию. Новый кризис смертности начался после этого небольшого прояснения в 1990-х и, перейдя в хроническую стадию, продолжался практически все 2000 годы. Особенно остро злоупотребление алкоголем сказывается на смертности в возрасте 30-44 лет, то есть заметно раньше, чем курение.

По словам Полины Кузнецовой, важной причиной смертности от потребления наркотиков в России является болезнь, вызванная ВИЧ. Наибольший «вклад» ВИЧ «вносит» в смертность мужчин в возрасте 30-44 лет и женщин 25-39 лет. «Анализ динамики коэффициента смертности от данной причины позволяет проследить эволюцию последствий наркомании в России. В первую очередь они коснулись поколения, родившегося в 1980-х годах. Кроме того, существенных устойчивых улучшений для более молодых поколений пока не наблюдается», – добавляет автор.

Что касается влияния цирроза и других заболеваний печени на общую смертность как мужчин, так и женщин – по наблюдениям автора работы, в последние годы оно только усиливается. Количество смертей от болезней печени у женщин в возрасте от 35 до 44 лет превышает 10 процентов общего числа смертей, что свидетельствует о значимости проблемы злоупотребления алкоголя и приема инъекционных наркотиков.

Исследование выполнено в рамках НИР «Демографическое поведение населения России: фактор социального самочувствия». Публикация в научном сборнике запланирована на декабрь 2024 года.

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