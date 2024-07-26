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30 минут назад
Президентская академия (РАНХиГС)
62

В Президентской академии узнали, сколько россиян умерло от вредных привычек за последние 25 лет

4.5

Эксперт Института прикладных экономических исследований Президентской академии Полина Кузнецова проанализировала показатели смертности населения России, вызванной такими факторами как курение, злоупотребление алкоголем и потребление наркотиков.

Президентская академия (РАНХиГС)
# алкоголизм
# вредные привычки
# курение
# наркозависимость
# наркотики
# смертность
Ученые узнали, сколько россиян умерло от вредных привычек за последние 25 лет / © Art Konovalov, Shutterstock

При расчетах использовалась информация Российской базы данных о рождаемости и смертности (РосБРиС) за 1959-2021 годы. При выборе отдельных причин и групп причин смерти автор ориентировалась на данные глобального исследовательского ресурса «Глобальное бремя болезней» (Global Burden of Disease Study или GBD). Исследование выполнено в рамках НИР «Демографическое поведение населения России: фактор социального самочувствия».

По данным GBD смерти из-за курения в России чаще всего происходят от болезней системы кровообращения (56%) и рака легких (13%), на смертность от злоупотребления алкоголем влияют также болезни системы кровообращения (30%), цирроз печени (21%) и алкогольные отравления (19%), на смертность от потребления наркотических веществ – ВИЧ (35%), цирроз печени (27%) и наркотические отравления (21%).

«Для анализа динамики смертности мы использовали тепловые карты, как наиболее перспективный графический метод представления данных», – подчеркнула Полина Кузнецова. Что касается возрастных групп, автор работы отмечает большие гендерные различия. Например, «вклад» рака легких в смертность мужчин в возрасте 55-59 лет в 1990-е годы составил 10 процентов, что существенно выше аналогичного значения для смертности женщин той же возрастной группы – не более трех процентов. Эксперт также отметил, что последствия курения наиболее сказываются на смертности в возрасте от 50 до 69 лет, что связано с так называемым отложенным эффектом.

Смертность от отравлений алкоголем мужчин и женщин разных возрастных групп начала расти в поздний советский период. Антиалкогольная кампания второй половины 1980-х годов ненадолго приостановила негативную тенденцию. Новый кризис смертности начался после этого небольшого прояснения в 1990-х и, перейдя в хроническую стадию, продолжался практически все 2000 годы. Особенно остро злоупотребление алкоголем сказывается на смертности в возрасте 30-44 лет, то есть заметно раньше, чем курение.

По словам Полины Кузнецовой, важной причиной смертности от потребления наркотиков в России является болезнь, вызванная ВИЧ. Наибольший «вклад» ВИЧ «вносит» в смертность мужчин в возрасте 30-44 лет и женщин 25-39 лет. «Анализ динамики коэффициента смертности от данной причины позволяет проследить эволюцию последствий наркомании в России. В первую очередь они коснулись поколения, родившегося в 1980-х годах. Кроме того, существенных устойчивых улучшений для более молодых поколений пока не наблюдается», – добавляет автор.

Что касается влияния цирроза и других заболеваний печени на общую смертность как мужчин, так и женщин – по наблюдениям автора работы, в последние годы оно только усиливается. Количество смертей от болезней печени у женщин в возрасте от 35 до 44 лет превышает 10 процентов общего числа смертей, что свидетельствует о значимости проблемы злоупотребления алкоголя и приема инъекционных наркотиков.

Исследование выполнено в рамках НИР «Демографическое поведение населения России: фактор социального самочувствия». Публикация в научном сборнике запланирована на декабрь 2024 года.

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Президентская академия (РАНХиГС)
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Президентская академия — крупнейший вуз России, занимающийся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. В течение года на разных программах Академии обучается более 235 тысяч человек. Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, 66 научных институтов и центров, более 700 научных работников.
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Президентская академия (РАНХиГС)
# алкоголизм
# вредные привычки
# курение
# наркозависимость
# наркотики
# смертность
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