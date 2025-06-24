Россияне с избыточным весом заработали меньше

Россияне с избыточным весом зарабатывают значительно меньше своих более стройных коллег. Увеличение индекса массы тела на 10% ведет к снижению заработной платы на 9%. К такому выводу пришла преподаватель факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анастасия Деева.

Статья опубликована в журнале «Вопросы статистики» . В последние десятилетия рост числа людей с избыточным весом вызывает серьезные опасения. Всемирная организация здравоохранения и правительства разных стран обеспокоены ростом смертности, распространением хронических заболеваний из-за этой проблемы. Кроме того, избыточный вес имеет негативные последствия и на рынке труда. Многочисленные исследования показывают, что во многих странах при устройстве на работу и последующем продвижении по карьерной лестнице происходит дискриминация сотрудников с избыточным весом. Так, в США увеличение индекса массы тела на один пункт ведет к снижению доходов на 3–6%, на Тайване — на 7%. В России проблема избыточного веса тоже актуальна. Доля взрослых людей с лишним весом за последние пять лет выросла до 62,5%. Но полноценных исследований влияния лишнего веса на доходы применительно к российским работникам не проводилось.

Приглашенный преподаватель и аспирантка факультета экономических наук ВШЭ Анастасия Деева изучила данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ НИУ ВШЭ), охватывающие период с 2013 по 2022 год. Это обследование населения позволяет отслеживать изменения социально-экономических и демографических характеристик одних и тех же людей во времени. В окончательную выборку попали данные 17 тысяч респондентов. Средний возраст участников составил 41 год, средняя заработная плата — около 37 тысяч рублей в месяц, а средний ИМТ (индекс массы тела) был равен 26,22, что соответствует небольшому избыточному весу.

Индекс массы тела как показатель имеет свои недостатки. Например, мускулистые люди тоже могут попасть в категорию избыточного веса. «ИМТ хорошо сложенного спортивного человека может ложно указать на лишний вес только в том случае, если он очень мускулистый. Но это встречается гораздо реже избыточного веса. Так что в среднем мы можем выделить влияние избыточного веса, используя ИМТ», — прокомментировала Анастасия Деева.

ИМТ и зарплата могут влиять друг на друга: с одной стороны, работники с лишним весом могут подвергаться дискриминации. С другой, работники с избыточным весом могут быть менее здоровыми и чаще брать больничные, а работники с более высокой зарплатой будут лучше питаться или чаще посещать спортзал. Анастасия Деева использовала специальную модель, которая позволила принять во внимание эти трудности и корректно оценить влияние ИМТ на зарплату.

Выяснилось, что в России увеличение ИМТ на один пункт снижает среднемесячную заработную плату в среднем на 4%. То есть доходы людей с нормальным ИМТ, составляющим 24 пункта, и с ожирением I степени и индексом 34 будут различаться на 40%.

Для более удобной интерпретации автор построила вторую модель, которая использовала логарифмы ИМТ и заработной платы. Это позволило оценить относительное изменение показателей. Оказалось, что увеличение ИМТ на 10% снижает заработную плату примерно на 9%.

Кроме того, удалось выяснить, что связь между ИМТ и заработной платой носит нелинейный характер. Первоначальный рост ИМТ вызывает резкое снижение зарплаты, но при достижении определенного порога зависимость становится более пологой, доходы падают медленнее.

Таким образом, на российском рынке труда существуют устойчивые признаки дискриминации по весу. Люди с избыточным весом имеют меньше возможностей найти высокооплачиваемую работу, страдает благосостояние их семей.

«Важно понимать, что в основе дискриминации работников с избыточным весом лежит не сама внешность этих сотрудников, но социальные стереотипы и своего рода заблуждения. В современном обществе принято считать, что если у человека есть лишний вес, то он, скорее всего, ленив и низко мотивирован. То есть это может выступать своеобразным сигналом того, что сотрудник может хуже работать. На мой взгляд, это основная причина низких доходов, — отметила аспирантка факультета экономических наук ВШЭ Анастасия Деева. — Все люди уникальны, а внешние признаки ничего не говорят о рабочих качествах человека. Поэтому и не стоит мерить всех соискателей одной линейкой».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

НИУ ВШЭ 421 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».