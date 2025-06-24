Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Россияне с избыточным весом заработали меньше
Россияне с избыточным весом зарабатывают значительно меньше своих более стройных коллег. Увеличение индекса массы тела на 10% ведет к снижению заработной платы на 9%. К такому выводу пришла преподаватель факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анастасия Деева.
Статья опубликована в журнале «Вопросы статистики». В последние десятилетия рост числа людей с избыточным весом вызывает серьезные опасения. Всемирная организация здравоохранения и правительства разных стран обеспокоены ростом смертности, распространением хронических заболеваний из-за этой проблемы. Кроме того, избыточный вес имеет негативные последствия и на рынке труда. Многочисленные исследования показывают, что во многих странах при устройстве на работу и последующем продвижении по карьерной лестнице происходит дискриминация сотрудников с избыточным весом. Так, в США увеличение индекса массы тела на один пункт ведет к снижению доходов на 3–6%, на Тайване — на 7%. В России проблема избыточного веса тоже актуальна. Доля взрослых людей с лишним весом за последние пять лет выросла до 62,5%. Но полноценных исследований влияния лишнего веса на доходы применительно к российским работникам не проводилось.
Приглашенный преподаватель и аспирантка факультета экономических наук ВШЭ Анастасия Деева изучила данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ НИУ ВШЭ), охватывающие период с 2013 по 2022 год. Это обследование населения позволяет отслеживать изменения социально-экономических и демографических характеристик одних и тех же людей во времени. В окончательную выборку попали данные 17 тысяч респондентов. Средний возраст участников составил 41 год, средняя заработная плата — около 37 тысяч рублей в месяц, а средний ИМТ (индекс массы тела) был равен 26,22, что соответствует небольшому избыточному весу.
Индекс массы тела как показатель имеет свои недостатки. Например, мускулистые люди тоже могут попасть в категорию избыточного веса. «ИМТ хорошо сложенного спортивного человека может ложно указать на лишний вес только в том случае, если он очень мускулистый. Но это встречается гораздо реже избыточного веса. Так что в среднем мы можем выделить влияние избыточного веса, используя ИМТ», — прокомментировала Анастасия Деева.
ИМТ и зарплата могут влиять друг на друга: с одной стороны, работники с лишним весом могут подвергаться дискриминации. С другой, работники с избыточным весом могут быть менее здоровыми и чаще брать больничные, а работники с более высокой зарплатой будут лучше питаться или чаще посещать спортзал. Анастасия Деева использовала специальную модель, которая позволила принять во внимание эти трудности и корректно оценить влияние ИМТ на зарплату.
Выяснилось, что в России увеличение ИМТ на один пункт снижает среднемесячную заработную плату в среднем на 4%. То есть доходы людей с нормальным ИМТ, составляющим 24 пункта, и с ожирением I степени и индексом 34 будут различаться на 40%.
Для более удобной интерпретации автор построила вторую модель, которая использовала логарифмы ИМТ и заработной платы. Это позволило оценить относительное изменение показателей. Оказалось, что увеличение ИМТ на 10% снижает заработную плату примерно на 9%.
Кроме того, удалось выяснить, что связь между ИМТ и заработной платой носит нелинейный характер. Первоначальный рост ИМТ вызывает резкое снижение зарплаты, но при достижении определенного порога зависимость становится более пологой, доходы падают медленнее.
Таким образом, на российском рынке труда существуют устойчивые признаки дискриминации по весу. Люди с избыточным весом имеют меньше возможностей найти высокооплачиваемую работу, страдает благосостояние их семей.
«Важно понимать, что в основе дискриминации работников с избыточным весом лежит не сама внешность этих сотрудников, но социальные стереотипы и своего рода заблуждения. В современном обществе принято считать, что если у человека есть лишний вес, то он, скорее всего, ленив и низко мотивирован. То есть это может выступать своеобразным сигналом того, что сотрудник может хуже работать. На мой взгляд, это основная причина низких доходов, — отметила аспирантка факультета экономических наук ВШЭ Анастасия Деева. — Все люди уникальны, а внешние признаки ничего не говорят о рабочих качествах человека. Поэтому и не стоит мерить всех соискателей одной линейкой».
Крупнейшее в мире озеро, Каспийское море, давно теряет свой объем по разным причинам, специалисты указывают на перемены климата как глобального, так и регионального. Российские океанологи недавно обнаружили на севере Каспия новый остров, очередное подтверждение обмеления моря. Naked Science связался с учеными, открывшими участок суши, и выяснил подробности.
Ученые не раз описывали, как живущие в дикой природе приматы, слоны и птицы изготавливали и применяли орудия, но о подобных примерах среди морских животных сообщалось реже. Недавно американские и британские исследователи китов наблюдали такое поведение у косаток: млекопитающие использовали обрывки водорослей по аналогии с мочалкой — в процессе взаимного груминга.
Боеголовки, размещенные на орбите, наносят удар быстро и по любой точке Земли — широко расхожая и в корне неверная картина. О планах космического базирования боеголовок пишут СМИ и спорят в интернете. Однако их размещение на орбите не дает боевых преимуществ: напротив, оно намного проигрывает МБР в эффективности. Разберемся, почему это так.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.
Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Межзвездный роуминг
Предки людей встали на ноги уже семь миллионов лет назад. Стоило ли оно того?
«Спутник-V» оказался лучше вакцины Pfizer — но это не помешает России проиграть борьбу с эпидемией
Астроинженерия: как заставить звезды пульсировать цитатами Шекспира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии