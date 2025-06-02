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35 минут назад
ФизТех
26

Физики впервые продемонстрировали сверхрассеяние Крекера

4.5

Коллаборация российских и китайских ученых впервые продемонстрировала сверхрассеяние Керкера. Этот эффект перспективен для разработки субволновых антенн, однонаправленных ответвителей и много другого.

ФизТех
# метаповерхности
# рассеивание
# сверхрассеяние Крекера
# свет
Рисунок 1. Схема сверхрассеяния Керкера, полученное с помощью диэлектрического резонатора, покрытого метаповерхностью из металла / © Цзяншуй Ли и др., Physical Review Applied

Результаты опубликованы в Physical Review Applied. Эффект Керкера описывает однонаправленное рассеяние света, возникающее благодаря взаимодействию между электрическими и магнитными дипольными моментами внутри резонатора. В классическом случае сечение излучения ограничено пределом одноканального рассеяния — фундаментальное ограничение на максимальное сечение рассеяния.

Для преодоления этого порога ученые использовали метаповерхность в субволновом диэлектрическом резонаторе. Параметры данной системы оптимизировались с помощью генетического алгоритма в соответствии с рассчитанными аналитическими условиями для сверхрассеяния Керкера.

Физики из МФТИ разработали аналитические условия для создания сверхрассеяния. Они основаны на концепции электрического и магнитного супердиполей, то есть диполей, превышающих пределы одноканального рассеяния. Их конструктивная интерференция увеличивает сечения рассеяния примерно в четыре раза относительно одноканального предела. Отношение рассеяния вперед к рассеянию назад получилось равным 35, что подтверждает сильную однонаправленность рассеяния — ключевую характеристику эффекта Керкера.

«Наша группа впервые реализовала сверхмультипольный эффект Керкера — когда электрический и магнитный диполи превосходят предел одноканального рассеяния. Это привело к увеличению рассеяния в несколько раз. Частица собирает энергию с площади, гораздо большей ее геометрического сечения, и рассеивает все полностью вперед из-за эффекта Керкера», — пояснил Александр Шалин, главный научный сотрудник лаборатории контролируемых оптических наноструктур МФТИ.


Рисунок 2. Электрический супер-диполь возникает благодаря конструктивной интерференции между декартовым электрическим диполем, индуцированным во всем резонаторе, и декартовым тороидальным электрическим диполем, индуцированным в метаповерхности. Магнитный супердиполь формируется с помощью конструктивной интерференции между декартовыми магнитными диполями, индуцированными в диэлектрическом резонаторе и метаповерхности (b). Интерференция между электрическим и магнитным супер-диполями приводит к сверхрассеянию Керкера (c) / Цзяншуй Ли и др., Physical Review Applied

Китайские ученые провели эксперименты с диэлектрическим резонатором, покрытым медной поверхностью. Измерения показали, что метаповерхность увеличивает сечение рассеяния примерно в два с половиной раза относительно того же резонатора. Также наблюдается небольшой сдвиг частоты (около 0,2 ГГц) рассеянной волны, который объясняется различиями в свойствах материалов. После прекращения входного импульсного излучения суперрассеяние Керкера сохраняло устойчивый сигнал дольше обычного рассеяния, с уменьшением ширины резонансной линии.

Предложенная система для получения суперрассеяния Керкера перспективна для применения в направленных антеннах, оптических наноантеннах, метаповерхностях Гюйгенса для металинз и метаголограмм. Кроме того, разработанная концепция может быть расширена и на другие волновые системы, например, акустические явления.

В будущем ученые планируют получить данный эффект в оптике на более простых структурах и разработать элементы оптических цепей на их основе. Работа поддержана Российским научным фондом.

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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
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ФизТех
# метаповерхности
# рассеивание
# сверхрассеяние Крекера
# свет
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