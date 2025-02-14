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27 минут назад
НИУ ВШЭ
19

Внедрение принципов устойчивого развития привлекло больше инвестиций

4.3

Экономисты НИУ ВШЭ и РУДН проанализировали проблемы, связанные с цифровой трансформацией компаний. Внедрение цифровых решений в работу компаний снижает количество патентов в сфере зеленых технологий на четыре процента и создает дополнительные финансовые сложности. Однако, если компания уделяет внимание устойчивому развитию и повышает свой рейтинг экологической, социальной и управленческой ответственности (ESG), негативные эффекты уменьшаются. Более того, при высоком ESG-рейтинге цифровизация может даже увеличить количество патентов на два процента.

НИУ ВШЭ
# зеленые технологии
# инвестиции
# цифровизация
# экология
Китай — один из крупнейших потребителей энергии — сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Завод возле реки Янцзы / © High Contrast, ru.wikipedia.org

Статья опубликована в ведущем международном журнале Sustainability. Цифровая трансформация дает бизнесу новые инструменты для повышения эффективности и конкурентоспособности. Компании используют новые технологии для сбора данных, работы с клиентами и аналитики. Однако это требует больших затрат и увеличивает потребление энергии, что отвлекает ресурсы от экологических инициатив. В результате компании сталкиваются с неоднозначными проявлениями эффекта «двойной трансформации» и необходимым выбором: вкладываться в цифровизацию или развивать зеленые технологии. Особенно остро эта проблема ощущается среди китайских компаний. КНР — один из крупнейших потребителей энергии — сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Поэтому компаниям приходится совмещать цели цифровой модернизации и устойчивого развития. 

Экономики России и Китая схожи, опыт и стратегии, используемые китайскими компаниями, можно распространить и на российскую практику. Сотрудники Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Ирина Ивашковская и Ву Яньфэй с коллегами из департамента прикладной экономики ВШЭ и РУДН изучили, как китайский бизнес отвечает на этот вызов. Они проанализировали данные 1443 компаний, зарегистрированных на Шанхайской фондовой бирже, за период с 2013 по 2022 год.

Для каждой компании был определен уровень цифровизации, показатели устойчивого развития, финансовые ограничения и их влияние на зеленые инновации фирм. Чтобы определить уровень цифровой трансформации, исследователи анализировали частоту повторений в годовых отчетах компаний более 70 ключевых слов-маркеров, относящихся к цифровым инновациям. Затем исследовалась взаимосвязь между двумя процессами трансформации — уровнем цифровизации и инновациями в технологиях, выраженными количеством патентов в сфере зеленых технологий.

Результаты показали, что увеличение уровня цифровизации снижает количество зеленых патентов на четыре процента. Это связано с конкуренцией за финансовые ресурсы между цифровыми и экологическими проектами. Растут и финансовые ограничения: фирмам сложнее привлечь инвестиции. Тем не менее увеличение ESG-рейтинга ослабляло это влияние, в среднем повышая количество патентов на 2–3 процента. Компании с высоким ESG-профилем лучше справлялись с вызовами, связанными с финансированием и внутренним распределением ресурсов. 

Для получения более наглядного результата авторы также разделили компании на две группы: с высокой и низкой степенью цифровой трансформации. Если бизнес не занимался устойчивым развитием и его ESG-рейтинг был низким, увеличение инвестиций в цифровизацию снижало количество патентов на зеленые инновации на 12 процентов. Однако, если рейтинг компании был высоким, этот переход, наоборот, увеличивал инвестиции в зеленые технологии на шесть процентов. Исследование показывает, что зависимости между цифровой и ESG-трансформацией срабатывают по-разному в компаниях с государственным участием и в частных. В обеих группах цифровизация создает эффект финансовых ограничений. Однако в компаниях с государственной собственностью смягчающий эффект ESG-профиля для результатов зеленых инноваций не работает. 

Авторы отмечают, что компаниям следует стратегически сбалансировать внутренние ресурсы и не жертвовать другими сферами ради ускорения цифровизации. А регулярное раскрытие ESG-показателей позволит повысить прозрачность и привлечь дополнительное финансирование.

«Несмотря на то что исследование было проведено на данных компаний КНР, его результаты актуальны и для России. В нашей стране похожий тип экономики, среди крупных публичных компаний доминируют ресурсные, энергопотребляющие фирмы, значительным количеством компаний частично владеет государство», — прокомментировала руководитель Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Ирина Ивашковская.

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# зеленые технологии
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# цифровизация
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
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