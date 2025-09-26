Уведомления
Ученые нашли способ сделать пластик эластичным с помощью отходов бумажных комбинатов
Специалисты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Центра экологической промышленной политики при Минпромторге России разработали способ переработки токсичных отходов целлюлозно-бумажной промышленности в ценное сырье для нефтехимии — пластификатор для производства поливинилхлоридов (ПВХ).
Пластификатор — вещество, которое вводят в состав ПВХ для придания им эластичности. В промышленности для производства резины, кожи, синтетических тканей и других материалов сейчас используется такой пластификатор, как трикрезилфосфат. Его изготавливают из природного сырья, что делает продукт достаточно дорогостоящим. Разработанный в Губкинском университете метод позволил получить не менее эффективный пластификатор из талловых масел — отходов, образующихся на предприятиях в результате переработки растительного сырья.
«Истощение природных ресурсов подталкивает к поиску новых сырьевых материалов для нефтегазового комплекса. Особенно важно найти применение отходам, которые пока не утилизируются вообще или недостаточно эффективно. Мы поставили цель исследовать жиросодержащие отходы. Сейчас в России почти пятая их часть – 22% — остается на полигонах и безвозвратно теряется в качестве потенциального сырья», — отметил профессор кафедры промышленной экологии Станислав Мещеряков.
По данным Росстата, ежегодно в стране образуется более 100 миллионов тонн жиросодержащих отходов.
Ученые исследовали различные типы жиросодержащих отходов предприятий пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности. На первом этапе из образцов были выделены этиловые и бутиловые эфиры жирных кислот. Структура полученных соединений подтверждалась с помощью метода ИК-спектрометрии. На следующей стадии эксперимента эфиры были исследованы в качестве пластификаторов на совместимость с поливинилхлоридом капиллярным методом. Исследование показало, что этиловый эфир из талловых масел обладает теми же пластифицирующими свойствами, что и трикрезилфосфат.
«Синтезированный в рамках эксперимента материал может служить полноценной заменой пластификатору из природного сырья, что позволит сберечь ископаемые ресурсы и одновременно решить проблему утилизации опасных отходов», — подчеркнул Станислав Мещеряков.
Во время эксперимента исследователи также изучили токсичность исходных отходов и синтезированных из них продуктов. Метод биотестирования подтвердил экологическую эффективность переработки: процесс сократил степень опасности веществ для окружающей среды.
«Разработанный метод утилизации жиросодержащих отходов очень перспективен. Он позволяет получить пластификаторы, которые могут заменить часть исходного природного сырья в нефтегазовом производстве. Учитывая, что отдельные компании сейчас вынуждены закупать пластификаторы за рубежом, отечественная разработка особенно актуальна», — добавил Станислав Мещеряков.
В перспективе ученые планируют исследовать возможности переработки других типов жиросодержащих отходов.
Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».
Международная группа специалистов в области экологии и биологии изучила содержимое желудочно-кишечных трактов редчайших пресноводных китообразных — индских дельфинов. Исследование показало, что глобальная проблема пластикового загрязнения коснулась и этого исчезающего вида.
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
