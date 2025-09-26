  • Добавить в закладки
26 сентября, 17:17
Губкинский университет
Ученые нашли способ сделать пластик эластичным с помощью отходов бумажных комбинатов

Специалисты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Центра экологической промышленной политики при Минпромторге России разработали способ переработки токсичных отходов целлюлозно-бумажной промышленности в ценное сырье для нефтехимии — пластификатор для производства поливинилхлоридов (ПВХ).

Губкинский университет
# отходы
# ПВХ
# пластик
# целлюлоза
Разработан способ превращения токсичных отходов в ценный пластификатор для ПВХ / © Пресс-служба Губкинского университета

Пластификатор — вещество, которое вводят в состав ПВХ для придания им эластичности. В промышленности для производства резины, кожи, синтетических тканей и других материалов сейчас используется такой пластификатор, как трикрезилфосфат. Его изготавливают из природного сырья, что делает продукт достаточно дорогостоящим. Разработанный в Губкинском университете метод позволил получить не менее эффективный пластификатор из талловых масел — отходов, образующихся на предприятиях в результате переработки растительного сырья.

«Истощение природных ресурсов подталкивает к поиску новых сырьевых материалов для нефтегазового комплекса. Особенно важно найти применение отходам, которые пока не утилизируются вообще или недостаточно эффективно. Мы поставили цель исследовать жиросодержащие отходы. Сейчас в России почти пятая их часть – 22% — остается на полигонах и безвозвратно теряется в качестве потенциального сырья», — отметил профессор кафедры промышленной экологии Станислав Мещеряков.

По данным Росстата, ежегодно в стране образуется более 100 миллионов тонн жиросодержащих отходов.

Ученые исследовали различные типы жиросодержащих отходов предприятий пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности. На первом этапе из образцов были выделены этиловые и бутиловые эфиры жирных кислот.  Структура полученных соединений подтверждалась с помощью метода ИК-спектрометрии. На следующей стадии эксперимента эфиры были исследованы в качестве пластификаторов на совместимость с поливинилхлоридом капиллярным методом. Исследование показало, что этиловый эфир из талловых масел обладает теми же пластифицирующими свойствами, что и трикрезилфосфат.

Лабораторное оборудование / © Пресс-служба Губкинского университета

«Синтезированный в рамках эксперимента материал может служить полноценной заменой пластификатору из природного сырья, что позволит сберечь ископаемые ресурсы и одновременно решить проблему утилизации опасных отходов», — подчеркнул Станислав Мещеряков.

Во время эксперимента исследователи также изучили токсичность исходных отходов и синтезированных из них продуктов. Метод биотестирования подтвердил экологическую эффективность переработки: процесс сократил степень опасности веществ для окружающей среды.

«Разработанный метод утилизации жиросодержащих отходов очень перспективен. Он позволяет получить пластификаторы, которые могут заменить часть исходного природного сырья в нефтегазовом производстве. Учитывая, что отдельные компании сейчас вынуждены закупать пластификаторы за рубежом, отечественная разработка особенно актуальна», — добавил Станислав Мещеряков.

В перспективе ученые планируют исследовать возможности переработки других типов жиросодержащих отходов.

Губкинский университет
10 статей
Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, известен также как Губкинский университет – ведущий российский вуз по подготовке кадров и проведению научных исследований для всей цепочки нефтегазового сектора. В университете действуют два научно-исследовательских института, отраслевые научно-образовательные центры, молодежные лаборатории, работает более 40 коллективов ученых-исследователей, выполняющих перспективные фундаментальные и поисковые проекты.
Губкинский университет
Комментарии

