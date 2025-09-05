Плавать с виртуальными дельфинами оказалось полезнее для психики, чем с реальными

Психологи МГППУ сравнили эффективность реальной дельфинотерапии и ее виртуального аналога. Результаты показали, что виртуальное взаимодействие с дельфинами не только сохраняет все положительные эффекты реального сеанса (улучшение настроения, снижение стресса и негативных эмоций), но и в некоторых случаях превосходит его, делая терапию более доступной, безопасной и комфортной для пациентов.

В борьбе с депрессией и тревогой психологи все больше обращают внимание на использование виртуальной реальности (ВР), а также на психологические эффекты взаимодействия человека с животными, ведь доказано, что домашние питомцы влияют на эмоциональное состояние и настроение человека. Анималотерапия — вид медико-психологической реабилитации, в котором животные помогают человеку справляться с тревогами, депрессией и даже некоторыми психическими расстройствами. Особенно популярны и эффективны в анималотерапии собаки, лошади и дельфины или белухи. Психологи МГППУ выяснили, в чем преимущества и недостатки как непосредственной анималотерапии, так и виртуального ее варианта. Исследование опубликовано в журнале «Экспериментальная психология».

Дельфинотерапия с 1960-х годов привлекает внимание благодаря свооей способности улучшать настроение, развивать речь и двигательные функции, помогать пациентам с аутизмом, детским церебральным параличом, СДВГ, расстройствами личности. Общение с дельфинами и белухами положительно влияет на организм человека благодаря сочетанию прикосновений к животному, звуковых волн и эмоционального взаимодействия. Это помогает улучшить настроение, снять стресс и укрепить здоровье. Например, детям с синдромом Дауна дельфины помогли социализироваться в четыре раза успешнее. Однако у этого метода есть свои ограничения — он дорогой и недоступный для широких масс, а также взаимодействие с китообразными требует некоторой готовности к взаимодействию с диким животным.

На сегодняшний день существует возможность нивелировать неудобства с помощью виртуальной реальности (ВР). Психологи МГППУ провели эксперимент, чтобы понять, чем отличаются эмоции «плавающих» участников дельфинотерапии, от «наблюдающих», а также оценили разницу в эффекте от виртуального и реального сеанса.

Результаты опросников, которые заполняли участники до и после эксперимента, показали, что терапия с применением ВР, например, взаимодействие с виртуальными белухами, не только сохраняет полезные эффекты традиционной анималотерапии, но и немного превосходит ее, по крайней мере при единичном сеансе и у психически здоровых людей. В частности, даже после одного сеанса в виртуальной реальности у испытуемых достоверно повышается настроение, улучшается самочувствие, увеличивается проявление положительных эмоций — радости, удивления и интереса. При этом снижается выраженность негативных чувств: горя, гнева, отвращения, презрения, страха, стыда и вины.

Интересно, что участники, которые наблюдали за дельфинами со стороны (с расстояния 2-3 метров), испытывали более выраженные положительные изменения настроения, чем те, кто плавали с животными. У них сильнее заметно улучшение позитивных эмоций и ослабление негативных. Возможно, у плавающих эффект чуть менее выражен, во-первых, из-за самого процесса, который мог вызвать стресс — холодная вода и взаимодействие с незнакомым крупным животным могут напугать даже взрослых людей; во-вторых, изначально у плавающих эмоциональный фон был благоприятным, предположительно, благодаря предвкушения скорой встречи с морскими животными, поэтому разница показателей до и после небольшая.

Преимущества разработки в том, что ВР позволяет окунуться в мир дельфинов виртуально, избегая неудобств, связанных с реальным плаванием: холодной водой, риском травм, финансовыми затратами на содержание животных, транспортной недоступностью центров плавания с дельфинами для большинства населенных пунктов. Технология делает анималотерапию доступной более широким слоям населения, сохраняя при этом все ее положительные эффекты.

Кроме того, в проведенных исследованиях иностранных коллег виртуальная реальность успешно применяется в психотерапии и для создания природных успокаивающих пейзажей— леса, космоса, водных пространств, которые расслабляют, снимают стресс и улучшают качество сна. Таким образом, ВР имеет все шансы стать новым, безопасным и эффективным инструментом психологической помощи.

Исследование проведено психологом МГППУ Татьяной Дорониной совместно со магистрантом Екатериной Павловой.

