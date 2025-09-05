Уведомления
Плавать с виртуальными дельфинами оказалось полезнее для психики, чем с реальными
Психологи МГППУ сравнили эффективность реальной дельфинотерапии и ее виртуального аналога. Результаты показали, что виртуальное взаимодействие с дельфинами не только сохраняет все положительные эффекты реального сеанса (улучшение настроения, снижение стресса и негативных эмоций), но и в некоторых случаях превосходит его, делая терапию более доступной, безопасной и комфортной для пациентов.
В борьбе с депрессией и тревогой психологи все больше обращают внимание на использование виртуальной реальности (ВР), а также на психологические эффекты взаимодействия человека с животными, ведь доказано, что домашние питомцы влияют на эмоциональное состояние и настроение человека. Анималотерапия — вид медико-психологической реабилитации, в котором животные помогают человеку справляться с тревогами, депрессией и даже некоторыми психическими расстройствами. Особенно популярны и эффективны в анималотерапии собаки, лошади и дельфины или белухи. Психологи МГППУ выяснили, в чем преимущества и недостатки как непосредственной анималотерапии, так и виртуального ее варианта. Исследование опубликовано в журнале «Экспериментальная психология».
Дельфинотерапия с 1960-х годов привлекает внимание благодаря свооей способности улучшать настроение, развивать речь и двигательные функции, помогать пациентам с аутизмом, детским церебральным параличом, СДВГ, расстройствами личности. Общение с дельфинами и белухами положительно влияет на организм человека благодаря сочетанию прикосновений к животному, звуковых волн и эмоционального взаимодействия. Это помогает улучшить настроение, снять стресс и укрепить здоровье. Например, детям с синдромом Дауна дельфины помогли социализироваться в четыре раза успешнее. Однако у этого метода есть свои ограничения — он дорогой и недоступный для широких масс, а также взаимодействие с китообразными требует некоторой готовности к взаимодействию с диким животным.
На сегодняшний день существует возможность нивелировать неудобства с помощью виртуальной реальности (ВР). Психологи МГППУ провели эксперимент, чтобы понять, чем отличаются эмоции «плавающих» участников дельфинотерапии, от «наблюдающих», а также оценили разницу в эффекте от виртуального и реального сеанса.
Результаты опросников, которые заполняли участники до и после эксперимента, показали, что терапия с применением ВР, например, взаимодействие с виртуальными белухами, не только сохраняет полезные эффекты традиционной анималотерапии, но и немного превосходит ее, по крайней мере при единичном сеансе и у психически здоровых людей. В частности, даже после одного сеанса в виртуальной реальности у испытуемых достоверно повышается настроение, улучшается самочувствие, увеличивается проявление положительных эмоций — радости, удивления и интереса. При этом снижается выраженность негативных чувств: горя, гнева, отвращения, презрения, страха, стыда и вины.
Интересно, что участники, которые наблюдали за дельфинами со стороны (с расстояния 2-3 метров), испытывали более выраженные положительные изменения настроения, чем те, кто плавали с животными. У них сильнее заметно улучшение позитивных эмоций и ослабление негативных. Возможно, у плавающих эффект чуть менее выражен, во-первых, из-за самого процесса, который мог вызвать стресс — холодная вода и взаимодействие с незнакомым крупным животным могут напугать даже взрослых людей; во-вторых, изначально у плавающих эмоциональный фон был благоприятным, предположительно, благодаря предвкушения скорой встречи с морскими животными, поэтому разница показателей до и после небольшая.
Преимущества разработки в том, что ВР позволяет окунуться в мир дельфинов виртуально, избегая неудобств, связанных с реальным плаванием: холодной водой, риском травм, финансовыми затратами на содержание животных, транспортной недоступностью центров плавания с дельфинами для большинства населенных пунктов. Технология делает анималотерапию доступной более широким слоям населения, сохраняя при этом все ее положительные эффекты.
Кроме того, в проведенных исследованиях иностранных коллег виртуальная реальность успешно применяется в психотерапии и для создания природных успокаивающих пейзажей— леса, космоса, водных пространств, которые расслабляют, снимают стресс и улучшают качество сна. Таким образом, ВР имеет все шансы стать новым, безопасным и эффективным инструментом психологической помощи.
Исследование проведено психологом МГППУ Татьяной Дорониной совместно со магистрантом Екатериной Павловой.
Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
