Вредный газ от нефтедобычи теперь не будут сжигать, а превратят в полезное топливо для гоночных автомобилей

В ПНИПУ разработали и запатентовали компактный блочно-модульный комплекс для производства метанола непосредственно на месторождениях, что позволяет удешевить его получение в 3-4 раза по сравнению с закупкой у крупных производителей. Эта технология решает проблему дефицита и высокой стоимости доставки метанола на удаленные промыслы, устраняет необходимость в сложной инфраструктуре и особых условиях хранения, а также помогает предприятиям соблюдать экологические стандарты, перерабатывая попутный газ в ценное сырье вместо его сжигания. Универсальность установки позволяет производить не только метанол для собственных нужд, но и другую продукцию газохимии, адаптируя производство под конкретные задачи, что особенно актуально для малых и изолированных месторождений с перспективой масштабирования до 40 тысяч тонн в год.

В России острой проблемой нефтегазовой отрасли является дефицит на промыслах доступного метанола. Он действует как растворитель, поэтому необходим почти на каждом этапе процесса добычи углеводородов: его используют, например, для предотвращения образования гидратов — ледоподобных кристаллов из газа и воды — в трубопроводах и стволах скважин, а также в качестве топлива для гоночных автомобилей. Но чем дальше месторождение от централизованных производств метанола, тем дороже обходится его доставка.

Транспортировка требует специальных условий, строительства хранилищ — дополнительных вложений: метанол ядовит, легко воспламеняется, его пары опасны при вдыхании, поэтому вещество требует особых условий хранения. Проблему усугубляют и новые экологические стандарты по факельному сжиганию газового сырья — попутного нефтяного газа, низконапорного природного газа, шахтного метана, – требуя его переработки и сокращения углеродного следа предприятий. В результате компании оказываются перед выбором: тратить средства на логистику или нарушать экологические требования, рискуя штрафами. Существующие промышленные комплексы производства метанола слишком дороги и громоздки, чтобы размещать их на небольших и удаленных месторождениях.

Ученые Пермского Политеха разрабатывают компактный блочно-модульный комплекс, способный рентабельно производить метанол прямо на месте добычи. Себестоимость подобного производства в пересчете на единицу продукции сравнима с действующими крупнотоннажными предприятиями. Однако конечная цена метанола, производимого на месторождении из собственного сырья для потребителя-недропользователя, в 3-4 раза ниже по сравнению с закупаемым на бирже напрямую у крупного производителя.

Предложенная идея ученых объединяет экономическую эффективность и экологичность. Разработка направлена на создание блочно-модульного комплекса, в основе которого – универсальные химические реакторы с малогабаритными радиальными элементами.

— В отличие от крупных заводов, которые требуют сложной и крайне дорогой инфраструктуры — парогенераторов, систем водоподготовки, воздухоразделительных установок — новая система обходится без этих дорогостоящих узлов. Благодаря чему комплекс остается компактным, простым в эксплуатации и доступным по цене. При этом он способен вырабатывать до 40 тысяч тонн метанола в год, что делает технологию применимой не только для крупных, но и для малых месторождений. Производимый метанол может использоваться как для собственных нужд предприятий, так и для реализации на локальном рынке, обеспечивая регион дополнительным источником дохода, — комментирует участник проекта, заместитель директора Центра трансфера технологий по работе с индустриальными партнерами ПНИПУ Вадим Котов.

Особенно важно, что новый класс аппаратов, разрабатываемых командой проекта, не ограничивается только выпуском метанола. Универсальность реакторов позволяет получать широкий ассортимент продуктов газохимии.

— Это означает, что предприятия смогут адаптировать производство под конкретные потребности, будь то сырье для дальнейшей химической переработки или материалы для внутреннего использования. Такой подход открывает путь к созданию небольших, но высокоэффективных производств, способных снизить зависимость добывающий предприятий от крупных централизованных заводов и сделать переработку газа более гибкой, — рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры оборудования и автоматизации химических производств, кандидат технических наук Александр Кондрашов.

Сегодня проект достиг уровня технологической готовности УГТ4, что подтверждает его практическую состоятельность. Это означает, что разработка уже прошла стадию лабораторных экспериментов и доказала возможность стабильной работы в условиях, приближенных к реальным. Следующим шагом станет создание опытно-промышленного образца производительностью до тысячи тонн метанола в год. После отработки технологии пилотный модуль можно будет масштабировать до 40 тысяч тонн продукции в год, а значит, сделать решение массовым и доступным для десятков российских предприятий.

Таким образом, новая технология решает сразу несколько проблем. Во-первых, она снижает зависимость нефтегазовой отрасли от поставок метанола в удалённые районы со сложным климатом и слабо развитой инфраструктурой и сокращает логистические издержки добывающих компаний. Во-вторых, она помогает выполнять экологические нормы, превращая попутный нефтяной газ и низконапорный природный газ из отходов в ценное сырье. В-третьих, она делает переработку доступной даже для небольших месторождений, обеспечивая равные условия развития для разных регионов.

На разработку получен патент. Создание комплекса выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

ПНИПУ 1234 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.