В Петербурге придумали как оценить одноразовую посуду и пакеты на биоразлагаемость

Ученые ИТМО предложили систему для оценки способности материалов к биоразложению. Это многоступенчатая установка, которая позволяет определить время и точный процент распада различных образцов, например одноразовой посуды, кофейных стаканчиков или пакетов. В будущем разработка может стать основой для национальной системы сертификации в России.

Надпись «биоразлагаемый» не всегда означает, что продукт будет полностью переработан микроорганизмами и не оставит след в виде микропластика. Пока это понятие слишком размыто, а, значит, «продавать» под ним можно все что угодно. Функцию контроля этих процессов на мировом рынке берет на себя система сертификации OK compost — официальная маркировка, которую получают материалы, прошедшие все необходимые тесты на подтверждение полного разложения продукта и отсутствие негативного воздействия на растения после распада. В России подобный механизм оценки качества пока не утвержден.

Разработанная учеными ИТМО установка позволит проводить экспертизу компостирования материалов и установить границы этого понятия на рынке.

«Система OK compost в настоящий момент действует в России только для товаров, которые продолжают завозить из-за рубежа, но внутри страны ни у кого нет полномочий выдавать эту маркировку. Получается, что у нас нет собственной системы сертификации и лейбла, а европейский стандарт мы использовать не можем. Поэтому наш следующий шаг — аттестация измерительного оборудования и получение документов, позволяющих выдавать официальные сертификаты материалам, которые мы будем тестировать», — объясняет Нелли Молодкина, руководитель проекта, доцент факультета экотехнологий ИТМО.

Оборудование создано на основе российского ГОСТ, переведенного с международного стандарта ИСО — лишь он позволяет выдавать лейбл OK compost. Методика представляет собой контролируемое наблюдение за разложением материала с постоянным измерением уровня выделяемого в процессе углекислого газа, который и выступает показателем степени компостирования. Установка — основа с несколькими ярусами, на каждом из них расположены емкости с реактивами, улавливающими CO2, и с самими образцами, помещенными в колбы с почвой и органическим удобрением.

«У нас есть три емкости: в одной — компост с исследуемым материалом, во второй — компост с эталонным образцом в качестве положительного контроля (то есть образец с подтвержденной способностью к биоразложению), в третьей — чистый компост как отрицательный контроль. Каждая такая комбинация повторяется трижды и изучается по отдельности, чтобы обеспечить наличие статически достоверных данных разницы между средними значениям показателей», — рассказывает Евгений Николаев, один из авторов проекта, аспирант факультета экотехнологий ИТМО.

Тестирование длится от 45 суток до шести месяцев — зависит от времени разложения материала. В результате ученые получают точный процент степени биоразложения. Если показатель достигает отметки в 90 процентов, то материал будет считаться биоразлагаемым. Если меньше, то делается вывод, что он не компостируемый.

В установке уже удалось протестировать пять образцов: крышки от кофейных стаканчиков с лейблом OK compost, сами стаканчики, созданные учеными биоразлагаемые посуду и жидкий пластырь, а также рыночный образец посуды. Первый тест подтвердил точность используемого метода оценки. Пока данные о степени разложения продукта и объемах выделяемого при этом углекислого газа ученые собирают вручную. В дальнейшем они планируют максимально автоматизировать этот процесс. У проекта уже есть коммерческий партнер, который заинтересован в развитии проекта и готов инвестировать в систему тестирования.

«Биоразлагаемые материалы будут постоянно появляться и внедряться. Скорее всего, будут происходить изменения и на государственном уровне относительно регулирования этих процессов. В итоге мы придем к тому, что эта маркировка станет обязательной», — заключает Нелли Молодкина.

Проект разработан в рамках программы проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКТР).

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Университет ИТМО 42 статей Университет ИТМО (Санкт-Петербург) — национальный исследовательский университет, ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий. Альма-матер победителей международных соревнований по программированию: ICPC (единственный в мире семикратный чемпион), Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Яндекс.Алгоритм, Russian Code Cup, Topcoder Open и др. Приоритетные направления: IT, фотоника, робототехника, квантовые коммуникации, трансляционная медицина, урбанистика, Art&Science, Science Communication.