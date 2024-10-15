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НИТУ МИСИС
1

В НИТУ МИСИС создали магнитные микропровода для смарт-имплантатов

4.4

Ученые НИТУ МИСИС представили новые ультратонкие аморфные микропровода для биомедицинских бесконтактных датчиков и встраиваемых в имплантаты сенсорных элементов. Это открывает новые перспективы для изготовления высокочувствительных диагностических приборов и «умных» имплантатов, которые смогут отследить зарождение деградационных процессов, а также выявить причины отторжения или ослабления имплантатов. В отличии от аналогов, представленные микропровода тоньше и рентабельнее в производстве.

НИТУ МИСИС
# бесконтактные датчики
# датчики
# магнитное поле
# смарт-имплантаты
# ферромагнетизм
Ферромагнитные микропровода / © Пресс-служба НИТУ МИСИС

Ферромагнитные материалы обладают нелинейными свойствами, то есть при изменении магнитного поля не происходит пропорционального изменения намагниченности вещества. Это свойство важно для генерации высших гармоник — дополнительных частот в сигнале электрического напряжения, которые зависят от внешних воздействий.

«Когда ферромагнитные микропровода находятся в аморфном состоянии, их магнитные свойства сильно зависят от механических нагрузок-растяжений и сжатий. Например, если провод растянуть, то энергия, определяющая направление намагничивания, уменьшается. В результате, намагниченность жилы медленнее реагирует на внешние магнитные поля и сигнал электрического напряжения становится шире, теряя высокие частоты», — сказал доцент кафедры технологии материалов электроники НИТУ МИСИС Николай Юданов.

Ученые Университета МИСИС создали покрытые стеклянной оболочкой микропровода на основе железа, кобальта, кремния, бора и хрома, которые изменяют магнитные свойства при механическом воздействии. Диаметр — 30 микрометров, что тоньше человеческого волоса. Чтобы исследовать микропровода в качестве элементов бесконтактного сбора данных, разработана система плоских катушек, с помощью которой можно дистанционно перемагничивать провод и детектировать сигнал электрического напряжения. Подробнее исследование описано в научном журнале Physics of Metals and Metallography.

© Пресс-служба НИТУ МИСИС

«Мы показали потенциал аморфных микропроводов в качестве бесконтактных датчиков для обнаружения механических напряжений, что способствует развитию технологий дистанционного мониторинга, например, механических напряжений и температуры. Полученные результаты могут послужить основой для разрабатываемых “умных” материалов или смарт-имплантатов», — добавила доктор физико-математических наук Лариса Панина, профессор кафедры технологии материалов электроники, научный консультант лаборатории «Интеллектуальные сенсорные системы» НИТУ МИСИС. 

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НИТУ МИСИС
62 статей
Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.
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НИТУ МИСИС
# бесконтактные датчики
# датчики
# магнитное поле
# смарт-имплантаты
# ферромагнетизм
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