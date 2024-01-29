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РНФ
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Найдены антибиотики для безопасного лечения бактериальных инфекций у новорожденных

4.4

Российские ученые доказали, что не все антибиотики, используемые для лечения тяжелых бактериальных инфекций у младенцев, вредят работе почек. Оказалось, что есть комбинации препаратов, которые, наоборот, улучшают состояние этих органов при болезни. Полученные данные помогут врачам подбирать безопасное лечение для новорожденных, которое не приведет к серьезным побочным эффектам.

РНФ
# антибиотики
# бактериальная инфекция
# младенцы
# новорожденные
# Почки
Ребенок
Найдены антибиотики для безопасного лечения бактериальных инфекций у новорожденных / © Getty images

Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Life Sciences. Иммунная система новорожденных детей очень слаба, чтобы самостоятельно бороться с бактериями и вирусами. Поэтому врачи часто сталкиваются с тем, что у младенцев появляются инфекционные заболевания. По статистике, они становятся причиной 30 процентов младенческих смертей.

Одна из наиболее опасных инфекций для новорожденных — неонатальный сепсис — бактериальное заражение крови, которое распространяется на большинство органов и особенно сильно нарушает работу почек. Лечат сепсис с помощью антибиотиков, однако некоторые из них могут усугублять поражение почек.

Ученые из Института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ (Москва) и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова (Москва) оценили, как 12 различных антибиотиков, назначаемых новорожденным с симптомами сепсиса, влияют на работу их почек. Для этого исследователи проанализировали образцы крови и мочи у 44 младенцев, 5 из которых были здоровы, а остальные имели симптомы сепсиса и принимали антибиотики. Авторы оценивали тяжесть бактериальной инфекции, а также наличие повреждения почек по количеству молекул-маркеров в крови и моче, уровень которых повышается при соответствующих заболеваниях.

Оказалось, что лечение ампициллином в комбинации с сульбактамом или метронидазолом не только не вызывает острое поражение почек, но и уменьшает его при сепсисе. Напротив, антибиотики нетилмицин, цефепим, линезолид или имипенем в сочетании с циластатином ухудшили работу почек у младенцев.

Ирина Певзнер наносит образцы мочи на полиакриламидный гель / © Любава Зорова

Параллельно авторы провели эксперимент на лабораторных животных. У 16 новорожденных крысят искусственно вызывали воспаление, которое имитировало сепсис. Затем грызунам вводили гентамицин — еще один широко используемый в медицине антибиотик. Через сутки после введения препарата у животных брали кровь и мочу для анализа. Исследование показало, что гентамицин также улучшает функцию почек во время воспаления, имитирующего сепсис.

«Наши результаты показывают, что прием антибиотиков не всегда отрицательно сказывается на состоянии почек при сепсисе. Так, мы определили препараты, которым следует отдавать предпочтение при лечении сепсиса у новорожденных, и те, которые следует применять с осторожностью», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Ирина Певзнер, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ.

Результаты исследования важны для педиатров и неонатологов, поскольку помогут правильно подбирать препараты для лечения сепсиса у младенцев и снизить риск развития осложнений, связанных с почечной недостаточностью.

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РНФ осуществляет финансовую и организационную поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований посредством финансирования прошедших конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов.
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# антибиотики
# бактериальная инфекция
# младенцы
# новорожденные
# Почки
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