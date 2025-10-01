Молодость — в яйце: как куриные эмбрионы борются со старением

Принято считать, что антивозрастная косметика — сфера высоких технологий и синтетических пептидов. Однако один из самых многообещающих и неоднозначных ингредиентов для молодости кожи человечество знает тысячи лет, и он находится буквально в яйце. Ученые Пермского Политеха рассказали, в чем польза косметики с эмбриональными экстрактами и насколько безопасно ее применение.

Впервые активные компоненты животного происхождения для ухода за кожей начали использовать в Древнем Египте, еще до нашей эры. Археологи находят в гробницах мази на основе львиного жира и бычьей крови. Древние греки и римляне, для которых косметология была неотъемлемой частью жизни, обогащали оливковое масло природными жирами, а для создания помад и духов использовали сало и мускус.

Традиция использования натуральных компонентов в косметике насчитывает тысячелетия. При этом самый большой прорыв в индустрии красоты случился благодаря обычной курице, которую человек приручил 3500 лет назад.

— Исторически различные части курицы, включая яйца и зародыши, находили применение в традиционной медицине и ритуалах красоты в разных культурах. Например, яичный желток, богатый питательными веществами, веками служил для ухода за волосами и кожей, а мелко помолотую скорлупу брали за основу для натурального скраба. Однако целенаправленное использование куриных эмбрионов, особенно на ранних стадиях развития, именно в косметических целях — это относительно новая технология, которая активно развивается последние 20-30 лет. Она стала возможной благодаря открытию уникального биохимического состава, — объясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова.

В древних практиках применение зародышей носило скорее ритуально-символический характер. Например, в традиционной китайской медицине оплодотворенные яйца считались носителями жизненной силы «ци» и использовались в составе общеукрепляющих снадобий.

Биоактивная «капсула молодости»

По словам ученых, зародыши богаты биологически активными веществами: протеинами, аминокислотами, витаминами (A, E, D, группы B), минералами и пептидами. Легко проникая в глубокие слои кожи, эти компоненты, и особенно факторы роста, эффективно стимулируют обновление клеток и производство коллагена.

В современном мировом ассортименте косметических средств доля продуктов, где ключевыми активными компонентами выступают ингредиенты животного происхождения, такие как пчелиный яд, муцин улитки или экстракт икры, оценивается всего в 3-5%. Эти эксклюзивные составляющие используются преимущественно в премиальном сегменте и специализированной космецевтике, где они ценятся за свои уникальные регенерирующие и омолаживающие свойства.

— Именно коллаген играет ключевую роль в поддержании упругости и эластичности кожи. Процесс его естественного замедления синтеза начинается уже после 25 лет, что и приводит к первым видимым возрастным изменениям. Экстракты куриных эмбрионов не только доставляют готовый коллаген, но и стимулируют кожу производить собственный, — комментирует Лариса Волкова.

Эти свойства делают экстракты привлекательными для антивозрастной косметики. Продукты на их основе — сыворотки, кремы, маски и инъекции позиционируются как средства для регенерации кожи, улучшения цвета лица и борьбы с морщинами. Особенную популярность такая косметика приобрела в Южной Корее и Японии, где культура ухода за кожей сочетается со стремлением к инновациям.

Как добывают экстракты: от оплодотворенного яйца до биоактивного концентрата

Процесс получения экстрактов начинается с инкубации оплодотворенных яиц в течение 7–14 дней. На этой стадии под скорлупой образуется куриный зародыш — это не сформировавшийся птенец, а активная концентрация первичных клеток и тканей, находящихся на пике своего развития. В этот период происходит интенсивный процесс органогенеза (закладки будущих органов), благодаря чему эмбрион представляет собой уникальный «биоконцентрат» (природный продукт биологически активных веществ). При этом на данном этапе эмбрион не имеет нервной системы и не является жизнеспособным вне естественной защитной оболочки, что считается ключевым с биоэтической точки зрения.

— После вскрытия яиц в стерильных условиях извлеченная биомасса проходит несколько этапов обработки: измельчение до однородной массы, выделение целевых компонентов путем ферментативного гидролиза (расщепление веществ с помощью ферментов) или ультразвука, многоступенчатую очистку от аллергенов и стерилизацию. Конечным продуктом становится стерильный раствор или порошок, который добавляется в косметические и медицинские препараты, — рассказывает Лариса Волкова.

Регенерация после пилинга и других эстетических процедур

Способность экстрактов куриных эмбрионов к активной регенерации находит применение и в эстетической медицине. После таких агрессивных процедур, как химический пилинг, лазерная коррекция или дермабразия (механическая шлифовка лица для выравнивания ее рельефа), кожа нуждается в интенсивном восстановлении. Биоактивные компоненты, в частности факторы роста, содержащиеся в этих концентратах, стимулируют заживление, ускоряют обновление клеток и способствуют восстановлению защитного эпидермального барьера. Это позволяет сократить период реабилитации, минимизировать риск покраснений и воспалений, а также усилить эффект от проведенной процедуры за счет активного синтеза нового коллагена.

Способность экстрактов куриных эмбрионов к активной регенерации находит применение и в эстетической медицине / © engin akyurt, Unsplash

— Ключевое преимущество экстрактов куриных эмбрионов в реабилитационной косметологии — их комплексное действие. Они работают не на одном, а сразу на нескольких уровнях: противовоспалительном, регенеративном и иммуномодулирующем. После лазерных процедур или пилингов кожа по сути представляет собой контролируемую раненую поверхность. Факторы роста в составе этих препаратах целенаправленно «дают сигнал» фибробластам — клеткам, отвечающим за выработку коллагена и эластина, — активизироваться. Это значительно ускоряет процесс заживления и позволяет добиться более выраженного омолаживающего результата от самой процедуры, так как новая, здоровая кожа формируется в оптимизированных условиях, — подчеркивает Лариса Волкова.

Этика и безопасность

Конечно, несмотря на многообещающие результаты, использование куриных эмбрионов в косметике вызывает этические вопросы. Основная дискуссия разворачивается вокруг гуманности использования зародышей, даже на ранних стадиях развития.

— С этической точки зрения важно подчеркнуть, что в промышленных масштабах яйца для производства экстрактов поступают с птицефабрик, и их получение не связано с уничтожением жизнеспособных птенцов. Однако для части потребителей, особенно придерживающихся веганских принципов, сам факт использования любого компонента животного происхождения остается неприемлемым. Это ставит перед брендами задачу обеспечивать максимальную прозрачность цепочки поставок и четко маркировать свою продукцию, — добавляет Лариса Волкова.

Помимо гуманных аспектов, существуют и практические ограничения. Производство таких экстрактов остается технологически сложным и дорогостоящим процессом, что напрямую влияет на итоговую стоимость косметических продуктов. Кроме того, несмотря на многоступенчатую очистку, сохраняется потенциальный, хотя и минимальный, риск аллергических реакций у людей с чувствительностью к яичному белку.

Лаборатория в скорлупе: от тестирования лекарств до изучения сосудов

Уникальные свойства зародышей нашли применение не только в прикладной медицине, но и в фундаментальных научных исследованиях. Благодаря быстрому делению клеток и биосовместимости с человеческими тканями, они служат идеальной моделью для изучения сложных биологических процессов.

— У куриного яйца есть особая оболочка. Ее используют для изучения ангиогенеза, то есть процесса образования новых кровеносных сосудов. Это критически важно для разработки противоопухолевой терапии, поскольку раковые клетки стимулируют рост собственной сосудистой сети для питания опухоли, — уточняет Лариса Волкова.

Кроме того, по словам эксперта, куриные эмбрионы эффективно используются для доклинического тестирования противораковых препаратов. На их модели можно быстро и относительно недорого оценить эффективность новых химиотерапевтических соединений и их влияние на распространение раковых клеток по организму.

Растительные альтернативы

На фоне растущего спроса на натуральную косметику куриные зародыши составляют конкуренцию растительным экстрактам, предлагая принципиально разный подход.

— Фитопрепараты — алоэ, масло ши, водоросли — соответствуют принципам этичного потребления, реже вызывают аллергию и доступны по цене. Их действие направлено в первую очередь на поддержание и восстановление естественного гидролипидного барьера кожи. Однако их потенциал в борьбе с возрастными изменениями ограничен: в основном они обеспечивают увлажнение и поверхностную защиту, не оказывая значимого влияния на выработку коллагена, — делится Лариса Волкова.

Тем не менее, некоторые современные растительные экстракты, такие как центелла азиатская или красный клевер, демонстрируют способность мягко стимулировать синтез собственных белков за счет улучшения микроциркуляции и противовоспалительного действия. Но этот эффект, как правило, выражен значительно слабее, чем у биостимуляторов животного происхождения.

Эти противоречия между эффективностью, гуманностью и безопасностью стимулируют науку к поиску более компромиссных решений. Перспективным направлением является разработка биотехнологических методов, позволяющих воссоздавать ключевые биоактивные молекулы синтетическим путем или с помощью клеточных культур. Такие технологии способны сочетать лучшие свойства обоих подходов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1283 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.