Бензоилпероксид: как популярный компонент косметики превращается в канцероген
Ежедневно миллионы людей используют косметические средства, доверяя их безопасность производителям и контролирующим органам. Однако иногда даже эффективные и разрешенные ингредиенты могут таить в себе неожиданную опасность, которая проявляется при стечении определенных обстоятельств. Речь идет о потенциальном риске образования бензола — вещества, способного вызывать онкологические заболевания — в продуктах, содержащих бензоилпероксид. Чтобы разобраться в этом сложном вопросе, мы обратились к эксперту — доценту кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрею Дорохову.
Научная основа: от лекарства к яду
Бензоилпероксид, или перекись бензоила, — далеко не новичок в мире косметологии. Это вещество широко известно своими мощными антибактериальными и противовоспалительными свойствами, что делает его частым компонентом в средствах для борьбы с акне. Он эффективно уничтожает бактерии, провоцирующие воспаления, и способствует обновлению кожи. Проблема, однако, заключается не в самом веществе, а в его нестабильности.
Как объясняет Андрей Дорохов, «когда бензоилпероксид разлагается, он может выделять бензол — летучее органическое соединение». Этот процесс естественного распада значительно ускоряется под воздействием внешних факторов, главные из которых — свет и тепло. Более того, при длительном хранении, особенно если упаковка не обеспечивает надежную защиту, разложение может происходить даже при комфортной комнатной температуре. Таким образом, косметическое средство, изначально безопасное и эффективное, со временем или при неправильном обращении может превратиться в источник серьезной угрозы.
Мифы и реальность: насколько серьезен риск?
Многие потребители могут отнестись к этой информации скептически, считая, что раз бензоилпероксид разрешен к использованию, то он абсолютно безопасен. Здесь важно разделять само вещество и продукт его распада. Основной миф как раз и заключается в том, что опасен бензоилпероксид. На самом деле угрозу представляет бензол, который может в нем образоваться. Международное агентство по исследованию раковых заболеваний дает бензолу однозначную характеристику, относя его к канцерогенам первой группы. «Это подтверждает его способность вызывать онкологические заболевания у человека», — подчеркивает эксперт.
При длительном воздействии бензол способен провоцировать развитие острых форм лейкемии, хронического лимфолейкоза, множественной миеломы и лимфомы Ходжкина. Еще одно распространенное заблуждение — что опасны только пары бензола. Действительно, вдыхание его паров считается особенно рискованным, но и кожный контакт с веществом, как отмечает Андрей Дорохов, тоже несет в себе некоторые риски для здоровья.
Практическое применение: как обезопасить себя
Знание механизма образования бензола позволяет сформулировать простые, но эффективные правила, которые сведут потенциальный риск к минимуму. Первый и главный шаг — это осознанное потребление. Перед покупкой любого косметического продукта необходимо внимательно изучать его состав. Если вы обнаружили в списке ингредиентов бензоилпероксид, это не повод сразу отказываться от покупки, но сигнал к тому, что обращаться с этим средством нужно с особым вниманием.
Ключевое значение имеют условия хранения. «Не оставляйте косметику на открытом солнце или в местах с высокой температурой, например, в автомобиле, поскольку это может способствовать образованию бензола», — предупреждает доцент Дорохов. Это правило становится критически важным в летний период. Если вы нанесли средство с бензоилпероксидом на кожу, стоит избегать продолжительного нахождения под прямыми солнечными лучами.
Никогда не используйте косметику с истекшим сроком годности, так как со временем вероятность разложения активного компонента только возрастает. И наконец, делайте выбор в пользу брендов, которые дорожат своей репутацией и инвестируют в строгий контроль качества на всех этапах производства, регулярно тестируя свою продукцию на наличие опасных примесей.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
