Бензоилпероксид: как популярный компонент косметики превращается в канцероген

Ежедневно миллионы людей используют косметические средства, доверяя их безопасность производителям и контролирующим органам. Однако иногда даже эффективные и разрешенные ингредиенты могут таить в себе неожиданную опасность, которая проявляется при стечении определенных обстоятельств. Речь идет о потенциальном риске образования бензола — вещества, способного вызывать онкологические заболевания — в продуктах, содержащих бензоилпероксид. Чтобы разобраться в этом сложном вопросе, мы обратились к эксперту — доценту кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрею Дорохову.

Научная основа: от лекарства к яду

Бензоилпероксид, или перекись бензоила, — далеко не новичок в мире косметологии. Это вещество широко известно своими мощными антибактериальными и противовоспалительными свойствами, что делает его частым компонентом в средствах для борьбы с акне. Он эффективно уничтожает бактерии, провоцирующие воспаления, и способствует обновлению кожи. Проблема, однако, заключается не в самом веществе, а в его нестабильности.

Как объясняет Андрей Дорохов, «когда бензоилпероксид разлагается, он может выделять бензол — летучее органическое соединение». Этот процесс естественного распада значительно ускоряется под воздействием внешних факторов, главные из которых — свет и тепло. Более того, при длительном хранении, особенно если упаковка не обеспечивает надежную защиту, разложение может происходить даже при комфортной комнатной температуре. Таким образом, косметическое средство, изначально безопасное и эффективное, со временем или при неправильном обращении может превратиться в источник серьезной угрозы.

Мифы и реальность: насколько серьезен риск?

Многие потребители могут отнестись к этой информации скептически, считая, что раз бензоилпероксид разрешен к использованию, то он абсолютно безопасен. Здесь важно разделять само вещество и продукт его распада. Основной миф как раз и заключается в том, что опасен бензоилпероксид. На самом деле угрозу представляет бензол, который может в нем образоваться. Международное агентство по исследованию раковых заболеваний дает бензолу однозначную характеристику, относя его к канцерогенам первой группы. «Это подтверждает его способность вызывать онкологические заболевания у человека», — подчеркивает эксперт.

При длительном воздействии бензол способен провоцировать развитие острых форм лейкемии, хронического лимфолейкоза, множественной миеломы и лимфомы Ходжкина. Еще одно распространенное заблуждение — что опасны только пары бензола. Действительно, вдыхание его паров считается особенно рискованным, но и кожный контакт с веществом, как отмечает Андрей Дорохов, тоже несет в себе некоторые риски для здоровья.

Практическое применение: как обезопасить себя

Знание механизма образования бензола позволяет сформулировать простые, но эффективные правила, которые сведут потенциальный риск к минимуму. Первый и главный шаг — это осознанное потребление. Перед покупкой любого косметического продукта необходимо внимательно изучать его состав. Если вы обнаружили в списке ингредиентов бензоилпероксид, это не повод сразу отказываться от покупки, но сигнал к тому, что обращаться с этим средством нужно с особым вниманием.

Ключевое значение имеют условия хранения. «Не оставляйте косметику на открытом солнце или в местах с высокой температурой, например, в автомобиле, поскольку это может способствовать образованию бензола», — предупреждает доцент Дорохов. Это правило становится критически важным в летний период. Если вы нанесли средство с бензоилпероксидом на кожу, стоит избегать продолжительного нахождения под прямыми солнечными лучами.

Никогда не используйте косметику с истекшим сроком годности, так как со временем вероятность разложения активного компонента только возрастает. И наконец, делайте выбор в пользу брендов, которые дорожат своей репутацией и инвестируют в строгий контроль качества на всех этапах производства, регулярно тестируя свою продукцию на наличие опасных примесей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

РТУ МИРЭА 91 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».