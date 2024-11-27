Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
До Земли долетели самые мощные космические электроны в истории
Под названием «космические лучи» скрывается не только свет, то есть фотоны, но и протоны, электроны и другие частицы. Все они летят к нам от звезд. Иногда ученые могут даже с уверенностью сказать, от каких именно. К примеру, в земную атмосферу постоянно врываются солнечные протоны. Недавно одна из обсерваторий уловила прибывшие на нашу планету электроны и позитроны с беспрецедентной энергией. Они точно «родом» не с Солнца, но у ученых есть предположения, откуда они могут быть.
Наша Галактика полна гигантских ускорителей частиц, с которыми не может сравниться даже Большой адронный коллайдер. К примеру, когда тяжеловесная звезда «умирает» и взрывается сверхновой, ее вещество разлетается с такими скоростями, что в этом потоке происходит синтез новых химических элементов.
Если ядро такого светила при этом не «схлопывается» в черную дыру, то сжимается до состояния нейтронной звезды (пульсара) — сверхплотного сгустка нейтронов, — и его мощное магнитное поле тоже разгоняет частицы до скоростей, сравнимых со скоростью света. Так от «погибших» звезд к нам прилетают электроны, их «зеркальная» противоположность — позитроны — и даже целые атомные ядра, которые мы улавливаем и называем космическим излучением.
Недавно международная команда ученых сообщила об обнаружении самых мощных электронов и позитронов в истории наблюдений. Авторы статьи, опубликованной в Physical Review Letters, отметили, что энергия этих частиц достигала 40 тэраэлектронвольт — 40 триллионов электронвольт. Для сравнения, энергия фотонов, несущих нам видимый свет, составляет около двух с половиной или трех электронвольт.
Специально созданная для «поимки» космических частиц обсерватория H.E.S.S. (High Energy Stereoscopic System) в Намибии уловила их по так называемому черенковскому свечению, которое они создают в момент пролета сквозь земную атмосферу.
Как объяснили физики, частицы с такой энергией не могли бы долететь к Земле откуда-нибудь с другого края Галактики: они имеют свойство довольно быстро ослабевать «по пути». Поэтому их источник должен располагаться где-то в окрестностях Солнечной системы — по расчетам, не более чем в нескольких тысячах световых лет от нас. Поэтому интересно рассмотреть возможные варианты «экстремальных» звезд в таком радиусе.
Например, в 960 световых годах от нас, в южном созвездии Парусов, есть пульсар Вела. Это бывшее ядро звезды, которая вспыхнула сверхновой 11-12 тысяч лет назад и была тогда несколько ближе. Кстати, с помощью той же обсерватории H.E.S.S. удалось установить, что от этого пульсара исходит излучение мощностью до 20 тераэлектронвольт.
Еще можно упомянуть расположенную примерно в 800 световых годах массивную звезду в системе Гамма Парусов. Сейчас она «весит» в девять раз больше Солнца, но изначально, всего примерно пять миллионов лет назад, имела массу целых 35 Солнц. За сравнительно недолгий срок своего существования она растеряла большую часть вещества, которое исходило от нее мощными звездными ветрами. Столь необычные примеры называют звездами Вольфа — Райе, и они тоже могут быть источниками высокоэнергичных частиц.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
В норме у человека в определенном порядке чередуются несколько периодов быстрого и медленного сна разной длительности. Их последовательность называется структурой сна. Ученые из Швейцарии определили, активность какой зоны мозга влияет на эту структуру и позволяет ее регулировать.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
Среди тысяч окаменелостей из раннеюрского озера нашли самый полный скелет древней двоякодышащей рыбы
Китайские палеонтологи раскопали богатый окаменелостями комплекс, раскрывающий разнообразную пищевую цепь пресноводного озера времен раннего юрского периода. Тысячи находок рыб, среди которых и новые виды, древних родственников акул и даже плезиозавров показали пеструю фауну, сохранившуюся после вымирания почти 200 миллионов лет назад.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Компьютерная эволюция
Tesla Optimus: сможет ли Илон Маск уже в этом году показать нам человекоподобного робота?
Вопросы читателей (ч. 10)
Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь и почему власти им это позволяли?
Будапештский меморандум в шкафу: сможет ли Украина вернуть ядерное оружие?
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии