  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Сколтех
46

Изучена новая платформа для интегральной полностью оптической логики

4.4

Исследовательская группа из Сколтеха и Университета ИТМО под руководством директора Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха профессора Павлоса Лагудакиса, лауреата премии «Вызов», продемонстрировала перестраиваемое поляритонное излучение при комнатной температуре на кристаллах перовскита CsPbBr3 как перспективную платформу для интеграции в латеральные микрочипы — новую концепцию для полностью оптической интегральной логики, над которой работают в Сколтехе.

Сколтех
# оптическая логика
# перовскиты
# поляритоны
# экситоны
Оптические установки / © Пресс-служба Сколтеха

Результаты исследования представлены в журнале Advanced Optical Materials. Экситон-поляритоны — это гибридные состояния света и материи, которые образуются в результате сильного взаимодействия оптических мод микрорезонатора — фотонов — с элементарными возбуждениями материала — экситонами. Для реализации поляритонов в обычных полупроводниковых материалах, таких как арсенид галлия (GaAs), требуются криогенные температуры из-за низкой энергии связи экситонов в этих материалах.

Предшествующие исследования лаборатории в области поляритоники при комнатной температуре проводились преимущественно на особых органических полимерных материалах, основной проблемой которых являлась деградация. В новой работе в качестве альтернативы исследовался неорганический галогенидный перовскит CsPbBr3, для которого характерны высокая энергия связи экситонов, отсутствие деградации и превосходная однородность кристаллической решетки.

«Новая работа представляет собой исследование фундаментальных характеристик, открывающих новые горизонты для приложений: возможность получения перестраиваемого поляритонного излучения на длине волны более 23 нм в зеленой области оптического спектра при комнатной температуре. Спектр излучения перестраивался путем изменения эффективной длины планарного мульти-λ резонатора с помощью устройства точечного сжатия, без изменения положения кристалла относительно пучка накачки.

Возможность широкой спектральной перестройки поляритонного излучения подтверждает универсальность CsPbBr3 как платформы для перспективных технологических разработок, в том числе для интеграции в оптическую логику», — прокомментировал первый автор работы Максим Колкер, стажер-исследователь Лаборатории гибридной фотоники Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха, аспирант программы «Физика» в Сколтехе.

В эпоху быстрых технологических изменений этот прорыв представляет собой значительный шаг вперед. Перспектива разработки высокоскоростных полностью оптических поляритонных логических устройств вызывает особый интерес среди ученых и технологического сообщества. Это открытие вдохновляет исследователей на новые результаты.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда «Оптические латеральные логические затворы на основе поляритонных конденсатов в перовскитовых пленках».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Сколтех
438 статей
Сколковский институт науки и технологий — негосударственный технологический университет, расположенный в инновационном центре Сколково. Институт был создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков. Институт ведёт обучение по программам магистратуры и PhD, рабочий язык — английский.
Показать больше
Сколтех
# оптическая логика
# перовскиты
# поляритоны
# экситоны
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Как научиться изобретать? Знакомство с ТРИЗ
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Янв
600
Откуда приходят космические лучи?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
29 Янв
450
Будущее Солнечной системы
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Фантомные конечности и иллюзии тела
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Антиматерия: практическое руководство
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Загадочные явления в ионосфере Земли
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Космическая погода и магнитное поле Земли
Русское географическое общество
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Большая панда
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Янв
600
Древнеримские риторические декламации как школьное упражнение и литературный жанр
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:11
Юлия Трепалина

Медики назвали вещества, зависимость от которых труднее всего побороть

Группа американских ученых сравнила разные виды психоактивных веществ — от алкоголя и никотина до наркотических средств и медицинских препаратов — с точки зрения количества попыток отказа от них, которые люди предпринимают, прежде чем удается добиться стойкого воздержания. Знания о том, какие из пристрастий чаще сопровождаются рецидивами, а значит, требуют больших усилий для преодоления, важны специалистам по лечению такого рода зависимостей.

Медицина
# зависимость
# наркомания
# опиоиды
# психоактивные вещества
# рецидив
Вчера, 08:22
Полина Меньшова

Вежливость человека повлияла на его уровень счастья

Более вежливые люди меньше страдают от симптомов депрессии и чувствуют себя счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые, которые проанализировали связь просоциальности и хороших манер с психологическим состоянием.

Психология
# вежливость
# депрессия
# просоциальное поведение
# счастье
6 часов назад
Полина Меньшова

Психологи выявили показатель качества романтических отношений

Понять, насколько романтические партнеры удовлетворены отношениями, можно по их мимике во время разговора друг с другом. Ученые из США обнаружили связь между синхронностью улыбок и наличием проблем внутри влюбленной пары.

Психология
# романтические отношения
# синхронизация
# удовлетворенность отношениями
# улыбка
25 января
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, за какой срок реально формируются полезные привычки

Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?

Психология
# здоровый образ жизни
# здоровье
# привычки
# физическая активность
26 января
Evgenia

Физики математически объяснили, как мыло успешно прошло лабиринты

Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.

Физика
# математическое моделирование
# мыло
# мягкое вещество
# ПАВ
# поверхностное натяжение
# сурфактант
23 января
Елизавета Александрова

Повторяющиеся радиосигналы из «мертвой» галактики озадачили ученых

Астрономы зарегистрировали необычную вспышку под названием «быстрый радиовсплеск» — мгновенный выброс сильнейшего радиоизлучения. Причем случился он в галактике, где они, по имеющимся представлениям, не должны происходить.

Астрономия
# быстрые радиовсплески
# космос
# магнетары
# нейтронные звезды
# Эллиптическая галактика
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
7 января
Березин Александр

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.

История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
# свинец
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 62

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно