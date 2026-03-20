Ученый рассказал о двух метеорных потоках в конце марта

В марте 2026 года жители Земли смогут наблюдать два весьма любопытных метеорных потока — Гамма-Нормиды и Эта-Виргиниды. Первый можно будет увидеть вплоть до 28 марта, а активность второго продлится до 25 марта. Из-за отсутствия лунного света небо будет темным, поэтому оба «звездопада» будут хорошо видны. Эксперт объясняет, чем уникален каждый из них, какова их природа, где географически они видны и какие условия нужны, чтобы не пропустить редкие космические вспышки.

Таинственный поток Южного полушария — Гамма-Нормиды

Активность этого метеорного потока закончится 28 марта. Он получил название из-за расположения своего радианта — точки на небе, из которой, как кажется наблюдателю, летят метеоры. Он находится вблизи звезды Гамма-2 Наугольника — γ² Normae, которая служит ориентиром для наблюдателей.

— Природа Гамма-Нормид до сих пор остается тайной для ученых. Родительское небесное тело, будь то комета или астероид, до сих пор достоверно не идентифицировано. Это делает каждый метеор потока маленьким космическим посланием, чье происхождение теряется в глубинах истории Солнечной системы, — делится Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

История открытия этого потока насчитывает почти век. В 1929 году новозеландский астроном Рональд Макинтош впервые зафиксировал семь метеоров, вылетевших из одной точки в созвездии Наугольника. В 1932 году его соотечественник Мюррей Геддес подтвердил наблюдения, и в 1935 году поток официально внесли в каталог под названием «Скорпиды» — из-за близости радианта к границе созвездия Скорпиона.

— Однако по неизвестным причинам поток предали забвению до 1953 года, когда его случайно обнаружили с помощью радара в Южной Австралии. После уточнения координат поток переименовали в Гамма-Нормиды, — подчеркивает эксперт.

По словам ученого ПНИПУ, в час ожидается до шести метеоров, и это зрелище станет настоящим подарком для тех, кто не боится холодных мартовских ночей и умеет ждать. Частицы потока будут врываться в атмосферу Земли на высокой скорости — в среднем 60 километров в секунду. Их можно описать как быстрые, резкие вспышки, оставляющие на мгновение четкий след.

— Исследования Западно-Австралийской метеорной секции показали, что около 10% метеоров этого потока оставляют после себя устойчивые следы-шлейфы. По цвету преобладают белые вспышки, на их долю приходится 64%, еще 24% составляют желтые. Средняя яркость метеоров оценивается в 2,68 звездной величины, что делает их вполне различимыми невооруженным глазом при хороших условиях наблюдения, — отмечает Евгений Бурмистров.

Для наблюдения за Гамма-Нормидами не понадобятся телескопы или бинокли — все, что нужно, это ясное небо и правильное место. Лучше всего выбрать участок вдали от городских огней, с открытым обзором на южную часть горизонта. Глазам потребуется около 15-20 минут, чтобы привыкнуть к темноте и начать различать слабые вспышки. Наиболее удачное время для поиска метеоров — предрассветные часы, когда радиант поднимается выше всего.

Как продолжает эксперт Пермского Политеха, в этом году можно отметить благоприятные условия для наблюдения. Лунный серп освещен всего на 24% и не будет мешать наблюдениям.

«Звездопад» из созвездия Девы — Эта-Виргиниды

Мартовский «собрат» таинственных Гамма-Нормид — поток Эта-Виргиниды — можно увидеть в созвездии Девы. В этом году условия особенно благоприятны — Луна освещена всего на 1% и не создает помех, позволяя разглядеть даже самые слабые вспышки.

— Своим названием поток обязан расположению радианта — он находится вблизи звезды Эта Девы — η Virginis, которая служит для астрономов ориентиром на звездном небе. О самом созвездии знали еще шумеры и вавилоняне, связывающие его с богинями плодородия и небесными девами, — комментирует ученый ПНИПУ Евгений Бурмистров.

История открытия «звездного потока» сравнительно недавняя — его впервые зарегистрировали в 1961 году благодаря радиолокационным методам, которые позволили фиксировать даже слабые метеоры, недоступные для визуального наблюдения. Долгое время он оставался малоизученным, пока современные технологии не раскрыли его тайны.

Как продолжает эксперт Пермского Политеха, главная уникальность «звездопада» раскрылась благодаря современным исследованиям. Недавние работы Европейской сети болидов, представленные на конференции Meteoritical Society в 2025 году, подтвердили, что у этого потока не кометное, а астероидное происхождение. Метеороиды состоят из углеродистого материала, а их родительское тело, скорее всего, — C-астероид.

— Метеороиды Эта-Виргинид по своей структуре и плотности близки к знаменитым Геминидам. Это плотные, прочные частицы, способные порождать не просто слабые вспышки, а яркие болиды, которые на секунду озаряют небо ярче любой звезды. Еще одна интригующая особенность потока — его четырехлетняя периодичность. Исследования подтвердили наличие цикла активности. Наблюдатели фиксировали повышенное количество ярких метеоров в 2017, 2021, 2022 и 2025 годах, что делает 2026 год многообещающим для тех, кто надеется увидеть редкие болиды, — подчеркивает Евгений Бурмистров.

Для жителей России условия наблюдения различаются в зависимости от региона. Наиболее благоприятная картина откроется в южных областях — Краснодарском крае, Крыму, на Северном Кавказе, где созвездие Девы поднимается выше над горизонтом. В средней полосе и на севере радиант будет виден ниже, однако яркие болиды все равно могут быть заметны при ясном небе. Лучшее время для наблюдений — после полуночи и до рассвета по местному времени, когда радиант достигает максимальной высоты.

— Для наблюдения «звездопада» не потребуется специального оборудования. Лучше всего выбирать места вдали от городской засветки, с открытым обзором на восточную и юго-восточную часть неба. Глазам потребуется около 20 минут для адаптации к темноте — стоит набраться терпения и не смотреть в экран телефона, чтобы не сбить ночное зрение, — заключает ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

