Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Изучены изображения Девы Марии на печатях Тевтонского ордена
Историк ТюмГУ рассмотрел основные иконографические типы Богоматери, использовавшиеся как знаки власти и идентичности Тевтонского ордена с первой трети XIV века. Ученый пришел к выводу, что использование христо-мариологического ряда в сфрагистике Тевтонского ордена преследовало цель совместить культ официальной патронессы с общераспространенным почитанием Спасителя.
Тевтонский орден был основан в период быстрого роста почитания Богоматери в латинском мире. Религиозные институты и миряне поклонялись ей как невесте Христовой, олицетворению Церкви, Царице Небесной и заступнице в спасении человечества.
Наиболее грандиозное воплощение это движение, дающее основания именовать XII столетие «веком Девы Марии», нашло во французских соборах, часто посвящаемых святой. Культ Богоматери как официальной патронессы Тевтонского ордена обрел наибольшее в ряду чтимых в корпорации святых освещение в историографии.
Рассматривались общая историческая динамика ее культа как в Ордене, так и в Пруссии, а также в отдельных традициях: литературе, историописании, литургии, топонимике, инвентарных описях.
Визуальный дискурс, представленный скульптурой, книжной миниатюрой, мелкой пластикой, в силу своей высокой автономности позволяет существенно обогатить и скорректировать информацию текстовых источников, проливая тем самым новый свет на функционирование структур власти, орденскую агиологию, самосознание и искусство.
Приоритет среди памятников такого рода принадлежит вислым и прикладным воскомастичным печатям официалов (чиновников) и братии Ордена, постепенно легитимируемым как полноправный объект изучения, чьи сведения для раннего периода корпоративной истории носят порой уникальный характер.
Статья «Репрезентация Девы Марии в сфрагистике тевтонского ордена XIII — начала XIV века» историка СоцГум Дмитрия Байдуж вышла в научно-образовательном журнале «История».
В рамках исследования ученый не ставил задачу всестороннего анализа всей совокупности внешних признаков, важных для реконструкции самовосприятия, материальной и визуальной компонент печатей, ограничиваясь типологическим, иконографическим аспектом, фиксирующим наличие культа.
Основной фокус сосредоточен на иконографии как пересечении административного и мировоззренческого срезов, власти и религиозности, позволяющий позиционировать исследование как междисциплинарное.
Автор рассказывает, что средневековые религиозные корпорации находили свое наиболее полное выражение в образе святого. Образы Девы Марии и Христа, безусловно, количественно и качественно доминируют среди тем визуального ряда иконографии Тевтонского ордена. Это особенно касается сюжетов изобразительных полей оттисков печатей его официалов.
Важную роль играет явное количественное преобладание визуализаций Христа. В то же время, высшие официалы ордена (верховный магистр, конвент, дейчмейстер) имели на своих печатях образ Девы Марии (почти во всех случаях с Христом или аллюзией на Него), то есть изображение патронессы во многом доминировали качественно, что позволяет сделать вывод о специфике иерархии орденской эмблематики.
Рассмотренный иконографический материал позволил историку ТюмГУ сделать несколько выводов. Прежде всего, следует отметить, что использование схожих сюжетов христологического и мариологического циклов было в разной степени характерно для сфрагистики (науки, изучающей печати) официалов всех исследуемых ступеней орденской вертикали. Вместе с тем, иерархия изображений отражала внутреннюю структуру корпорации. Так, изображение Девы Марии в рост, восседающей на троне с младенцем Христом, было характерно для печатей верховных магистров.
Учитывая центры расположения официалов, географически сюжеты в наибольшей степени характерны для владений в Германии и Ливонии, реже встречаясь в нидерландском и прусском баллеях (территориальных подразделениях Мальтийского ордена). Подобные образы были особенно типичны для печатей должностных лиц.
В сфрагистике ландмейстеров и ландкомтуров абсолютно преобладают сюжетные historia из жизни Христа и Девы Марии, такие, как Благовещение, Рождество Христа, Поклонение королей, бегство в Египет и другие. Нередко демонстрируют их и печати комтуров. Явственно прослеживается количественное доминирование образов Христа, изображенного как с Девой Марией и иными героями Священного Писания, так и отдельно, что особенно характерно для сюжетов Страстного цикла.
Отдельное изображение Богоматери встречается лишь единожды. Данные иконографические темы являются типичными для нищенствующих орденов; сфрагистика имперских владений Тевтонского ордена отмечена ими чаще других. Таким образом, модели должностной репрезентации Ордена следовали общим тенденциям религиозности эпохи, последовательно отражая цистерцианское, а затем францисканское и доминиканское влияние.
В целом, рассмотренные сюжеты позволяют сделать общий вывод о том, что использование христо-мариологического ряда в сфрагистике Тевтонского ордена преследовало цель совместить культ официальной патронессы с общераспространенным почитанием Спасителя.
Учитывая максимально универсальный характер культа Христа и Девы Марии, обретших не меньшее распространение и в других духовнорыцарских орденах, сложно сказать, в какой степени они отражают специфику собственно корпоративной деятельности (например, госпитальную специализацию), варьировавшуюся в зависимости от региона.
Более справедливым будет утверждать о высоком потенциале фигур как медиуме позиционирования Ордена вовне и основе построения центральных и локальных образов власти в процессе развития административных структур и выстраивания должностных иерархий.
Канадские исследователи на крупной выборке людей показали, что взросление в семье с несколькими детьми может способствовать развитию таких качеств, как честность и стремление к сотрудничеству.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
Астрономы обнаружили, что всего в 42 световых годах от нас, вокруг оранжевой карликовой звезды, обращаются планеты, похожие друг на друга почти как братья-близнецы. Все они в диаметре — вылитая Земля, но в несколько раз тяжелее. Почему?
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей
Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Ну и кто это заказывал?» Пять открытий в науке, которые были случайными
Глобальное потепление убивает — если смотреть на него, прикрыв один глаз
Российская вакцина от коронавируса: опасна для введения или еще одна антивакцинаторская истерия?
Академик Рубаков: «Гравитационные волны не говорят о будущем Вселенной, зато досконально объясняют ее прошлое»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии