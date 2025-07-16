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16 июля, 10:51
ПНИПУ
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Мумии, князь Игорь и колбаса: интересные факты о нефти

❋ 4.8

Принято считать, что нефтяная эра началась лишь в XIX веке. Однако первые использования черного золота датируются 4000-6000 годами до нашей эры — задолго до появления автомобилей и пластика. Современный человек буквально «пропитан» нефтепродуктами: они находятся в 40% нашей одежды, в косметике, лекарствах и даже в еде. Ученые Пермского Политеха рассказали, как нефть использовали древние цивилизации, причем тут князь Игорь, почему она спасла китов от уничтожения, какой цвет углеводорода считается самым редким и безопасно ли есть нефтяную колбасу.

ПНИПУ
# киты
# Колбаса
# мумии
# нефть
# шумеры
Египтяне использовали жидкую нефть для бальзамирования знати и фараонов / © Alyssa Bivins, ru.wikipedia.org

Впервые нефть обнаружили в Месопотамии – на территории современных стран Персидского залива. Там нашли битум – твердое или вязкое смолистое вещество, нерастворимая в воде природная или искусственная смесь углеводородов. Его активно использовали шумеры – древний народ, создатели одной из первых цивилизаций, для гидроизоляции судов и укрепления строительных конструкций. По сути это был древний аналог герметика.

— В VII–VI веках до нашей эры на Ближнем Востоке нефть сама выступала на поверхность в виде озер. Однако в Древнем Египте, где археологи обнаружили использование битума и асфальта, подобных выходов нефти не было. Но при этом египтяне использовали жидкую нефть для бальзамирования знати и фараонов. Впоследствии, следы нефтяных бассейнов археологи обнаружили вблизи Мертвого моря. Появилось предположение, что нефть вывозили именно оттуда. Получается, уже тогда существовали первые нефтяные логистические маршруты, – объясняет доктор технических наук, профессор кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ Дмитрий Мартюшев.

В IV веке до нашей эры в Китае впервые построили то, что можно считать прототипом первой нефтяной скважины. Процесс «бурения» происходил с использованием полых стволов бамбука. С ее помощью добывали нефть для выпаривания соли из природных источников, что стало важным этапом развития древней химической промышленности.

Одним из самых впечатляющих технологических достижений стало создание легендарного оружия «греческий огонь» в Византийской империи в VII веке нашей эры. Несмотря на то, что состав, как и сама конструкция, были утеряны, но до нас все же дошли сведения, как именно применялось орудие, наводящее ужас на врагов.

— Нефть была основным компонентом в «греческом огне», который обеспечивал горение на воде. Современные ученые считают, что это орудие состояло из сырой или очищенной нефти, возможно, в сочетании с другими веществами, такими как сера и битум. Работало оно следующим образом: на боевой корабль устанавливалась конструкция, которая могла на несколько десятков метров «выплевывать» огненную струю из медной трубы, от которой загоралось даже море. Таким образом, византийцы разгромили армию древнерусского князя Игоря во времена Русско-византийской войны 941-944 годов, – поясняет доктор технических наук, профессор кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ Инна Пономарева.

Нефть как спасение для китов

Вплоть до второй половины XIX века в Америке, Европе и Азии китовый жир использовался повсеместно: в качестве основного топлива для отопления, заправки ламп, как смазочный материал для паровозов и станков, как ключевое сырье в мыловарении и как связующий элемент при изготовлении лакокрасочных материалов.  Масштабы китобойного промысла достигали катастрофических значений. В Америке XIX столетие называлось даже «веком кита».

— Ближе к началу XX века изобрели такой нефтепродукт, как керосин, который стал дешевой альтернативой китового жира. В результате спрос на него упал, а затем и вовсе исчез. В 1986 году Международная китобойная комиссия запретила промышленную добычу китов, — добавляет доктор технических наук, профессор кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ Инна Пономарева.

Сапфировая, рубиновая, изумрудная

Когда мы представляем нефть, перед глазами сразу возникает густая черная маслянистая жидкость. Но на деле она бывает самых разных оттенков.

Черная и коричневая — самые распространенные цвета. На некоторых месторождениях добывают изумрудную, рубиновую, янтарную, сапфировую. Наиболее редкой считается прозрачная. Она состоит исключительно из углеводородов и является самым ценным видом. Из-за минимального количества примесей позволяет обойтись без многоэтапной очистки добываемой субстанции.

—  Состав нефти уникален и меняется в зависимости от географического расположения месторождения, глубины скважины и особенностей окружающего грунта. А от состава меняется и цвет, который зависит от смеси металлов и других веществ, — поясняет Инна Пономарева.

Например, в скважинах Ирана добывают в основном насыщенную зеленую нефть. Такой оттенок она имеет благодаря преобладанию серы в своем составе.

Синяя нефть встречается на месторождениях недалеко от Баку. Секрет такого цвета кроется в редком углеводороде – перилене, который обладает уникальной способностью поглощать желтый свет и отражать голубой. Интересно, что в XIX веке такую нефть считали лечебной из-за небесного оттенка и продавали ее в аптеках за высокую стоимость.

Черная и коричневая — самые распространенные цвета нефти / © Павел Струнов, ПНИПУ

В России можно найти нефть практически любого цвета, но чаще добывается классическая — в диапазоне от черно-коричневого до оранжевого. Насыщенным черным цветом отличаются месторождения Татарстана. Красная нефть, добываемая в Оренбургской и Самарской областях, становится такой ввиду изобилия смолы. А самая ценная бесцветная нефть выкачивается на некоторых месторождениях Западной Сибири, но в мире ее находят все реже, — добавляет Инна Пономарева.

Из чего состоит нефть?

Абсолютно все на нашей планете представляет собой сложный коктейль химических элементов. Нефть – не исключение. Ученые считают, что в ней можно найти всю периодическую систему Менделеева – от легких углеводородов до редких и ценных металлов.

— Несмотря на это, у нефти не существует единой формулы. Ее состав различен для разных типов и разных месторождений, но в среднем включает в себя: углерод – 82,5 – 87%, водород – 11,5 – 14,5 %, кислород – 0,1 – 0,35 %, азот – до 1,8 %, и серу – до 10 %, — комментирует Инна Пономарева.

В процессе переработки стараются использовать все компоненты нефти. Из самых легких — углеводородов с низкой температурой кипения — делают бензин, керосин и другие виды топлива. Тяжелые — вязкие углеводороды с высоким уровнем кипения и меньшим содержанием кислорода — активно применяются в химической промышленности, например, парафины, тяжелые металлы, гудроны. Последние используются при укладке и ремонте асфальта.

Космическая нефть

Пока на нашей планете истощаются месторождения, в космосе есть место, где запасы углеводорода в разы превышают земные.

— На спутнике Сатурна — Титане — были обнаружены многочисленные запасы жидкого углеводорода, а именно метана и этана. Это нельзя назвать нефтью в привычном понимании, но там находятся озера и моря углеводорода, запасы которого в сотни раз превышают земные, — комментирует Дмитрий Мартюшев.

Спутник Сатурна Титан / © NASA/JPL-Caltech/SSI/Kevin M. Gill, ru.wikipedia.org

Нефть на завтрак

Любопытно, но черное золото используется даже в пищевой промышленности. И это абсолютно безвредно, наоборот, помогает человечеству найти альтернативы в производстве продуктов питания.

— Суть в том, что при переработке только 2% от общего количества добытой ежегодно нефти можно получать около 25 миллионов тонн белка – полноценной альтернативы животному протеину. Причем он уже активно применяется в производстве продуктов, например, в кормах для домашних животных, а также в создании мясопродуктов — от сосисок до искусственной черной икры, — комментирует кандидат технических наук, доцент кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ Александр Мелехин.

Белок, производимый из нефти, называют паприном, из природного газа — гаприном. Под такими названиями их можно найти в составе продуктов питания.

По своим качествам они не уступают натуральным: не отличаются по вкусу, цвету и запаху, в связи с чем без проведения экспертизы, отличить их невозможно. При отсутствии индивидуальной непереносимости и аллергических реакций, употребление паприна и гаприна абсолютно безопасно.

Диван, контактные линзы и гитарные струны

Многим известно, что из нефтепродуктов — полиэстера или нейлона — изготавливают одежду. Эти синтетические нити улучшают свойство ткани, придают им прочность, что обеспечило им популярность и широкое распространение. Нейлоновые струны, которыми пользуются музыканты по всему миру – тоже продукт нефтехимии. Немалую часть полиуретана содержат в себе диваны – на изготовление может уйти до 60 литров нефти. «Черное золото» окружает нас даже в таких местах, в которых мы и не ожидаем их найти.

— Любой компьютер содержит около десятка литров нефти. Даже обычные мобильные телефоны, без которых современный человек не представляет своей жизни, на 40% состоят из продуктов нефтехимии, — поясняет Александр Мелехин.

Из синтетических полимеров – силикона, ацетата, получаемых в результате переработки нефти, производят и контактные линзы. В отличие от органических полимеров, искусственные материалы обеспечивают проникновение через линзу кислорода, что очень полезно для глаз. Раньше контактные линзы были стеклянными и не подпускали к глазам кислород из-за чего развивалась гипоксия, вызывая затуманивание зрения и дискомфорт уже спустя несколько часов. К тому же ввиду большого веса и жесткости, они становились неудобными и небезопасными.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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# киты
# Колбаса
# мумии
# нефть
# шумеры
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