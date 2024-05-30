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В НИУ ВШЭ узнали, кто чаще подает первым в парном теннисе
26 мая начался «Ролан Гаррос», один из самых значимых теннисных турниров мира. Призовой фонд составит 54 миллиона евро: за него спортсмены будут состязаться не только в одиночном, но и в парном разряде. В парном теннисе выбор стратегии на матч — особенно важная задача. Способность спортсменов адаптироваться к ходу матча и стратегически выбирать подающего может принести паре до пяти процентов дополнительных выигранных очков, выяснил аспирант и сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований спорта факультета экономических наук ВШЭ Николай Авхимович.
Статья опубликована в журнале Applied Economics. В большом теннисе матч начинается с жеребьевки, затем игроки в паре, которой выпало начинать игру, выбирают первого подающего. Матч состоит из сетов, которые, в свою очередь, делятся на геймы. На протяжении одного гейма подает один и тот же игрок в паре, а после завершения гейма подача переходит к другой паре. Ротация также происходит и внутри пары: в следующем гейме на подаче первой пары подавать должен новый игрок. Решение, кто из игроков в паре будет подавать в первом гейме, принимается самими спортсменами, а ротация происходит до конца сета.
При этом спортсмены в паре могут изменить стандартную очередность подач по ходу матча. Иногда это позволяет изменить ход встречи. Так, в финале мужской пары на US Open 2023 при счете 5:3 во втором сете подавал Раджив Рам, многократный победитель турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира в парном разряде, и довел сет до победы 6:3. После первого гейма в третьем сете на подаче соперника (0:1) Рам снова вышел на подачу во втором гейме третьего сета и также выиграл гейм. Как же выбирается первый подающий в паре в начале матча и как спортсмены решают, стоит ли изменить стандартную очередность подач между сетами по ходу матча?
Автор исследования выяснил, какие факторы влияют на стратегический выбор подающего в паре в начале матча и адаптацию спортсменов к матчу в последующих сетах. Для этого он использовал данные о розыгрышах более 650 матчей Уимблдона и Открытого чемпионата США 2019–2022 годов в парном разряде. Для дополнительной оценки силы каждого игрока также были собраны данные о тысячах матчей, сыгранных парниками в одиночном разряде.
Расчеты показали, что вероятность стать первым подающим в сете выше для тех игроков, которые чаще выигрывали розыгрыши на первой подаче в одиночных матчах. Также значимым оказалось среднее число эйсов в гейме, то есть таких подач, которые не смог принять соперник. Чем больше у спортсмена эйсов, тем выше вероятность быть выбранным первым подающим в паре. Снижает вероятность среднее число двойных ошибок, то есть ситуаций, в которых спортсмен не смог выполнить обе попытки подачи. При этом многие характеристики теннисистов оказались незначимыми: например, процент выигранных мячей на первой и второй подаче, возраст, опыт и рейтинг игрока в одиночном разряде никак не влияют на выбор первого подающего в паре.
В исследовании также показано, что теннисисты адаптируются к ходу матча с помощью стратегического решения о замене подающего между сетами. Если игрок подавал хуже напарника, то вероятность его замены как первого подающего будет выше. Значимыми оказались лишь индивидуальные показатели успешности игрока — доля выигранных розыгрышей на его подаче. В то время как результат сета — выигрыш или проигрыш пары, — а также общее количество выигранных геймов в сете парой оказались не значимы при решении о замене первого подающего в паре между двумя сетами.
Использование верных стратегий выбора подающего и решений о его замене может привести к лучшим результатам в матче. Так, пары, в которых первым подающим был выбран игрок с более сильным результатом на подаче в предыдущих одиночных играх, набирают до пяти процентов больше выигранных розыгрышей в матче. Затем в зависимости от хода матча можно принять решение о замене первого подающего в паре: если игрок в первом сете подавал хуже, чем напарник, то его замена может принести до двух процентов дополнительных выигранных очков. И наоборот: если первый подающий показал сильную игру, а его решили заменить, то такая пара выиграет на пять процентов меньше розыгрышей.
«Эти данные не только важны для оценки матчей постфактум, но и могут принести пользу спортсменам прямо во время игры. Новые правила крупнейших теннисных ассоциаций разрешили тренерам общаться с игроками прямо во время матча. Чаще всего тренер видит более полную картину матча и может точнее отслеживать ситуацию на корте. В таком случае он может посоветовать игрокам поменять подающего, ведь у самих игроков не всегда есть возможность оценить их индивидуальные показатели эффективности игры прямо во время матча», — отметил автор исследования, аспирант и сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований спорта факультета экономических наук ВШЭ Николай Авхимович.
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